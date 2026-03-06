Börsegeschichte 6.3.: Happy Birthday, Alan Greenspan, zum 100. Geburtstag! (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at
06.03.2026, 438 Zeichen
06.03.1926: Alan Greenspan (Ex-FED-Chef)
Bisher gab es an einem 6. März 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 06.03. beträgt -0,28%. Der beste 06.03. fand im Jahr 1991 mit 3,36% statt, der schlechteste 06.03. im Jahr 2012 mit -4,02%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 06.03. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.03.)
