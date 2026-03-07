SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem Spiel, meint Gunter Deuber (Podcast)

07.03.2026, 999 Zeichen
In der Jubiläumsausgabe des D&D Research Rendezvous analysiert Gunter Deuber gemeinsam mit Christian Drastil die dramatischen Entwicklungen an den Finanzmärkten nach dem Ausbruch des Irankonflikts. Der erfahrene Researcher ordnet die Geschehnisse ein und warnt vor den Risiken für die europäische Wirtschaftsentwicklung. Kühler Kopf in turbulenten Zeiten Die erste Märzwoche 2026 hat die Anleger durchgeschüttelt. Der ATX verlor rund 5 Prozent, international fielen die Verluste noch deutlicher aus. Doch Gunter Deuber, seit den frühen 2000er Jahren als Analyst tätig und erfahren in der Bewältigung von Wirtschafts- und Finanzkrisen, mahnt zur Besonnenheit. „Es ist immer wichtig, erst mal einen kühlen Kopf zu bewahren und dann relevante Zahlen, Übertragungskanäle und damit Risikoparameter abzuschätzen", betont er. Die fundamentale Einordnung fällt dabei überraschend nüchtern aus:...

(07.03.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte




 

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

