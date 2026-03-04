Cortechs.ai und Siemens Healthineers starten KI-Partnerschaft für Hirn-Diagnostik ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
04.03.2026, 2701 Zeichen
Cortechs.ai und Siemens Healthineers gehen eine strategische Partnerschaft ein. Ziel ist es, die KI-Software NeuroQuant® für die Analyse von Hirnscans weltweit verfügbar zu machen. Die Lösung soll Diagnosen bei neurologischen Erkrankungen wie Alzheimer präziser machen.
Automatisierte Analyse statt subjektiver Blick
Im Zentrum der Kooperation steht die Software NeuroQuant® Lesion Surveillance. Sie analysiert MRT-Aufnahmen des Gehirns vollautomatisch. Statt sich auf die visuelle Beurteilung durch Radiologen zu verlassen, misst die KI präzise Größe und Veränderung von Auffälligkeiten über die Zeit.
Während KI-Lösungen die klinische Diagnose revolutionieren, können Betroffene und Angehörige bereits bei ersten Anzeichen von Vergesslichkeit selbst aktiv werden. Dieser anonyme Kurztest liefert in nur zwei Minuten eine erste, fundierte Einschätzung zu möglichen Warnsignalen. Kostenlosen Demenz-Selbsttest jetzt anonym durchführen
Diese objektiven Daten sind besonders für die Überwachung von Alzheimer-Patienten entscheidend. Bei neuen Medikamenten kann es zu Nebenwirkungen im Gehirngewebe kommen, sogenannter ARIA. Die Software hilft, diese früh und genau zu erkennen.
Nahtloser Workflow für gestresste Kliniken
Ein großer Vorteil: Die KI-Lösung wird direkt in den digitalen Marktplatz von Siemens Healthineers integriert. Radiologen und Neurologen können die quantitativen Analyseberichte damit in ihren gewohnten Arbeitsablauf einbinden – ohne zusätzliche Schritte oder Systeme.
Das spart in Kliniken wertvolle Zeit. Gerade Abteilungen, die mit hohem Arbeitsaufkommen kämpfen, profitieren von der Effizienz. Die globale Reichweite von Siemens Healthineers soll die Verbreitung der Technologie beschleunigen.
Neben präziser Diagnostik spielt die aktive Vorsorge eine entscheidende Rolle, um die geistige Fitness bis ins hohe Alter zu erhalten. Wie Sie Ihren Fokus steigern und Ihr Demenz-Risiko durch einfache Alltagsroutinen senken können, zeigt dieser kostenlose Ratgeber. Gratis-PDF: 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn sichern
Weichenstellung für die Neurologie der Zukunft
Die Partnerschaft ist mehr als ein Vertriebsdeal. Sie markiert einen trend hin zur standardisierten, quantitativen Bildgebung in der Neurologie. Subjektive Unterschiede zwischen Befundern sollen reduziert, Therapieentscheidungen datenbasiert werden.
Könnte dies der neue Standard werden? Branchenbeobachter erwarten, dass KI-gestützte Analysen die Diagnostik nachhaltig verändern. Die präzise Messung subtiler Hirnveränderungen ist nicht nur für die Klinik, sondern auch für die Entwicklung neuer Medikamente wertvoll. Die Technologie ebnet den Weg für eine stärker personalisierte Patientenversorgung.
Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Warimpex, EVN, Semperit, AT&S, DO&CO, EuroTeleSites AG, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Rosenbauer, RWT AG, VIG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post.
Random Partner
Wiener Börse
Als zentrale Infrastrukturanbieterin der Region öffnet die Wiener Börse AG Tore zu den globalen Finanzmärkten. Sie vereint die Börsenplätze Wien und Prag. Mit modernster Technik und kundenorientierten Services leistet die Wiener Börse als privatwirtschaftliches, gewinnorientiertes Unternehmen einen bedeutenden Beitrag für einen international wettbewerbsfähigen Kapitalmarkt.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag weiter erholt: Frequentis, Do&Co und Porr gesucht
» Deutsche Unternehmen im Spannungsfeld von Betriebsratswahlen und neuer G...
» Global Business Travel Aktie: Integrationscheck ( Finanztrends)
» DBS Hong Kong revolutioniert Firmenkonto-Eröffnung mit KI ( Finanztrends)
» Joinsoon Electronics Aktie: Zertifizierungs-Vorsprung ( Finanztrends)
» AfD schließt Jan Wenzel Schmidt aus Fraktion aus ( Finanztrends)
» BetaShares ETF: Dividenden im Fokus ( Finanztrends)
» ATX-Trends: FACC, AT&S, DO & CO, Bawag, Palfinger, Porr ...
» GLP-1-Medikamente: Abnehmspritzen als Waffe gegen Sucht? ( Finanztrends)
» DHL Aktie: Durchwachsene Zahlen ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse zu Mittag weiter erholt: Frequentis,...
- Raiffeisen Top Picks: Heineken entfernt, EVN, Ban...
- Fear of missing out, Buying the Dip und Taking Pr...
- Neues Kursziel für Verbund
- Palfinger liefert 35 Offshore-Krane für Windpark ...
- Analysten zu Semperit: "Aussetzung der Dividenden...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
04.03.2026, 2701 Zeichen
Cortechs.ai und Siemens Healthineers gehen eine strategische Partnerschaft ein. Ziel ist es, die KI-Software NeuroQuant® für die Analyse von Hirnscans weltweit verfügbar zu machen. Die Lösung soll Diagnosen bei neurologischen Erkrankungen wie Alzheimer präziser machen.
Automatisierte Analyse statt subjektiver Blick
Im Zentrum der Kooperation steht die Software NeuroQuant® Lesion Surveillance. Sie analysiert MRT-Aufnahmen des Gehirns vollautomatisch. Statt sich auf die visuelle Beurteilung durch Radiologen zu verlassen, misst die KI präzise Größe und Veränderung von Auffälligkeiten über die Zeit.
Während KI-Lösungen die klinische Diagnose revolutionieren, können Betroffene und Angehörige bereits bei ersten Anzeichen von Vergesslichkeit selbst aktiv werden. Dieser anonyme Kurztest liefert in nur zwei Minuten eine erste, fundierte Einschätzung zu möglichen Warnsignalen. Kostenlosen Demenz-Selbsttest jetzt anonym durchführen
Diese objektiven Daten sind besonders für die Überwachung von Alzheimer-Patienten entscheidend. Bei neuen Medikamenten kann es zu Nebenwirkungen im Gehirngewebe kommen, sogenannter ARIA. Die Software hilft, diese früh und genau zu erkennen.
Nahtloser Workflow für gestresste Kliniken
Ein großer Vorteil: Die KI-Lösung wird direkt in den digitalen Marktplatz von Siemens Healthineers integriert. Radiologen und Neurologen können die quantitativen Analyseberichte damit in ihren gewohnten Arbeitsablauf einbinden – ohne zusätzliche Schritte oder Systeme.
Das spart in Kliniken wertvolle Zeit. Gerade Abteilungen, die mit hohem Arbeitsaufkommen kämpfen, profitieren von der Effizienz. Die globale Reichweite von Siemens Healthineers soll die Verbreitung der Technologie beschleunigen.
Neben präziser Diagnostik spielt die aktive Vorsorge eine entscheidende Rolle, um die geistige Fitness bis ins hohe Alter zu erhalten. Wie Sie Ihren Fokus steigern und Ihr Demenz-Risiko durch einfache Alltagsroutinen senken können, zeigt dieser kostenlose Ratgeber. Gratis-PDF: 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn sichern
Weichenstellung für die Neurologie der Zukunft
Die Partnerschaft ist mehr als ein Vertriebsdeal. Sie markiert einen trend hin zur standardisierten, quantitativen Bildgebung in der Neurologie. Subjektive Unterschiede zwischen Befundern sollen reduziert, Therapieentscheidungen datenbasiert werden.
Könnte dies der neue Standard werden? Branchenbeobachter erwarten, dass KI-gestützte Analysen die Diagnostik nachhaltig verändern. Die präzise Messung subtiler Hirnveränderungen ist nicht nur für die Klinik, sondern auch für die Entwicklung neuer Medikamente wertvoll. Die Technologie ebnet den Weg für eine stärker personalisierte Patientenversorgung.
Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Warimpex, EVN, Semperit, AT&S, DO&CO, EuroTeleSites AG, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Rosenbauer, RWT AG, VIG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post.
Random Partner
Wiener Börse
Als zentrale Infrastrukturanbieterin der Region öffnet die Wiener Börse AG Tore zu den globalen Finanzmärkten. Sie vereint die Börsenplätze Wien und Prag. Mit modernster Technik und kundenorientierten Services leistet die Wiener Börse als privatwirtschaftliches, gewinnorientiertes Unternehmen einen bedeutenden Beitrag für einen international wettbewerbsfähigen Kapitalmarkt.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse zu Mittag weiter erholt: Frequentis, Do&Co und Porr gesucht
» Deutsche Unternehmen im Spannungsfeld von Betriebsratswahlen und neuer G...
» Global Business Travel Aktie: Integrationscheck ( Finanztrends)
» DBS Hong Kong revolutioniert Firmenkonto-Eröffnung mit KI ( Finanztrends)
» Joinsoon Electronics Aktie: Zertifizierungs-Vorsprung ( Finanztrends)
» AfD schließt Jan Wenzel Schmidt aus Fraktion aus ( Finanztrends)
» BetaShares ETF: Dividenden im Fokus ( Finanztrends)
» ATX-Trends: FACC, AT&S, DO & CO, Bawag, Palfinger, Porr ...
» GLP-1-Medikamente: Abnehmspritzen als Waffe gegen Sucht? ( Finanztrends)
» DHL Aktie: Durchwachsene Zahlen ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse zu Mittag weiter erholt: Frequentis,...
- Raiffeisen Top Picks: Heineken entfernt, EVN, Ban...
- Fear of missing out, Buying the Dip und Taking Pr...
- Neues Kursziel für Verbund
- Palfinger liefert 35 Offshore-Krane für Windpark ...
- Analysten zu Semperit: "Aussetzung der Dividenden...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Alessandra Calò
Ctonio
2024
Studiofaganel
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie