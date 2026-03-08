Bundestag beendet Bürgergeld und schafft strengere Grundsicherung ( Finanztrends)

08.03.2026, 4764 Zeichen

Der Bundestag hat das Bürgergeld abgeschafft und durch ein strengeres System ersetzt. Mit 321 zu 268 Stimmen beschlossen die Abgeordneten am 5. März 2026 die Einführung der „Neue Grundsicherung“. Sie tritt ab 1. Juli 2026 schrittweise in Kraft. Die Reform kehrt zentrale Prinzipien des erst 2023 eingeführten Bürgergelds um und setzt wieder stärker auf Sanktionen und schnelle Jobvermittlung.

Schärfere Sanktionen und neue Regeln ab Juli

Die „Neue Grundsicherung“ bringt einen deutlich restriktiveren Kurs. Jobcenter können die Leistungen künftig um 30 Prozent kürzen, wenn Empfänger zweimal unentschuldigt einen Termin versäumen. Bei wiederholter Verweigerung der Mitwirkung oder der Annahme einer zumutbaren Arbeit droht sogar die vollständige Streichung der Leistungen – inklusive Miete und Heizkosten.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der sofortigen Jobvermittlung. Das alte Modell, das lange Qualifizierungsmaßnahmen priorisierte, wird damit aufgegeben. Besonders strikte Regeln gelten künftig für Personen unter 30 Jahren. Die Bundesregierung verspricht sich von diesem Kurs eine schnellere Integration in den Arbeitsmarkt.

Eingefrorene Regelsätze machen Zusatzleistungen überlebenswichtig

Die monatlichen Regelsätze bleiben 2026 unverändert. Ein alleinstehender Erwachsener erhält weiterhin 563 Euro, Partner in einer Bedarfsgemeinschaft jeweils 506 Euro. Da diese Sätze nicht an die Inflation angepasst wurden, gewinnen Zusatzleistungen (Mehrbedarfe) dramatisch an Bedeutung. Für viele Haushalte sind sie essenziell, um das Existenzminimum zu sichern.

Zu diesen gesetzlich garantierten Mehrbedarfen zählen:

* Für Schwerbehinderte in Maßnahmen zur Arbeitsintegration: 35 Prozent des Regelsatzes (197,05 Euro extra).

* Für Alleinerziehende: zwischen 12 und 60 Prozent mehr, abhängig von Anzahl und Alter der Kinder.

* Für Schwangere: ab der 13. Woche 17 Prozent Aufschlag.

* Für kostenintensive Spezialdiäten aus medizinischen Gründen.

Weiterbildungsgeld bleibt – aber der Druck wächst

Ein finanzieller Anreiz für formale Qualifizierung bleibt erhalten: Das Weiterbildungsgeld in Höhe von 150 Euro monatlich wird 2026 weiter gezahlt, wenn Arbeitslose ein abschlussorientiertes Berufs- oder Umschulungsprogramm beginnen. Der frühere, pauschale 75-Euro-Bonus für nicht-akademische Kurse wurde bereits 2024 im Zuge von Sparmaßnahmen gestrichen.

Unter dem neuen System dürfte der Druck auf Leistungsbezieher steigen, schnell verfügbare Jobs anzunehmen, anstatt auf passgenaue Qualifizierungen zu warten. Die geplante Beschleunigung der Vermittlung steht damit im Konflikt mit dem Ziel nachhaltiger Integration durch Bildung.

Gewerkschaften warnen vor sozialer Verelendung

Die Reform stößt auf scharfe Kritik von Gewerkschaften. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und Ver.di warnen, die „Neue Grundsicherung“ treibe vulnerable Gruppen weiter in Armut und prekäre Beschäftigung. Sie kritisieren die Rückkehr zu einem harten Sanktionsregime als sozialpolitische Kehrtwende, die die Ärmsten treffe, ohne nennenswerte Haushaltsentlastung zu bringen.

Trotz eingefrorener Regelsätze und strengerer Auflagen bleibt die Grundsicherung finanziell deutlich unattraktiver als Erwerbsarbeit. Berechnungen zeigen: Selbst mit allen Zusatzleistungen klafft eine spürbare Lücke zum Einkommen aus einem Mindestlohn-Job (13,90 Euro/Stunde in 2026).

Parallel steht das Sozialsystem unter Finanzdruck. Der GKV-Spitzenverband hat Klage gegen die Bundesregierung eingereicht. Die Krankenkassen argumentieren, der Staat finanziere die Gesundheitskosten von Leistungsbeziehern milliardenschwer unter. Dies unterstreicht die komplexen finanziellen Verwerfungen im gesamten System.

Automatischer Übergang – aber in ein strengeres System

Ab dem 1. Juli 2026 werden aktuelle Bürgergeld-Empfänger automatisch in das neue System überführt; ein neuer Antrag ist nicht nötig. Sie müssen sich jedoch auf ein fordernderes Umfeld einstellen. Die Frage bleibt: Führt der härtere Kurs tatsächlich zu mehr Integration – oder, wie Kritiker befürchten, vor allem zu mehr Bürokratie und sozialer Härte? Die Wirkung wird sich in der zweiten Jahreshälfte 2026 zeigen.

(08.03.2026)

