Bürgergeld-Abschaffung: Bundestag beschließt schärfere Grundsicherung ( Finanztrends)

06.03.2026

Der Bundestag hat das Aus für das Bürgergeld besiegelt. Am Donnerstag verabschiedete das Parlament mit knapper Mehrheit eine umfassende Reform, die zum 1. Juli 2026 eine striktere Grundsicherung einführt. Rund 5,5 Millionen Leistungsbezieher müssen sich auf härtere Auflagen, schnellere Sanktionen und strengere Regeln für Vermögen und Wohnkosten einstellen. Die Koalition aus Union und SPD setzt damit einen deutlichen Kurswechsel in der Sozialpolitik durch.

Klare Mehrheit für umstrittenes Gesetz

Mit 321 Ja- zu 268 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen fand die Reform im Bundestag eine klare Mehrheit. Getragen wurde sie von der Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD, während die Oppositionsparteien, insbesondere die Grünen und Die Linke, entschiedenen Widerstand leisteten. Da das Gesetz nicht zustimmungspflichtig im Bundesrat ist, steht der Umsetzung zum Sommer nichts mehr im Weg. Für die Union erfüllt sich damit eine zentrale Wahlkampfforderung: die Abkehr von einem als zu lasch und teuer kritisierten System.

Härtere Sanktionen und Vorrang der Vermittlung

Kern der neuen Grundsicherung ist die Wiedereinführung des Vermittlungsvorrangs. Jobcenter müssen Arbeitslose nun vorrangig sofort in Arbeit bringen, statt auf lange Qualifizierungen zu setzen. Ausnahmen gelten nur noch in bestimmten Fällen für unter 30-Jährige.

Die finanziellen Sanktionen bei Pflichtverletzungen wurden massiv verschärft. Zwar bleibt der Regelsatz für einen alleinstehenden Erwachsenen bei 563 Euro monatlich. Wer jedoch Jobangebote oder Integrationsmaßnahmen ablehnt, muss sofort mit einer 30-prozentigen Kürzung des Regelbedarfs für drei Monate rechnen. Bei Terminversäumnissen folgt nach einer einmaligen Verwarnung beim zweiten Mal bereits eine einmonatige 30-prozentige Kürzung. Bei anhaltender Verweigerung kann die Leistung sogar vollständig gestrichen werden – laut Regierung die äußerste verfassungsrechtlich zulässige Grenze.

Strengere Vermögens- und Wohnkostenregeln

Ein weiterer Pfeiler der Reform ist die Abschaffung der Schonfrist für Vermögen und Wohnkosten. Bislang konnten Bezieher im ersten Jahr 40.000 Euro Ersparnisse behalten, und die tatsächlichen Miet- und Heizkosten wurden übernommen – unabhängig von der Ortsüblichkeit.

Diese einjährige Schonzeit entfällt nun für die meisten. Künftig hängt die geschützte Vermögensgrenze streng vom Alter ab, was vor allem Jüngere deutlich schneller in die Armut treiben könnte. Auch Wohnkosten werden von Beginn an nur noch bis zu einer starren Obergrenze erstattet. Eine Ausnahme bleibt für Familien mit Kindern: Sie erhalten weiterhin zwölf Monate Schonfrist, in der bis zum 1,5-fachen der angemessenen Kosten übernommen werden.

Neue Kompetenzzentren gegen Missbrauch

Gleichzeitig startet die Bundesregierung eine Offensive gegen organisierten Sozialbetrug. In einem letzten Änderungsantrag beauftragte die Koalition die Bundesagentur für Arbeit, sechs neue Kompetenzzentren zur Bekämpfung von Leistungsmissbrauch einzurichten.

Diese Spezialstellen sollen mit moderner Software Zahlungsströme analysieren und verdächtige Muster erkennen – sowohl in der neuen Grundsicherung als auch im Arbeitslosengeld. Die Personalkosten für die sechs Zentren belaufen sich auf schätzungsweise 10,5 Millionen Euro. Auf Basis früherer Pilotprojekte rechnet die Regierung jedoch mit Brutto-Einsparungen in dreifacher Höhe, indem illegale Zahlungsketten unterbrochen werden.

Heftige Kritik von Opposition und Verbänden

Das Votum löste sofort heftigen Widerstand aus. Die Grünen nannten das Gesetz „sozial problematisch“, Die Linke sprach von einem „Angriff auf den Sozialstaat“. Katja Maurer, sozialpolitische Sprecherin der Linken im Thüringer Landtag, kritisiert: „Das System setzt auf Bestrafung statt auf Befähigung. Es wird besonders Alleinerziehende und Familien weiter in die Armut treiben.“

Auch Wohlfahrtsverbände wie der Paritätische warnen vor den Folgen. Die beschleunigten Sanktionen und der Wegfall der Wohnkosten-Schonfrist würden enormen psychischen und finanziellen Druck erzeugen, anstatt nachhaltige Integration zu fördern. Befürworter wie CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und der SPD-Abgeordnete Jens Peick halten dagegen: Die Korrekturen seien nötig, um die Gerechtigkeit gegenüber der arbeitenden Bevölkerung zu wahren. Wer mit den Jobcentern kooperiere, habe nichts zu befürchten.

Massive administrative Umstellung ab Juli

Bis zum Stichtag am 1. Juli 2026 steht der Bundesagentur für Arbeit und den Jobcentern eine Herkulesaufgabe bevor: 5,5 Millionen Menschen müssen auf das neue System umgestellt werden. Der Fokus der Mitarbeiter verschiebt sich dabei deutlich hin zur strengen Überwachung von Pflichten und zur schnellen Arbeitsvermittlung.

Arbeitsmarktexperten rechnen mit einer Übergangsphase voller bürokratischer Reibungen, besonders bei den neuen vermögens- und wohnkostenabhängigen Regeln. In den kommenden Monaten erhalten die Leistungsbezieher detaillierte Bescheide über ihre geänderten Pflichten. Der Erfolg der schärferen Grundsicherung wird sich letztlich daran messen lassen, ob sie die Langzeitarbeitslosigkeit spürbar senken kann – ohne die von Kritikern prophezeite soziale Verelendung auszulösen.

(06.03.2026)

