Reploid eröffnet erste Insektenmastanlage bei Kunden – Rekord bei Mitarbeitenden (Podcast)
In der aktuellen Episode der Wiener Börse Party berichtet Moderator Christian Drastil über einen bedeutenden Fortschritt des österreichischen Unternehmens Reploid: Die Eröffnung der ersten landwirtschaftlichen Insektenmastanlage bei einem externen Kunden markiert einen wichtigen Schritt in der Unternehmensgeschichte. Halbe Milliarde Larven als Arbeitskräfte Die neue Re-Farm-Unit wurde am Montag im bayerischen Burghausen eröffnet – direkt über die Grenze von Braunau. Hans Lang, Kommunikationschef von Reploid erläuterte im Podcast die beeindruckenden Dimensionen der Anlage. Auf einer Grundfläche von 24 mal 60 Metern können täglich rund 40 Tonnen organischer Reststoffe aus der Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie verarbeitet werden. Die eigentlichen Arbeiter der Anlage sind dabei keine Menschen: „Es arbeiten nämlich zu jeder Zeit rund eine halbe Milliarde Larven der schwarzen Soldatenfliege dort für uns,...
