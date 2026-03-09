Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
09.03.2026
Extrema:
09.03.2020: Flop 2: Bawag: -11.8127% - [Flop 1: -17.9718% (12.03.2020), Flop 3: -10.7038% (16.03.2020)] zum Kalender
Abs. High/Low:
09.03.2009: Low - Polytec Group: 1.01 Euro
Bisher gab es an einem 9. März 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 09.03. beträgt -0,21%. Der beste 09.03. fand im Jahr 2022 mit 7,16% statt, der schlechteste 09.03. im Jahr 2020 mit -9,01%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 09.03. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.03.)
