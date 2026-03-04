Cortechs.ai und Siemens Healthineers starten KI-Partnerschaft für Hirn-Diagnostik ( Finanztrends)

04.03.2026, 2701 Zeichen

Cortechs.ai und Siemens Healthineers gehen eine strategische Partnerschaft ein. Ziel ist es, die KI-Software NeuroQuant® für die Analyse von Hirnscans weltweit verfügbar zu machen. Die Lösung soll Diagnosen bei neurologischen Erkrankungen wie Alzheimer präziser machen.

Im Zentrum der Kooperation steht die Software NeuroQuant® Lesion Surveillance. Sie analysiert MRT-Aufnahmen des Gehirns vollautomatisch. Statt sich auf die visuelle Beurteilung durch Radiologen zu verlassen, misst die KI präzise Größe und Veränderung von Auffälligkeiten über die Zeit.

Anzeige

Während KI-Lösungen die klinische Diagnose revolutionieren, können Betroffene und Angehörige bereits bei ersten Anzeichen von Vergesslichkeit selbst aktiv werden. Dieser anonyme Kurztest liefert in nur zwei Minuten eine erste, fundierte Einschätzung zu möglichen Warnsignalen. Kostenlosen Demenz-Selbsttest jetzt anonym durchführen

Diese objektiven Daten sind besonders für die Überwachung von Alzheimer-Patienten entscheidend. Bei neuen Medikamenten kann es zu Nebenwirkungen im Gehirngewebe kommen, sogenannter ARIA. Die Software hilft, diese früh und genau zu erkennen.

Nahtloser Workflow für gestresste Kliniken

Ein großer Vorteil: Die KI-Lösung wird direkt in den digitalen Marktplatz von Siemens Healthineers integriert. Radiologen und Neurologen können die quantitativen Analyseberichte damit in ihren gewohnten Arbeitsablauf einbinden – ohne zusätzliche Schritte oder Systeme.

Das spart in Kliniken wertvolle Zeit. Gerade Abteilungen, die mit hohem Arbeitsaufkommen kämpfen, profitieren von der Effizienz. Die globale Reichweite von Siemens Healthineers soll die Verbreitung der Technologie beschleunigen.