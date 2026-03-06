SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag weiter etwas erholt: Verbund, FACC und Andritz gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

06.03.2026, 1276 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:18 liegt der ATX mit +0.28 Prozent im Plus bei 5452 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 2.37% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +3.64% auf 64.1 Euro, dahinter FACC mit +2.42% auf 14.4 Euro und Andritz mit +1.27% auf 67.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23841 (+0.10%, Ultimo 2025: 24490, -2.75% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +2.80% auf 1590.25 Euro, dahinter Beiersdorf mit +2.18% auf 84.34 Euro und Deutsche Post mit +2.09% auf 46.85 Euro.

- PIR-News: Research zu Porr, neue Top Picks von Raiffeisen, Auszeichnung für Kathrein-ESG Bond-Fonds
-  #gabb Volumensradar: Bawag, FACC
- Nachlese: Eva Naux Saubermacher, Paul Pichler LLB
- Börsegeschichte 6.3.: Happy Birthday, Alan Greenspan, zum 100. Geburtstag!
- Österreich-Depots: Wochenbilanz
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: 0.00% vs. last #gabb, +3.88% ytd, +123.10% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Eva Naux: https://audio-cd.at/page/podcast/8472
Andreas Opelt: https://audio-cd.at/page/podcast/8462
Martin Seiter: https://audio-cd.at/page/podcast/8457
Michael Hofbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8452
Daniel Hahn: https://audio-cd.at/page/podcast/8445


(06.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1109: ATX weiter leicht erholt, Verbund, FACC und Andritz gesucht, Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase




 

