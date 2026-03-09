SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

09.03.2026, 579 Zeichen

Extrema:
09.03.2020: Flop 2: Bawag: -11.8127% - [Flop 1: -17.9718% (12.03.2020), Flop 3: -10.7038% (16.03.2020)] zum Kalender

Abs. High/Low:
09.03.2009: Low - Polytec Group: 1.01 Euro

Bisher gab es an einem 9. März 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 09.03. beträgt -0,21%. Der beste 09.03. fand im Jahr 2022 mit 7,16% statt, der schlechteste 09.03. im Jahr 2020 mit -9,01%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 09.03. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.03.)


(09.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler




 

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

