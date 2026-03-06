Wiener Börse zu Mittag weiter etwas erholt: Verbund, FACC und Andritz gesucht
Autor:
Christian Drastil
06.03.2026, 1276 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:18 liegt der ATX mit +0.28 Prozent im Plus bei 5452 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 2.37% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +3.64% auf 64.1 Euro, dahinter FACC mit +2.42% auf 14.4 Euro und Andritz mit +1.27% auf 67.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23841 (+0.10%, Ultimo 2025: 24490, -2.75% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +2.80% auf 1590.25 Euro, dahinter Beiersdorf mit +2.18% auf 84.34 Euro und Deutsche Post mit +2.09% auf 46.85 Euro.
- PIR-News: Research zu Porr, neue Top Picks von Raiffeisen, Auszeichnung für Kathrein-ESG Bond-Fonds
- #gabb Volumensradar: Bawag, FACC
- Nachlese: Eva Naux Saubermacher, Paul Pichler LLB
- Börsegeschichte 6.3.: Happy Birthday, Alan Greenspan, zum 100. Geburtstag!
- Österreich-Depots: Wochenbilanz
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: 0.00% vs. last #gabb, +3.88% ytd, +123.10% seit Start 2013
Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase
Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
