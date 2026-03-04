India Mobile Congress 2026 setzt auf KI und 6G für Luxus-Lifestyle ( Finanztrends)

04.03.2026, 3845 Zeichen

Der India Mobile Congress (IMC) findet vom 7. bis 10. Oktober 2026 in Neu-Delhi statt. Das gab der indische Kommunikationsminister Jyotiraditya Scindia auf dem Mobile World Congress in Barcelona bekannt. Die zehnte Ausgabe der Messe will High-End-Technologie und modernen Lifestyle verschmelzen.

Mehr als 150.000 Besucher und über 300 Aussteller aus 100 Ländern werden im Oktober erwartet. Der Event hat sich von einer regionalen Fachmesse zu einem globalen Forum für digitale Transformation entwickelt. Organisatoren sind das indische Kommunikationsministerium und der Branchenverband COAI.

Anzeige

Da der India Mobile Congress den Fokus massiv auf intelligente Vernetzung und KI-Plattformen legt, rücken auch neue regulatorische Anforderungen in den Fokus. Was Geschäftsführer jetzt über die aktuellen Cyber-Security-Trends und gesetzlichen Vorgaben für 2024 wissen müssen, verrät dieser Experten-Report. Was Geschäftsführer über Cyber Security 2024 wissen müssen

Für den Luxusmarkt ist die Plattform entscheidend. Die gezeigten Technologien bilden das Fundament für künftige High-End-Produkte – von smarten Villen bis zu vernetzten Premium-Autos. Im Fokus stehen über 1.500 konkrete Anwendungsfälle.

Partnerschaft mit globaler Mobilfunk-Organisation

Ein zentraler Punkt der Ankündigung: Der IMC schließt eine strategische Partnerschaft mit der weltweiten Mobilfunkorganisation GSMA. Ziel ist es, die internationale Reichweite des Events stark zu erhöhen.

Julian Gorman, GSMA-Chef für Asien-Pazifik, lobte Indiens rasante Entwicklung. Das Land habe durch seinen schnellen 5G-Ausbau und ehrgeizige 6G-Ziele eine globale Führungsrolle übernommen. Für europäische Unternehmen öffnet die Kooperation den Zugang zu einem der dynamischsten Märkte der Welt.

Vom Netzwerk zum intelligenten Erlebnis

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Messe sind klar: KI-native Netzwerke, souveräne Plattformen und smarte Industrien. Minister Scindia betonte den Übergang von reiner Konnektivität zu intelligenter Vernetzung.