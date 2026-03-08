SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Bundestag beendet Bürgergeld und schafft strengere Grundsicherung ( Finanztrends)

08.03.2026, 4764 Zeichen

Der Bundestag hat das Bürgergeld abgeschafft und durch ein strengeres System ersetzt. Mit 321 zu 268 Stimmen beschlossen die Abgeordneten am 5. März 2026 die Einführung der „Neue Grundsicherung“. Sie tritt ab 1. Juli 2026 schrittweise in Kraft. Die Reform kehrt zentrale Prinzipien des erst 2023 eingeführten Bürgergelds um und setzt wieder stärker auf Sanktionen und schnelle Jobvermittlung.

Anzeige

Der Übergang in neue Beschäftigungsverhältnisse erfordert rechtssichere Dokumente für beide Seiten. Dieser kostenlose Ratgeber unterstützt Sie dabei, Arbeitsverträge nach aktuellster Rechtslage und neuem Nachweisgesetz fehlerfrei zu gestalten. 19 fertige Muster-Formulierungen für rechtssichere Arbeitsverträge

Schärfere Sanktionen und neue Regeln ab Juli

Die „Neue Grundsicherung“ bringt einen deutlich restriktiveren Kurs. Jobcenter können die Leistungen künftig um 30 Prozent kürzen, wenn Empfänger zweimal unentschuldigt einen Termin versäumen. Bei wiederholter Verweigerung der Mitwirkung oder der Annahme einer zumutbaren Arbeit droht sogar die vollständige Streichung der Leistungen – inklusive Miete und Heizkosten.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der sofortigen Jobvermittlung. Das alte Modell, das lange Qualifizierungsmaßnahmen priorisierte, wird damit aufgegeben. Besonders strikte Regeln gelten künftig für Personen unter 30 Jahren. Die Bundesregierung verspricht sich von diesem Kurs eine schnellere Integration in den Arbeitsmarkt.

Eingefrorene Regelsätze machen Zusatzleistungen überlebenswichtig

Die monatlichen Regelsätze bleiben 2026 unverändert. Ein alleinstehender Erwachsener erhält weiterhin 563 Euro, Partner in einer Bedarfsgemeinschaft jeweils 506 Euro. Da diese Sätze nicht an die Inflation angepasst wurden, gewinnen Zusatzleistungen (Mehrbedarfe) dramatisch an Bedeutung. Für viele Haushalte sind sie essenziell, um das Existenzminimum zu sichern.

Zu diesen gesetzlich garantierten Mehrbedarfen zählen:
* Für Schwerbehinderte in Maßnahmen zur Arbeitsintegration: 35 Prozent des Regelsatzes (197,05 Euro extra).
* Für Alleinerziehende: zwischen 12 und 60 Prozent mehr, abhängig von Anzahl und Alter der Kinder.
* Für Schwangere: ab der 13. Woche 17 Prozent Aufschlag.
* Für kostenintensive Spezialdiäten aus medizinischen Gründen.

Weiterbildungsgeld bleibt – aber der Druck wächst

Ein finanzieller Anreiz für formale Qualifizierung bleibt erhalten: Das Weiterbildungsgeld in Höhe von 150 Euro monatlich wird 2026 weiter gezahlt, wenn Arbeitslose ein abschlussorientiertes Berufs- oder Umschulungsprogramm beginnen. Der frühere, pauschale 75-Euro-Bonus für nicht-akademische Kurse wurde bereits 2024 im Zuge von Sparmaßnahmen gestrichen.

Unter dem neuen System dürfte der Druck auf Leistungsbezieher steigen, schnell verfügbare Jobs anzunehmen, anstatt auf passgenaue Qualifizierungen zu warten. Die geplante Beschleunigung der Vermittlung steht damit im Konflikt mit dem Ziel nachhaltiger Integration durch Bildung.

Anzeige

Bei der Aufnahme einer neuen Tätigkeit ist ein professionelles Zeugnis des vorherigen Arbeitgebers entscheidend für den Erfolg. Erfahren Sie in diesem Gratis-Report, welche Formulierungen rechtssicher sind und worauf Personaler bei der Bewertung wirklich achten. Arbeitszeugnis-Ratgeber mit Mustern kostenlos herunterladen

Gewerkschaften warnen vor sozialer Verelendung

Die Reform stößt auf scharfe Kritik von Gewerkschaften. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und Ver.di warnen, die „Neue Grundsicherung“ treibe vulnerable Gruppen weiter in Armut und prekäre Beschäftigung. Sie kritisieren die Rückkehr zu einem harten Sanktionsregime als sozialpolitische Kehrtwende, die die Ärmsten treffe, ohne nennenswerte Haushaltsentlastung zu bringen.

Trotz eingefrorener Regelsätze und strengerer Auflagen bleibt die Grundsicherung finanziell deutlich unattraktiver als Erwerbsarbeit. Berechnungen zeigen: Selbst mit allen Zusatzleistungen klafft eine spürbare Lücke zum Einkommen aus einem Mindestlohn-Job (13,90 Euro/Stunde in 2026).

Parallel steht das Sozialsystem unter Finanzdruck. Der GKV-Spitzenverband hat Klage gegen die Bundesregierung eingereicht. Die Krankenkassen argumentieren, der Staat finanziere die Gesundheitskosten von Leistungsbeziehern milliardenschwer unter. Dies unterstreicht die komplexen finanziellen Verwerfungen im gesamten System.

Automatischer Übergang – aber in ein strengeres System

Ab dem 1. Juli 2026 werden aktuelle Bürgergeld-Empfänger automatisch in das neue System überführt; ein neuer Antrag ist nicht nötig. Sie müssen sich jedoch auf ein fordernderes Umfeld einstellen. Die Frage bleibt: Führt der härtere Kurs tatsächlich zu mehr Integration – oder, wie Kritiker befürchten, vor allem zu mehr Bürokratie und sozialer Härte? Die Wirkung wird sich in der zweiten Jahreshälfte 2026 zeigen.


(08.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

Random Partner

wikifolio
wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» JBCC Holdings Aktie: Fokus auf KI ( Finanztrends)

» Yellow Aktie: Liquidation läuft ( Finanztrends)

» Eterindo Wahanatama Aktie: Insolvenz-Hängepartie ( Finanztrends)

» Kalkulus: Fokus auf Nutzwert ( Finanztrends)

» Realty Income Aktie: Rückenwind ( Finanztrends)

» RWE Aktie: Bilanzvorlage mit Brisanz ( Finanztrends)

» Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)

» FST Aktie: Strategie im Fokus ( Finanztrends)

» USD Coin: Rekorde und regulatorische Hürden ( Finanztrends)

» Palantir Aktie: Zwei Fronten ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gunter Deuber, die Lüge der Nation
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
KfW senkt Bauzinsen drastisch – doch der Markt bleibt gespalten ( Finanztrends)
DroneShield Aktie: Gewinnzone erreicht ( Finanztrends)
Schule in Kleve verbietet Pausenbrote aus Rücksicht auf Fastende ( Finanztrends)
Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event BASF
    BSN MA-Event Bayer
    BSN MA-Event Bayer
    BSN MA-Event BASF
    #gabb #2055
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Rückgänge in den Ranks und bei den Punkten, dafür jetzt 4x Top100 und eine neue Landing Page

    Presented by mumak.me und win2day. Wir haben insgesamt weitere Rückgänge in den Rankings und bei den Punkten, dafür aber erstmals in der Ära dieses Podcasts vier mal Österreich in den Top100. Und e...

    Books josefchladek.com

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo



    Autor: Finanztrends

    08.03.2026, 4764 Zeichen

    Der Bundestag hat das Bürgergeld abgeschafft und durch ein strengeres System ersetzt. Mit 321 zu 268 Stimmen beschlossen die Abgeordneten am 5. März 2026 die Einführung der „Neue Grundsicherung“. Sie tritt ab 1. Juli 2026 schrittweise in Kraft. Die Reform kehrt zentrale Prinzipien des erst 2023 eingeführten Bürgergelds um und setzt wieder stärker auf Sanktionen und schnelle Jobvermittlung.

    Anzeige

    Der Übergang in neue Beschäftigungsverhältnisse erfordert rechtssichere Dokumente für beide Seiten. Dieser kostenlose Ratgeber unterstützt Sie dabei, Arbeitsverträge nach aktuellster Rechtslage und neuem Nachweisgesetz fehlerfrei zu gestalten. 19 fertige Muster-Formulierungen für rechtssichere Arbeitsverträge

    Schärfere Sanktionen und neue Regeln ab Juli

    Die „Neue Grundsicherung“ bringt einen deutlich restriktiveren Kurs. Jobcenter können die Leistungen künftig um 30 Prozent kürzen, wenn Empfänger zweimal unentschuldigt einen Termin versäumen. Bei wiederholter Verweigerung der Mitwirkung oder der Annahme einer zumutbaren Arbeit droht sogar die vollständige Streichung der Leistungen – inklusive Miete und Heizkosten.

    Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der sofortigen Jobvermittlung. Das alte Modell, das lange Qualifizierungsmaßnahmen priorisierte, wird damit aufgegeben. Besonders strikte Regeln gelten künftig für Personen unter 30 Jahren. Die Bundesregierung verspricht sich von diesem Kurs eine schnellere Integration in den Arbeitsmarkt.

    Eingefrorene Regelsätze machen Zusatzleistungen überlebenswichtig

    Die monatlichen Regelsätze bleiben 2026 unverändert. Ein alleinstehender Erwachsener erhält weiterhin 563 Euro, Partner in einer Bedarfsgemeinschaft jeweils 506 Euro. Da diese Sätze nicht an die Inflation angepasst wurden, gewinnen Zusatzleistungen (Mehrbedarfe) dramatisch an Bedeutung. Für viele Haushalte sind sie essenziell, um das Existenzminimum zu sichern.

    Zu diesen gesetzlich garantierten Mehrbedarfen zählen:
    * Für Schwerbehinderte in Maßnahmen zur Arbeitsintegration: 35 Prozent des Regelsatzes (197,05 Euro extra).
    * Für Alleinerziehende: zwischen 12 und 60 Prozent mehr, abhängig von Anzahl und Alter der Kinder.
    * Für Schwangere: ab der 13. Woche 17 Prozent Aufschlag.
    * Für kostenintensive Spezialdiäten aus medizinischen Gründen.

    Weiterbildungsgeld bleibt – aber der Druck wächst

    Ein finanzieller Anreiz für formale Qualifizierung bleibt erhalten: Das Weiterbildungsgeld in Höhe von 150 Euro monatlich wird 2026 weiter gezahlt, wenn Arbeitslose ein abschlussorientiertes Berufs- oder Umschulungsprogramm beginnen. Der frühere, pauschale 75-Euro-Bonus für nicht-akademische Kurse wurde bereits 2024 im Zuge von Sparmaßnahmen gestrichen.

    Unter dem neuen System dürfte der Druck auf Leistungsbezieher steigen, schnell verfügbare Jobs anzunehmen, anstatt auf passgenaue Qualifizierungen zu warten. Die geplante Beschleunigung der Vermittlung steht damit im Konflikt mit dem Ziel nachhaltiger Integration durch Bildung.

    Anzeige

    Bei der Aufnahme einer neuen Tätigkeit ist ein professionelles Zeugnis des vorherigen Arbeitgebers entscheidend für den Erfolg. Erfahren Sie in diesem Gratis-Report, welche Formulierungen rechtssicher sind und worauf Personaler bei der Bewertung wirklich achten. Arbeitszeugnis-Ratgeber mit Mustern kostenlos herunterladen

    Gewerkschaften warnen vor sozialer Verelendung

    Die Reform stößt auf scharfe Kritik von Gewerkschaften. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und Ver.di warnen, die „Neue Grundsicherung“ treibe vulnerable Gruppen weiter in Armut und prekäre Beschäftigung. Sie kritisieren die Rückkehr zu einem harten Sanktionsregime als sozialpolitische Kehrtwende, die die Ärmsten treffe, ohne nennenswerte Haushaltsentlastung zu bringen.

    Trotz eingefrorener Regelsätze und strengerer Auflagen bleibt die Grundsicherung finanziell deutlich unattraktiver als Erwerbsarbeit. Berechnungen zeigen: Selbst mit allen Zusatzleistungen klafft eine spürbare Lücke zum Einkommen aus einem Mindestlohn-Job (13,90 Euro/Stunde in 2026).

    Parallel steht das Sozialsystem unter Finanzdruck. Der GKV-Spitzenverband hat Klage gegen die Bundesregierung eingereicht. Die Krankenkassen argumentieren, der Staat finanziere die Gesundheitskosten von Leistungsbeziehern milliardenschwer unter. Dies unterstreicht die komplexen finanziellen Verwerfungen im gesamten System.

    Automatischer Übergang – aber in ein strengeres System

    Ab dem 1. Juli 2026 werden aktuelle Bürgergeld-Empfänger automatisch in das neue System überführt; ein neuer Antrag ist nicht nötig. Sie müssen sich jedoch auf ein fordernderes Umfeld einstellen. Die Frage bleibt: Führt der härtere Kurs tatsächlich zu mehr Integration – oder, wie Kritiker befürchten, vor allem zu mehr Bürokratie und sozialer Härte? Die Wirkung wird sich in der zweiten Jahreshälfte 2026 zeigen.


    (08.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.

    Random Partner

    wikifolio
    wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » JBCC Holdings Aktie: Fokus auf KI ( Finanztrends)

    » Yellow Aktie: Liquidation läuft ( Finanztrends)

    » Eterindo Wahanatama Aktie: Insolvenz-Hängepartie ( Finanztrends)

    » Kalkulus: Fokus auf Nutzwert ( Finanztrends)

    » Realty Income Aktie: Rückenwind ( Finanztrends)

    » RWE Aktie: Bilanzvorlage mit Brisanz ( Finanztrends)

    » Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)

    » FST Aktie: Strategie im Fokus ( Finanztrends)

    » USD Coin: Rekorde und regulatorische Hürden ( Finanztrends)

    » Palantir Aktie: Zwei Fronten ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gunter Deuber, die Lüge der Nation
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    KfW senkt Bauzinsen drastisch – doch der Markt bleibt gespalten ( Finanztrends)
    DroneShield Aktie: Gewinnzone erreicht ( Finanztrends)
    Schule in Kleve verbietet Pausenbrote aus Rücksicht auf Fastende ( Finanztrends)
    Xiaomi Aktie: KI-Schwenk ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event BASF
      BSN MA-Event Bayer
      BSN MA-Event Bayer
      BSN MA-Event BASF
      #gabb #2055
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Rückgänge in den Ranks und bei den Punkten, dafür jetzt 4x Top100 und eine neue Landing Page

      Presented by mumak.me und win2day. Wir haben insgesamt weitere Rückgänge in den Rankings und bei den Punkten, dafür aber erstmals in der Ära dieses Podcasts vier mal Österreich in den Top100. Und e...

      Books josefchladek.com

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Anna Fabricius
      Home is where work is
      2024
      Self published

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de