Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, win2day.at (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

09.03.2026, 3371 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8474
- Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, gibt bei Christian Drastil ein Update zu einer Woche Iran-Krieg. Gunter ist ein Vierteljahrhundert im Geschäft und hat als Analyst schon einige Wirtschafts- und Finanzkrisen erlebt. Wie ordnet er die aktuellen Geschehnisse ein? Wie ordnet er die Entwicklungen an den Finanzmärkten und am Ölmarkt ein? Was könnten die aktuellen Entwicklungen makroökonomisch und gerade auch für Österreich bedeuten? Wie blickt er derzeit auf die Aktienmärkte, die ja einen guten aber wenn auch teils holprigen Jahresstart hatten und nun YTD größtenteils im Minus sind? Wie sieht er die Performance des heimischen Aktienmarktes im internationalen Kontext, welche Branchentrends hat Raffeisen Research auf dem Radar? Auch die Anleihenmärkte sind Thema und abschliessend die Frage an Gunter: "Was beobachtest du übers Wochenende und in der kommenden Woche, was sind für dich mögliche Gamechanger?"

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8477/
- Melanie Steiner ist Verkaufsleiterin Wohnbau bei der Strabag Real Estate und der Mischek Bauträger GmbH. Wir sprechen über eine lange Karriere in der Branche, über die wilden 90er als Maklerin, über Expats, Mundpropagaganda, Raiffeisen Evolution, Strabag Real Estate und Mischek. Seit 2019 leitet Melanie den Wohnbauvertrieb mit einer Spezialisierung auf Bauträgerprojekte. Sie stellt Menschen in den Mittelpunkt und sieht Wohnbauprojekte dann erfolgreich, wenn Lebensräume, Lebensträume und damit einfach Lebensqualität geschaffen werden können. Wir reden aber auch über 26 Einspieler und das Laufen. Und Spoiler: Von Melanie wird man in den kommenden Wochen noch viel mehr hören.
https://www.strabag-real-estate.com/de-AT/
https://www.mischek.at/de

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8475/
- Der Staat? Verdient nachträglich dort mit, wenn jemand Gewinne gemacht hat. Verluste lässt man den Leuten selbst. Das ist natürlich die beste Strategie. Bei den ÖBAG-Unternehmen schwächt man die Investmentstory. Und eine verstörende OTS ist auch gekommen.

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8475
- ÖTV Spitzentennis-Podcast presented by mumak.me und win2day. Eine super Woche mit 2026er-Rekorden in unseren Platzziffer und Punkte-Rankings. Joel Schwärzler gewinnt den ATP-75-Challenger in Kigali (Ruanda) mit 7:6, 7:6 gegen Stefano Napolitano und steht damit erstmals unter den Top 200 der ATP-Weltrangliste. Sebastian Ofner holt beim ATP-100-Challenger in Thionville (Frankreich) mit einem 6:7, 6:3, 7:6-Finalsieg gegen Nicolai Budkov Kjær seinen zweiten Challenger-Titel in Folge und kehrt damit in die Top 100 der ATP-Weltrangliste zurück.

- Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8473
- ATX weiter leicht erholt
- Verbund und Andritz gesucht
- Research zu Porr, neue Top Picks von Raiffeisen Research, Auszeichnung für Kathrein-ESG Bond-Fonds
- Wiener Börse grosser Profiteur dieser Marktphase
- Elisabeth Oberndorfer läutet die Opening Bell für Freitag. Die Medienmacherin hat heute früh ihren wöchentlichen Smart Casual Newsletter verschickt, Anmeldelink ist newsletter.smartcasual.at
- Börse Frankfurt: DAX ebenfalls etwas fester, Adidas gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler




 

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

