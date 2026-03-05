SAP und BMW treiben autonome KI in der Fertigung voran ( Finanztrends)

05.03.2026, 4671 Zeichen

Führende deutsche Konzerne setzen heute neue Maßstäbe für Künstliche Intelligenz in der Industrie. In München präsentierten Vertreter von SAP und BMW strategische Leitlinien für den Einsatz autonomer, kognitiver Systeme in der Produktion. Zeitgleich endet in Köln eine wichtige Fachkonferenz zur KI in der Kreislaufwirtschaft. Die Botschaft ist klar: Die Experimentierphase ist vorbei, jetzt geht es um voll integrierte, selbstentscheidende Analyse-Netzwerke.

Vom Daten-Überwacher zum eigenständigen Entscheider

Die Industrie vollzieht einen radikalen Wandel. Künftig soll KI in Fabriken nicht nur Fehler melden, sondern eigenständig handeln. Milan Nedeljkovic, Produktionsvorstand bei BMW, skizzierte heute in München die Pläne des Autobauers. Das Unternehmen strebe gezielt autonome KI an, die in der Fertigung selbstständig Entscheidungen treffe.

Moderne KI-Agenten interpretieren Echtzeitdaten, wenden komplexe Regelwerke an und passen Maschinenparameter dynamisch an. Branchenkenner vergleichen das mit der kognitiven Leistung des menschlichen Gehirns. Die Analyse wird so zum lernenden System, das Fehler proaktiv verhindert und Abläufe eigenständig optimiert.

Europas Antwort auf USA und China: Spezialisierte Modelle

Während der globale Wettbewerb tobt, setzt Europa auf seine Stärken. Ein SAP-Vorstand forderte heute eine Intensivierung der Anstrengungen. Der Fokus müsse auf der Entwicklung eigener Weltklasse-Technologien für die Industrie liegen.

Der Unterschied zu bekannten Konsumenten-KIs ist gewaltig. Industrielle Modelle sind kleiner, hochspezialisiert und deutlich energieeffizienter. Sie sind für konkrete Aufgaben gemacht, wie die Optimierung von Verkabelungen oder die Entwicklung komplexer Baupläne. SAP schätzt, dass der europäische KI-Markt bis 2030 über 20 Milliarden Euro schwer sein wird.

KI als Triebkraft für die Kreislaufwirtschaft

Wie diese Spezial-KIs praktisch wirken, zeigt die „AI Circular Economy Conference 2026“ in Köln. Experten von Covestro, Volkswagen und der RWTH Aachen diskutieren, wie KI die Entwicklung neuer Werkstoffe beschleunigt und Recycling effizienter macht.

Die maschinelle Auswertung riesiger Datensätze simuliert Materialeigenschaften auf molekularer Ebene. Diese tiefgehende Analyse ist entscheidend, um die europäischen Klimaziele zu erreichen. Die Kombination aus Fachwissen und kognitiver Datenverarbeitung wird zum Schlüssel für nachhaltige Innovationen.

Die große Hürde: Datenchaos und Fachkräftemangel

Trotz aller Ambitionen bleibt die flächendeckende Einführung ein Problem. Eine aktuelle Studie zeigt: Zwar nutzen fast alle Hersteller KI, aber nur zehn Prozent haben sie vollständig integriert. Mehr als die Hälfte setzt die Technologie nur in isolierten Bereichen ein.

Die größten Hindernisse sind keine mangelnden Algorithmen, sondern schlechte Daten und fehlendes Personal. Kognitive KI benötigt eine saubere, ununterbrochene Datenpipeline – ähnlich wie ein Gehirn ein gesundes neuronales Netz braucht. Mehr als ein Drittel der Hersteller gibt an, dass den Teams die nötigen KI-Fähigkeiten fehlen.