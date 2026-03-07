Bilibili Aktie: Erstmals profitabel ( Finanztrends)
07.03.2026
Bilibili hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 einen entscheidenden Meilenstein erreicht. Erstmals in der Unternehmensgeschichte verbucht die Videoplattform einen Jahresgewinn nach GAAP-Standard. Doch wie gelang dem Unternehmen dieser Turnaround nach den deutlichen Verlusten des Vorjahres?
Erstmals schwarze Zahlen
Vorgestern präsentierte Bilibili den Finanzbericht für das Gesamtjahr 2025. Der Jahresumsatz stieg um 13 Prozent auf 30,35 Milliarden RMB. Entscheidender ist jedoch die Entwicklung des Nettoergebnisses: Einem Verlust von 1,36 Milliarden RMB im Vorjahr steht nun ein Gewinn von 1,19 Milliarden RMB gegenüber. Das bereinigte Nettoergebnis lag sogar bei 2,59 Milliarden RMB.
Besonders das vierte Quartal unterstrich die positive Dynamik. Während der Umsatz in diesem Zeitraum um 8 Prozent auf 8,32 Milliarden RMB zulegte, sprang der Quartalsgewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 478 Prozent auf 514 Millionen RMB nach oben.
Werbegeschäft als Wachstumsmotor
Maßgeblich für den Erfolg war die Werbesparte, deren Erlöse im Gesamtjahr um 23 Prozent auf 10,06 Milliarden RMB kletterten. Hier setzt das Management verstärkt auf KI-Lösungen. Die Integration von KI-Chatbots und präziser ausgespielter Werbung für Videospiele trug wesentlich zur Effizienzsteigerung bei.
Parallel dazu blieben die Nutzerzahlen stabil und die Aktivität nahm sogar zu:
* Täglich aktive Nutzer (DAU): 113 Millionen (+10 % zum Vorjahr).
* Monatlich aktive Nutzer (MAU): 366 Millionen (+8 % zum Vorjahr).
* Verweildauer: Nutzer verbrachten im Schnitt 107 Minuten pro Tag auf der Plattform (+8 % zum Vorjahr).
Analysten reagieren positiv
Die Experten von CMB International Securities bestätigten nach Vorlage der Zahlen ihre „Buy“-Einstufung. Sie verwiesen auf die starken Fundamentaldaten, die Schwankungen in anderen Segmenten wie dem mobilen Gaming derzeit erfolgreich abfedern. Mit liquiden Mitteln in Höhe von 24,15 Milliarden RMB zum Jahresende verfügt das Unternehmen zudem über eine solide finanzielle Basis für weitere Investitionen.
Der Fokus verschiebt sich nun auf die Skalierbarkeit der KI-gestützten Werbeplattform. Das Zusammenspiel zwischen weiterem Nutzerwachstum und der Effizienz der Werbealgorithmen wird die Entwicklung in den kommenden Quartalen maßgeblich bestimmen.
