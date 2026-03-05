Wiener Börse zu Mittag weiter erholt: Frequentis, Do&Co und Porr gesucht

05.03.2026, 1278 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:36 liegt der ATX mit +0.52 Prozent im Plus bei 5545 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 4.10% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +3.35% auf 74 Euro, dahinter DO&CO mit +3.19% auf 197.1 Euro und Porr mit +2.64% auf 39.825 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24247 (+0.17%, Ultimo 2025: 24490, -1.16% ytd). Topperformer DAX sind adidas mit +3.91% auf 147.35 Euro, dahinter Symrise mit +2.59% auf 72.78 Euro und MTU Aero Engines mit +2.18% auf 363.65 Euro.

- Zahlen von Andritz, Addiko, Research zu Semperit, Porr, Verbund, News zu Palfinger, UBM

- #gabb Jobradar: Porr, Semperit, Deutsche Börse

- Nachlese: Christine Petzwinkler, Hans Lang

- Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wien

- Österreich-Depots: Etwas fester

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.09% vs. last #gabb, +3.88% ytd, +123.10% seit Start 2013

(05.03.2026)

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.

