Eva Naux: Vom Steuerrecht zur Kreislaufwirtschaft – Die CFO der Saubermacher AG im Porträt (Podcast)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
06.03.2026, 1015 Zeichen
In der aktuellen Episode von „Börsepeople" stellt Christian Drastil mit Eva Knöll die Finanzchefin der Saubermacher Dienstleistungs AG vor – aufgezeichnet während der Treasury & Finance Convention in Schladming im September 2025. Die österreichische Abfall- und Recyclingbranche steht vor einem Paradigmenwechsel: Kreislaufwirtschaft wird vom Umweltthema zum wirtschaftlichen Imperativ. An der Spitze dieser Transformation agiert seit März 2025 Eva Naux als CFO der Saubermacher Dienstleistungs AG. Im Gespräch gewährt sie Einblicke in ihre erste CFO-Position, die strategische Ausrichtung des Unternehmens und die Herausforderungen moderner Finanzführung. Der Weg zur CFO-Position Eva Naux Karriere begann in den Nullerjahren bei Deloitte, wo sie in der Steuerabteilung ihre ersten beruflichen Schritte machte. Bereits damals konnte sie bei Branchenveranstaltungen wie dem CEO-CFO-Award erleben, wie sich die...
Weiterlesen: Eva Naux: Vom Steuerrecht zur Kreislaufwirtschaft – Die CFO der Saubermacher AG im Porträt
Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon.
Random Partner
FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Solana Company Aktie: Kurswechsel ( Finanztrends)
» Electro Optic Systems Aktie: Expansion läuft ( Finanztrends)
» Funkwerk Aktie: Börsensegment schließt ( Finanztrends)
» JPMorgan Aktie: Schelte aus Washington ( Finanztrends)
» Carl Zeiss Meditec Aktie: Abstieg in SDAX ( Finanztrends)
» AMD Aktie: Exportbremsen? ( Finanztrends)
» BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)
» Prospect Ventures Aktie: Strategische Weichenstellung ( Finanztrends)
» Newmont Aktie: Rekord-Jahr trifft auf neue Herausforderungen ( Finanztre...
» Ann Joo Resources Aktie: Interne Umstrukturierung ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Noratis, Lanxess, Klondike Gold, Geely, Franc...
- Wie Wirecard, Infineon, Verbund, AT&S, Zumtobel u...
- Wie Infineon, Bayer, Deutsche Bank, Rheinmetall, ...
- JPMorgan Aktie: Schelte aus Washington ( Finanztr...
- Funkwerk Aktie: Börsensegment schließt ( Finanztr...
- Electro Optic Systems Aktie: Expansion läuft ( Fi...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Joselito Verschaeve
As Long as the Sun Lasts
2025
Void
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
06.03.2026, 1015 Zeichen
In der aktuellen Episode von „Börsepeople" stellt Christian Drastil mit Eva Knöll die Finanzchefin der Saubermacher Dienstleistungs AG vor – aufgezeichnet während der Treasury & Finance Convention in Schladming im September 2025. Die österreichische Abfall- und Recyclingbranche steht vor einem Paradigmenwechsel: Kreislaufwirtschaft wird vom Umweltthema zum wirtschaftlichen Imperativ. An der Spitze dieser Transformation agiert seit März 2025 Eva Naux als CFO der Saubermacher Dienstleistungs AG. Im Gespräch gewährt sie Einblicke in ihre erste CFO-Position, die strategische Ausrichtung des Unternehmens und die Herausforderungen moderner Finanzführung. Der Weg zur CFO-Position Eva Naux Karriere begann in den Nullerjahren bei Deloitte, wo sie in der Steuerabteilung ihre ersten beruflichen Schritte machte. Bereits damals konnte sie bei Branchenveranstaltungen wie dem CEO-CFO-Award erleben, wie sich die...
Weiterlesen: Eva Naux: Vom Steuerrecht zur Kreislaufwirtschaft – Die CFO der Saubermacher AG im Porträt
Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon.
Random Partner
FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Solana Company Aktie: Kurswechsel ( Finanztrends)
» Electro Optic Systems Aktie: Expansion läuft ( Finanztrends)
» Funkwerk Aktie: Börsensegment schließt ( Finanztrends)
» JPMorgan Aktie: Schelte aus Washington ( Finanztrends)
» Carl Zeiss Meditec Aktie: Abstieg in SDAX ( Finanztrends)
» AMD Aktie: Exportbremsen? ( Finanztrends)
» BlackRock Aktie: Liquiditätskrise erschüttert Markt ( Finanztrends)
» Prospect Ventures Aktie: Strategische Weichenstellung ( Finanztrends)
» Newmont Aktie: Rekord-Jahr trifft auf neue Herausforderungen ( Finanztre...
» Ann Joo Resources Aktie: Interne Umstrukturierung ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Noratis, Lanxess, Klondike Gold, Geely, Franc...
- Wie Wirecard, Infineon, Verbund, AT&S, Zumtobel u...
- Wie Infineon, Bayer, Deutsche Bank, Rheinmetall, ...
- JPMorgan Aktie: Schelte aus Washington ( Finanztr...
- Funkwerk Aktie: Börsensegment schließt ( Finanztr...
- Electro Optic Systems Aktie: Expansion läuft ( Fi...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie