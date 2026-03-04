SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Reploid eröffnet erste Insektenmastanlage bei Kunden – Rekord bei Mitarbeitenden (Podcast)

04.03.2026, 1014 Zeichen
In der aktuellen Episode der Wiener Börse Party berichtet Moderator Christian Drastil über einen bedeutenden Fortschritt des österreichischen Unternehmens Reploid: Die Eröffnung der ersten landwirtschaftlichen Insektenmastanlage bei einem externen Kunden markiert einen wichtigen Schritt in der Unternehmensgeschichte. Halbe Milliarde Larven als Arbeitskräfte Die neue Re-Farm-Unit wurde am Montag im bayerischen Burghausen eröffnet – direkt über die Grenze von Braunau. Hans Lang, Kommunikationschef von Reploid erläuterte im Podcast die beeindruckenden Dimensionen der Anlage. Auf einer Grundfläche von 24 mal 60 Metern können täglich rund 40 Tonnen organischer Reststoffe aus der Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie verarbeitet werden. Die eigentlichen Arbeiter der Anlage sind dabei keine Menschen: „Es arbeiten nämlich zu jeder Zeit rund eine halbe Milliarde Larven der schwarzen Soldatenfliege dort für uns,...

Weiterlesen: Reploid eröffnet erste Insektenmastanlage bei Kunden – Rekord bei Mitarbeitenden


(04.03.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast




 

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Warimpex, EVN, Semperit, AT&S, DO&CO, EuroTeleSites AG, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Lenzing, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Rosenbauer, RWT AG, VIG, voestalpine, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Flughafen Wien, Amag, CA Immo, CPI Europe AG, Österreichische Post.

Porr
Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.

    Wiener Börse Party #1091: ATX nach weiterem Rekord etwas schwächer, FACC und Wienerberger gesucht, Christian Hromatka läutet die Bell

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

