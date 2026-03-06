SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Eva Naux: Vom Steuerrecht zur Kreislaufwirtschaft – Die CFO der Saubermacher AG im Porträt (Podcast)

06.03.2026, 1015 Zeichen
In der aktuellen Episode von „Börsepeople" stellt Christian Drastil mit Eva Knöll die Finanzchefin der Saubermacher Dienstleistungs AG vor – aufgezeichnet während der Treasury & Finance Convention in Schladming im September 2025. Die österreichische Abfall- und Recyclingbranche steht vor einem Paradigmenwechsel: Kreislaufwirtschaft wird vom Umweltthema zum wirtschaftlichen Imperativ. An der Spitze dieser Transformation agiert seit März 2025 Eva Naux als CFO der Saubermacher Dienstleistungs AG. Im Gespräch gewährt sie Einblicke in ihre erste CFO-Position, die strategische Ausrichtung des Unternehmens und die Herausforderungen moderner Finanzführung. Der Weg zur CFO-Position Eva Naux Karriere begann in den Nullerjahren bei Deloitte, wo sie in der Steuerabteilung ihre ersten beruflichen Schritte machte. Bereits damals konnte sie bei Branchenveranstaltungen wie dem CEO-CFO-Award erleben, wie sich die...

(06.03.2026)

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon.

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon.

