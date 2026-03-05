SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Bürgergeld-Abschaffung: Bundestag beschließt schärfere Grundsicherung ( Finanztrends)

05.03.2026, 4452 Zeichen

Der Bundestag stellt die deutsche Sozialpolitik auf eine härtere Grundlage. Heute stimmt das Parlament über die Abschaffung des Bürgergelds und die Einführung einer strengeren „Neuen Grundsicherung“ ab. Die Koalition aus Union und SPD vollzieht damit eine Kehrtwende in der Arbeitsmarktpolitik.

Sanktionen treffen Empfänger hart

Das Kernstück der Reform sind verschärfte Pflichten und drastischere Strafen. Künftig können Jobcenter bei Pflichtverletzungen die Leistungen pauschal um 30 Prozent für drei Monate kürzen. Wer dreimal unentschuldigt einen Termin versäumt, dem droht der vollständige Leistungsentzug. Nur ein symbolischer Euro-Anspruch bleibt erhalten, um den Krankenversicherungsschutz nicht zu gefährden.

Die Philosophie der Integration wird radikal geändert. Statt auf Qualifizierung setzt die neue Politik auf sofortige Vermittlung in den Arbeitsmarkt. Jobcenter erhalten zudem das Recht, amtsärztliche Atteste statt einfacher Krankenscheine zu verlangen.

Vermögen schrumpft, Kontrollen wachsen

Der Vermögensschutz für Arbeitslose wird massiv beschnitten. Die bisherige Schonfrist entfällt komplett. Stattdessen gelten sofort niedrigere Freibeträge: Unter 30-Jährige dürfen nur noch 5.000 Euro behalten, über 51-Jährige maximal 20.000 Euro.

Gleichzeitig baut die Bundesagentur für Arbeit den Kampf gegen Missbrauch aus. Sechs neue Kompetenzzentren gegen Leistungsbetrug sollen mit einem Budget von über zehn Millionen Euro dreifache Einsparungen erwirtschaften. Für viele ukrainische Geflüchtete, die nach dem 1. April 2025 ankommen, gilt künftig das niedrigere Asylbewerberleistungsgesetz.

SPD-Basis rebelliert gegen eigene Regierung

Die Reform spaltet die Politik. Während die Koalition von notwendiger „Modernisierung“ spricht, laufen Opposition und Sozialverbände Sturm. Grüne und Linke warnen vor mehr prekärer Beschäftigung und sozialer Verelendung. Die AfD hält die Änderungen für kosmetisch und fordert schärfere Zugangsbeschränkungen.

Der heftigste Widerstand kommt aus den eigenen Reihen: Die SPD-Basis startete eine Mitgliederpetition gegen das Gesetzespaket. Bis Ende März können Parteimitglieder protestieren – ein ungewöhnlicher Schritt gegen die eigene Führung. Der Konflikt um das einstige sozialpolitische Flagschiffprojekt der SPD droht, die Koalition auch nach der Verabschiedung zu belasten.

Wirtschaftlicher Nutzen bleibt fraglich

Die Reform trifft auf einen widersprüchlichen Arbeitsmarkt: steigende Arbeitslosigkeit bei gleichzeitigem Fachkräftemangel. Die erhofften Haushaltsentlastungen fallen jedoch bescheiden aus. Statt der im Wahlkampf versprochenen Milliardeneinsparungen bringt die Reform zunächst nur einen zweistelligen Millionenbetrag. Erst 2028 könnte die Bilanz positiv werden.

Sozialverbände wie der Paritätische Wohlfahrtsverband und Caritas bezweifeln den gesellschaftlichen Nutzen. Sie warnen vor wachsender Armut und sinkender gesellschaftlicher Teilhabe. Arbeitsmarktforscher stellen die Nachhaltigkeit der schnellen Vermittlung in Frage: Führt der Druck wirklich zu passenden Jobs oder nur zu mehr Fluktuation im Niedriglohnsektor?

Was kommt nach der Abstimmung?

Nach dem Bundestag muss noch der Bundesrat zustimmen. Die meisten Neuregelungen sollen zum 1. Juli 2026 in Kraft treten. Die Bundesagentur für Arbeit steht vor einer Herkulesaufgabe: Sie muss IT-Systeme anpassen und tausende Mitarbeiter in den Jobcentern schulen.

Langfristig wird sich zeigen, ob das neue System Menschen wirklich in stabile Jobs bringt oder nur die Statistik schönt. Für Personalverantwortliche bedeutet die Reform eine veränderte Lage am Bewerbermarkt: Mehr Druck auf Jobsuchende könnte die Dynamik im Niedriglohnsektor spürbar verändern.


(05.03.2026)

