Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

Extrema:

05.03.2025: Top 1: Strabag: 19.1638% - [Top 2: 13.3005% (06.04.2020), Top 3: 12.65% (04.11.2008)] zum Kalender

05.03.2025: Top 3: Wienerberger: 15.26% - [Top 1: 18.46% (18.08.2009), Top 2: 16.6523% (20.03.2020)] zum Kalender



Abs. High/Low:

05.03.2009: Low - Flughafen Wien: 4.765 Euro zum Kalender

Bisher gab es an einem 5. März 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 05.03. beträgt 0,15%. Der beste 05.03. fand im Jahr 2025 mit 4,48%statt, der schlechteste 05.03. im Jahr 2009 mit -3,79%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 05.03. so: 0,00%.

