Europäische Märkte stabilisieren sich – Andritz und Addiko mit wichtigen Unternehmenszahlen (Podcast)
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
05.03.2026, 1003 Zeichen
Die europäischen Börsen zeigen sich am Donnerstag in freundlicher Verfassung, während Anleger weiterhin die jüngsten Marktbewegungen verarbeiten. Der österreichische Leitindex ATX notiert wieder im Plus für das laufende Jahr, während aus der Unternehmenslandschaft bedeutende Geschäftszahlen und strategische Weichenstellungen gemeldet werden. ATX kehrt in die Gewinnzone zurück Der österreichische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte in robuster Verfassung. Der ATX notiert zur Mittagszeit mit einem leichten Plus von 0,5 Punkten und liegt damit year-to-date wieder 4 Prozent im Plus. Diese Entwicklung markiert eine bemerkenswerte Erholung nach den volatilen Handelstagen der vergangenen Wochen. Unter den Einzelwerten stechen besonders drei Titel hervor: Frequentis führt das Feld mit einem Kursgewinn von 3,4 Prozent an, gefolgt von Do&Co mit plus 3,2 Prozent und Palfinger mit einem...
Börsepeople im Podcast S23/23: Eva Naux
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel, Merck KGaA, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, Continental, Fresenius.
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel, Merck KGaA, Rheinmetall, Siemens Energy, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, Continental, Fresenius.
