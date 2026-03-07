Fitnessstudio in Neunkirchen nach Saunabrand komplett zerstört ( Finanztrends)

07.03.2026, 3470 Zeichen

Ein Großbrand hat am Sonntagabend ein Fitnessstudio im saarländischen Neunkirchen-Wellesweiler komplett zerstört. Alle 18 anwesenden Personen konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Mehr als 130 Einsatzkräfte kämpften bis in die Nacht gegen die Flammen.

Glück im Unglück: Alle Personen unverletzt

Gegen 19:20 Uhr brach das Feuer im Saunabereich des Studios in der Unteren Bliesstraße aus. Ein zufällig anwesender Feuerwehrmann erkannte die Gefahr sofort und unterstützte die geordnete Evakuierung. Noch vor dem Eintreffen der ersten Löschzüge hatten sich alle Gäste und Mitarbeiter ins Freie gerettet. Der Rettungsdienst betreute die Personen vor Ort – ein Transport ins Krankenhaus war nicht nötig.

Explosionsartige Ausbreitung stoppt Feuerwehr

Doch die Lage eskalierte schnell. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, bereiteten sie einen Innenangriff vor. Dann kam es zur gefährlichen Rauchgasdurchzündung: Hochkonzentrierte Brandgase entzündeten sich schlagartig und setzten das gesamte eingeschossige Gebäude in Sekunden in Vollbrand. Die Hitze war so extrem, dass Fensterscheiben zersprangen. Der geplante Innenangriff musste sofort abgebrochen werden.

Großaufgebot kämpft von außen

Über 130 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Da ein Betreten des Gebäudes zu gefährlich war, bekämpften sie die Flammen nur von außen. Zwei Drehleitern aus Neunkirchen und Bexbach kamen zum Einsatz, um ein Übergreifen auf ein benachbartes Bürogebäude zu verhindern. Dieses konnte geschützt werden. Gegen 22 Uhr war der Brand eingedämmt.

Ursache völlig unklar – Millionenschaden

Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich langwierig. Ein Radbagger des THW räumte Trümmer beiseite, um an versteckte Glutnester zu gelangen. Die Arbeiten zogen sich bis in den Montagmorgen hin. Die Brandursache ist völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf einen siebenstelligen Betrag geschätzt – das Studio ist total zerstört.

Warum es so schnell eskalierte

Der Vorfall zeigt die spezifischen Risiken von Saunaanlagen. Die Kombination aus hohen Temperaturen, Holzverkleidungen und leistungsstarken Elektroöfen kann gefährlich werden. Die schnelle Rauchgasdurchzündung machte den Einsatzkräften einen Strich durch die Rechnung. Dass alle Personen unverletzt fliehen konnten, spricht für funktionierende Evakuierungspläne.

Was jetzt passiert

Für das Fitnessstudio bedeutet der Brand vorerst das Aus. Experten schließen eine einfache Sanierung aus – ein Neubau würde Jahre dauern. Die Ermittlungen zur Ursache laufen. Könnte das Ergebnis zu schärferen Brandschutzauflagen für Wellnessbereiche führen? Versicherer dürften künftig genau hinschauen. Die Mitglieder müssen sich vorerst nach Alternativen in der Region umsehen.

