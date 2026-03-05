Wiener Börse zu Mittag weiter erholt: Frequentis, Do&Co und Porr gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
05.03.2026, 1278 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:36 liegt der ATX mit +0.52 Prozent im Plus bei 5545 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 4.10% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +3.35% auf 74 Euro, dahinter DO&CO mit +3.19% auf 197.1 Euro und Porr mit +2.64% auf 39.825 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24247 (+0.17%, Ultimo 2025: 24490, -1.16% ytd). Topperformer DAX sind adidas mit +3.91% auf 147.35 Euro, dahinter Symrise mit +2.59% auf 72.78 Euro und MTU Aero Engines mit +2.18% auf 363.65 Euro.
- Zahlen von Andritz, Addiko, Research zu Semperit, Porr, Verbund, News zu Palfinger, UBM
- #gabb Jobradar: Porr, Semperit, Deutsche Börse
- Nachlese: Christine Petzwinkler, Hans Lang
- Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wien
- Österreich-Depots: Etwas fester
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.09% vs. last #gabb, +3.88% ytd, +123.10% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Andreas Opelt: https://audio-cd.at/page/podcast/8462
Martin Seiter: https://audio-cd.at/page/podcast/8457
Michael Hofbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8452
Daniel Hahn: https://audio-cd.at/page/podcast/8445
Christine Catasta: https://audio-cd.at/page/podcast/8438
Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.
Random Partner
Erste Asset Management
Die Erste Asset Management versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG. Den Kunden wird ein breit gefächertes Spektrum an Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen geboten.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztrends)
» Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanztrends)
» SAP und BMW treiben autonome KI in der Fertigung voran ( Finanztrends)
» Validato und Idemia treiben digitale Personalprüfung voran ( Finanztrends)
» Viemed Healthcare Aktie: Absturz nach Zahlen ( Finanztrends)
» Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wi...
» Nachlese: Christine Petzwinkler, Hans Lang (audio cd.at)
» Europäische Märkte stabilisieren sich – Andritz und Addiko mit wichtigen...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztr...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: AMAG steigt 4 Prozent
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 1,42 Prozent...
- Wie Linz Textil Holding, Warimpex, Marinomed Biot...
- Wie Andritz, AT&S, voestalpine, Österreichische P...
- Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanzt...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Neue Nr. 1, Sinja Kraus auf Karriere-Hoch und die Herren geraten positionsmässig etwas unter Druck
Presented by mumak.me und win2day. Wir haben eine neue Nr.1 im gemischten Ranking, dazu ein Karrierehoch von Sinja Kraus, nachdem sie das Finale des ITF-W75-Challengers in Prag erreicht hat. Insges...
Books josefchladek.com
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published
05.03.2026, 1278 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:36 liegt der ATX mit +0.52 Prozent im Plus bei 5545 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 4.10% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +3.35% auf 74 Euro, dahinter DO&CO mit +3.19% auf 197.1 Euro und Porr mit +2.64% auf 39.825 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24247 (+0.17%, Ultimo 2025: 24490, -1.16% ytd). Topperformer DAX sind adidas mit +3.91% auf 147.35 Euro, dahinter Symrise mit +2.59% auf 72.78 Euro und MTU Aero Engines mit +2.18% auf 363.65 Euro.
- Zahlen von Andritz, Addiko, Research zu Semperit, Porr, Verbund, News zu Palfinger, UBM
- #gabb Jobradar: Porr, Semperit, Deutsche Börse
- Nachlese: Christine Petzwinkler, Hans Lang
- Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wien
- Österreich-Depots: Etwas fester
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.09% vs. last #gabb, +3.88% ytd, +123.10% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Andreas Opelt: https://audio-cd.at/page/podcast/8462
Martin Seiter: https://audio-cd.at/page/podcast/8457
Michael Hofbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8452
Daniel Hahn: https://audio-cd.at/page/podcast/8445
Christine Catasta: https://audio-cd.at/page/podcast/8438
Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.
Random Partner
Erste Asset Management
Die Erste Asset Management versteht sich als internationaler Vermögensverwalter und Asset Manager mit einer starken Position in Zentral- und Osteuropa. Hinter der Erste Asset Management steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG. Den Kunden wird ein breit gefächertes Spektrum an Investmentfonds und Vermögensverwaltungslösungen geboten.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztrends)
» Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanztrends)
» SAP und BMW treiben autonome KI in der Fertigung voran ( Finanztrends)
» Validato und Idemia treiben digitale Personalprüfung voran ( Finanztrends)
» Viemed Healthcare Aktie: Absturz nach Zahlen ( Finanztrends)
» Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wi...
» Nachlese: Christine Petzwinkler, Hans Lang (audio cd.at)
» Europäische Märkte stabilisieren sich – Andritz und Addiko mit wichtigen...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztr...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: AMAG steigt 4 Prozent
- Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 1,42 Prozent...
- Wie Linz Textil Holding, Warimpex, Marinomed Biot...
- Wie Andritz, AT&S, voestalpine, Österreichische P...
- Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanzt...
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Neue Nr. 1, Sinja Kraus auf Karriere-Hoch und die Herren geraten positionsmässig etwas unter Druck
Presented by mumak.me und win2day. Wir haben eine neue Nr.1 im gemischten Ranking, dazu ein Karrierehoch von Sinja Kraus, nachdem sie das Finale des ITF-W75-Challengers in Prag erreicht hat. Insges...
Books josefchladek.com
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG