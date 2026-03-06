Krankenhausreform: Bundestag weicht zentrale Vorgaben auf ( Finanztrends)
Der Bundestag hat die umstrittene Krankenhausreform deutlich entschärft. Die Koalition aus CDU und SPD verlängerte die Übergangsfristen und gab den Ländern mehr Spielraum – Kritiker fürchten Milliardenverluste und Qualitätseinbußen.
Flexibilität statt strikter Vorgaben
Am Freitag beschloss das Parlament zentrale Änderungen an der 2024 beschlossenen Reform. Kern der Neuregelung ist eine längere Übergangsfrist bis 2030 und deutlich mehr Entscheidungsbefugnisse für die Bundesländer. Diese können nun leichter Ausnahmen von den eigentlich geplanten Qualitäts- und Spezialisierungsvorgaben erteilen. Gesundheitsministerin Nina Warken verteidigte die Nachbesserungen im Plenum: Viele ursprünglichen Regelungen seien für die Praxis vor Ort nicht umsetzbar gewesen. Die Änderungen sollen „realistische Zeitpläne“ sichern und Versorgungslücken verhindern.
Milliarden an potenziellen Einsparungen in Gefahr
Die Aufweichung hat massive finanzielle Folgen. Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen für Krankenhausleistungen sind bereits auf rund 111 Milliarden Euro gestiegen. Die ursprüngliche Reform sollte durch die Schließung überflüssiger Kapatitäten erhebliche Effizienzgewinne bringen. Doch diese Einsparungen schwinden nun. Wirtschaftsforscher und Oppositionspolitiker warnen: Das Festhalten an ineffizienten Strukturen könnte die Kassen im Vergleich zum strengen Originalplan jährlich 7 bis 11 Milliarden Euro mehr kosten. Auch der geplante 50-Milliarden-Euro-Transformationsfonds für Digitalisierung und Umbau steht in der Kritik. Experten befürchten, dass das Geld ohne klare Vorgaben in Projekte fließt, die den Status quo zementieren, anstatt das System zu verbessern.
Kritik von Kassen und Medizinern: Qualität auf dem Spiel?
Die Reaktionen aus der Gesundheitswirtschaft sind scharf. Der GKV-Spitzenverband übt scharfe Kritik an den umfangreichen Zugeständnissen an die Länder. Die Kassen fürchten, dass regionale Regierungen ihre neuen Befugnisse nutzen, um aus politischen Gründen überholte Krankenhausstrukturen zu erhalten, anstatt Behandlungskompetenzen zu bündeln.
Mediziner und Qualitätsexperten schlagen in die gleiche Kerbe. Sie warnen, dass Routine für Patientensicherheit bei komplexen Eingriffen entscheidend ist. Durch Ausnahmeregelungen, die kleinere Kliniken weiterhin Spezial-OPs durchführen lassen, könnte die Behandlungsqualität leiden. Kritiker monieren, dass regionale Kooperationsvereinbarungen oft klare Kriterien vermissen ließen. Erfüllt man nur die Formalien, ist noch lange keine medizinische Expertise garantiert.
Was kommt als Nächstes?
Das novellierte Gesetz geht nun in den Bundesrat. Da die Koalition viele Länderforderungen bereits im Kompromiss berücksichtigt hat, wird eine Zustimmung erwartet. Für Klinikbetreiber und Investoren bringt die Fristverlängerung bis 2030 zwar Luft zum Atmen. Doch die grundlegende Richtung – mehr Spezialisierung und Konzentration – bleibt bestehen. Die langfristige Stabilität des Krankenhaussektors hängt nun davon ab, ob die Länder ihre neue Flexibilität verantwortungsvoll nutzen oder notwendige Strukturanpassungen weiter verzögern.
