SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Cortechs.ai und Siemens Healthineers starten KI-Partnerschaft für Hirn-Diagnostik ( Finanztrends)

04.03.2026, 2701 Zeichen

Cortechs.ai und Siemens Healthineers gehen eine strategische Partnerschaft ein. Ziel ist es, die KI-Software NeuroQuant® für die Analyse von Hirnscans weltweit verfügbar zu machen. Die Lösung soll Diagnosen bei neurologischen Erkrankungen wie Alzheimer präziser machen.

Automatisierte Analyse statt subjektiver Blick

Im Zentrum der Kooperation steht die Software NeuroQuant® Lesion Surveillance. Sie analysiert MRT-Aufnahmen des Gehirns vollautomatisch. Statt sich auf die visuelle Beurteilung durch Radiologen zu verlassen, misst die KI präzise Größe und Veränderung von Auffälligkeiten über die Zeit.

Anzeige

Während KI-Lösungen die klinische Diagnose revolutionieren, können Betroffene und Angehörige bereits bei ersten Anzeichen von Vergesslichkeit selbst aktiv werden. Dieser anonyme Kurztest liefert in nur zwei Minuten eine erste, fundierte Einschätzung zu möglichen Warnsignalen. Kostenlosen Demenz-Selbsttest jetzt anonym durchführen

Diese objektiven Daten sind besonders für die Überwachung von Alzheimer-Patienten entscheidend. Bei neuen Medikamenten kann es zu Nebenwirkungen im Gehirngewebe kommen, sogenannter ARIA. Die Software hilft, diese früh und genau zu erkennen.

Nahtloser Workflow für gestresste Kliniken

Ein großer Vorteil: Die KI-Lösung wird direkt in den digitalen Marktplatz von Siemens Healthineers integriert. Radiologen und Neurologen können die quantitativen Analyseberichte damit in ihren gewohnten Arbeitsablauf einbinden – ohne zusätzliche Schritte oder Systeme.

Das spart in Kliniken wertvolle Zeit. Gerade Abteilungen, die mit hohem Arbeitsaufkommen kämpfen, profitieren von der Effizienz. Die globale Reichweite von Siemens Healthineers soll die Verbreitung der Technologie beschleunigen.

Anzeige

Neben präziser Diagnostik spielt die aktive Vorsorge eine entscheidende Rolle, um die geistige Fitness bis ins hohe Alter zu erhalten. Wie Sie Ihren Fokus steigern und Ihr Demenz-Risiko durch einfache Alltagsroutinen senken können, zeigt dieser kostenlose Ratgeber. Gratis-PDF: 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn sichern

Weichenstellung für die Neurologie der Zukunft

Die Partnerschaft ist mehr als ein Vertriebsdeal. Sie markiert einen trend hin zur standardisierten, quantitativen Bildgebung in der Neurologie. Subjektive Unterschiede zwischen Befundern sollen reduziert, Therapieentscheidungen datenbasiert werden.

Könnte dies der neue Standard werden? Branchenbeobachter erwarten, dass KI-gestützte Analysen die Diagnostik nachhaltig verändern. Die präzise Messung subtiler Hirnveränderungen ist nicht nur für die Klinik, sondern auch für die Entwicklung neuer Medikamente wertvoll. Die Technologie ebnet den Weg für eine stärker personalisierte Patientenversorgung.


(04.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Warimpex, EVN, Semperit, AT&S, DO&CO, EuroTeleSites AG, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Rosenbauer, RWT AG, VIG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post.

Random Partner

Wiener Börse
Als zentrale Infrastrukturanbieterin der Region öffnet die Wiener Börse AG Tore zu den globalen Finanzmärkten. Sie vereint die Börsenplätze Wien und Prag. Mit modernster Technik und kundenorientierten Services leistet die Wiener Börse als privatwirtschaftliches, gewinnorientiertes Unternehmen einen bedeutenden Beitrag für einen international wettbewerbsfähigen Kapitalmarkt.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag weiter erholt: Frequentis, Do&Co und Porr gesucht

» Deutsche Unternehmen im Spannungsfeld von Betriebsratswahlen und neuer G...

» Global Business Travel Aktie: Integrationscheck ( Finanztrends)

» DBS Hong Kong revolutioniert Firmenkonto-Eröffnung mit KI ( Finanztrends)

» Joinsoon Electronics Aktie: Zertifizierungs-Vorsprung ( Finanztrends)

» AfD schließt Jan Wenzel Schmidt aus Fraktion aus ( Finanztrends)

» BetaShares ETF: Dividenden im Fokus ( Finanztrends)

» ATX-Trends: FACC, AT&S, DO & CO, Bawag, Palfinger, Porr ...

» GLP-1-Medikamente: Abnehmspritzen als Waffe gegen Sucht? ( Finanztrends)

» DHL Aktie: Durchwachsene Zahlen ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Andritz: Auftragsstand auf Rekordniveau - Dividende soll auf 2,7 Euro je Aktie erhöht werden
Beyond Meat Aktie: Druck wächst ( Finanztrends)
UBM - Mehr als 40 Prozent der Gewerbefläche im LeopoldQuartier vermietet
Roche Aktie: Gemischte Signale ( Finanztrends)
Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)
ATX-Trends: FACC, AT&S, DO & CO, Bawag, Palfinger, Porr ...




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Erste Group(2), Verbund(1), Kontron(1), Porr(1)
    Star der Stunde: EuroTeleSites AG 2.37%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.51%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Telekom Austria(3), Kontron(2), Verbund(1), Wienerberger(1), VIG(1), OMV(1)
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 1.83%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.77%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(4)
    Star der Stunde: Amag 2.18%, Rutsch der Stunde: Andritz -6.3%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Telekom Austria(1), FACC(1)
    BSN MA-Event Andritz
    BSN MA-Event Deutsche Post
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co



    Autor: Finanztrends

    04.03.2026, 2701 Zeichen

    Cortechs.ai und Siemens Healthineers gehen eine strategische Partnerschaft ein. Ziel ist es, die KI-Software NeuroQuant® für die Analyse von Hirnscans weltweit verfügbar zu machen. Die Lösung soll Diagnosen bei neurologischen Erkrankungen wie Alzheimer präziser machen.

    Automatisierte Analyse statt subjektiver Blick

    Im Zentrum der Kooperation steht die Software NeuroQuant® Lesion Surveillance. Sie analysiert MRT-Aufnahmen des Gehirns vollautomatisch. Statt sich auf die visuelle Beurteilung durch Radiologen zu verlassen, misst die KI präzise Größe und Veränderung von Auffälligkeiten über die Zeit.

    Anzeige

    Während KI-Lösungen die klinische Diagnose revolutionieren, können Betroffene und Angehörige bereits bei ersten Anzeichen von Vergesslichkeit selbst aktiv werden. Dieser anonyme Kurztest liefert in nur zwei Minuten eine erste, fundierte Einschätzung zu möglichen Warnsignalen. Kostenlosen Demenz-Selbsttest jetzt anonym durchführen

    Diese objektiven Daten sind besonders für die Überwachung von Alzheimer-Patienten entscheidend. Bei neuen Medikamenten kann es zu Nebenwirkungen im Gehirngewebe kommen, sogenannter ARIA. Die Software hilft, diese früh und genau zu erkennen.

    Nahtloser Workflow für gestresste Kliniken

    Ein großer Vorteil: Die KI-Lösung wird direkt in den digitalen Marktplatz von Siemens Healthineers integriert. Radiologen und Neurologen können die quantitativen Analyseberichte damit in ihren gewohnten Arbeitsablauf einbinden – ohne zusätzliche Schritte oder Systeme.

    Das spart in Kliniken wertvolle Zeit. Gerade Abteilungen, die mit hohem Arbeitsaufkommen kämpfen, profitieren von der Effizienz. Die globale Reichweite von Siemens Healthineers soll die Verbreitung der Technologie beschleunigen.

    Anzeige

    Neben präziser Diagnostik spielt die aktive Vorsorge eine entscheidende Rolle, um die geistige Fitness bis ins hohe Alter zu erhalten. Wie Sie Ihren Fokus steigern und Ihr Demenz-Risiko durch einfache Alltagsroutinen senken können, zeigt dieser kostenlose Ratgeber. Gratis-PDF: 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn sichern

    Weichenstellung für die Neurologie der Zukunft

    Die Partnerschaft ist mehr als ein Vertriebsdeal. Sie markiert einen trend hin zur standardisierten, quantitativen Bildgebung in der Neurologie. Subjektive Unterschiede zwischen Befundern sollen reduziert, Therapieentscheidungen datenbasiert werden.

    Könnte dies der neue Standard werden? Branchenbeobachter erwarten, dass KI-gestützte Analysen die Diagnostik nachhaltig verändern. Die präzise Messung subtiler Hirnveränderungen ist nicht nur für die Klinik, sondern auch für die Entwicklung neuer Medikamente wertvoll. Die Technologie ebnet den Weg für eine stärker personalisierte Patientenversorgung.


    (04.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Warimpex, EVN, Semperit, AT&S, DO&CO, EuroTeleSites AG, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Rosenbauer, RWT AG, VIG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post.

    Random Partner

    Wiener Börse
    Als zentrale Infrastrukturanbieterin der Region öffnet die Wiener Börse AG Tore zu den globalen Finanzmärkten. Sie vereint die Börsenplätze Wien und Prag. Mit modernster Technik und kundenorientierten Services leistet die Wiener Börse als privatwirtschaftliches, gewinnorientiertes Unternehmen einen bedeutenden Beitrag für einen international wettbewerbsfähigen Kapitalmarkt.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse zu Mittag weiter erholt: Frequentis, Do&Co und Porr gesucht

    » Deutsche Unternehmen im Spannungsfeld von Betriebsratswahlen und neuer G...

    » Global Business Travel Aktie: Integrationscheck ( Finanztrends)

    » DBS Hong Kong revolutioniert Firmenkonto-Eröffnung mit KI ( Finanztrends)

    » Joinsoon Electronics Aktie: Zertifizierungs-Vorsprung ( Finanztrends)

    » AfD schließt Jan Wenzel Schmidt aus Fraktion aus ( Finanztrends)

    » BetaShares ETF: Dividenden im Fokus ( Finanztrends)

    » ATX-Trends: FACC, AT&S, DO & CO, Bawag, Palfinger, Porr ...

    » GLP-1-Medikamente: Abnehmspritzen als Waffe gegen Sucht? ( Finanztrends)

    » DHL Aktie: Durchwachsene Zahlen ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Andritz: Auftragsstand auf Rekordniveau - Dividende soll auf 2,7 Euro je Aktie erhöht werden
    Beyond Meat Aktie: Druck wächst ( Finanztrends)
    UBM - Mehr als 40 Prozent der Gewerbefläche im LeopoldQuartier vermietet
    Roche Aktie: Gemischte Signale ( Finanztrends)
    Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)
    ATX-Trends: FACC, AT&S, DO & CO, Bawag, Palfinger, Porr ...




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Erste Group(2), Verbund(1), Kontron(1), Porr(1)
      Star der Stunde: EuroTeleSites AG 2.37%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.51%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Telekom Austria(3), Kontron(2), Verbund(1), Wienerberger(1), VIG(1), OMV(1)
      Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 1.83%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.77%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(4)
      Star der Stunde: Amag 2.18%, Rutsch der Stunde: Andritz -6.3%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Telekom Austria(1), FACC(1)
      BSN MA-Event Andritz
      BSN MA-Event Deutsche Post
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de