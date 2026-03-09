SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News: Research zu Andritz, Flughafen Wien, neue Titel im global market (Christine Petzwinkler)

09.03.2026, 1889 Zeichen

Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Andritz-Aktie weiter mit "Buy" ein und bestätigen auch das Kursziel in Höhe von 86,0 Euro. Die Experten schätzen die Aussichten für den Technologie-Konzern als "vielversprechend" ein.
Andritz ( Akt. Indikation:  66,25 /66,45, -2,57%)

Die Analysten von Oddo BHF stufen die Flughafen Wien-Aktie von Outperform auf Hold zurück und das Kursziel von 67,0 auf 55,0 Euro. Sie begründen: "Unser Upgrade auf Outperform am 26.11.2025 basierte auf der Erwartung, dass die Netto-Cash-Position des Flughafens Wien erheblichen Spielraum für zusätzliche Ausschüttungen lassen würde, nachdem das Unternehmen das Projekt der dritten Landebahn im November des Vorjahres aufgegeben hatte. Das Management hat jedoch inzwischen klar kommuniziert, dass es nicht beabsichtigt, die Bilanz zu hebeln. Gleichzeitig führen höhere als erwartete Investitionen zu einem deutlichen Rückgang der Netto-Cash-Position. Dies begrenzt den Spielraum für zusätzliche Ausschüttungen erheblich, während ein höherer Kapitalkostensatz (WACC 7,5 Prozent vs. zuvor 6,0 Prozent) aufgrund der geänderten Kapitalstrukturannahmen, kombiniert mit einem erhöhten Investitionsniveau, unsere Bewertung zusätzlich belastet."
Flughafen Wien ( Akt. Indikation:  52,40 /52,80, 1,15%)

Am heutigen Tag ging die Gabler Group an die Frankfurter Börse. Zeitgleich kommt die Aktie in das internationale Segment global market der Wiener Börse. Darüber hinaus folgen am morgigen Dienstag weitere 30 Unternehmen aus dem Stoxx Europe 600 Index in den global market. Die Erweiterung umfasst Titel aus Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden und der Schweiz, wie etwa Lotus Bakerie, Coca-Cola HBC, Siegfried, Pandora, uvm. Derzeit umfasst das Segment über 900 Wertpapiere aus 28 Ländern.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.03.)


(09.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler




Andritz
Akt. Indikation:  67.75 / 68.55
Uhrzeit:  22:59:05
Veränderung zu letztem SK:  2.56%
Letzter SK:  66.45 ( -2.42%)

Flughafen Wien
Akt. Indikation:  53.00 / 53.20
Uhrzeit:  23:00:16
Veränderung zu letztem SK:  0.19%
Letzter SK:  53.00 ( 1.92%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

Random Partner

IR-WORLD.com
Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...

» Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...

» ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...

» Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...

» Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...

» Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)

» KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)

» Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)

» ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)

» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)
Harvard-Studie: DASH-Diät senkt Demenzrisiko um 41 Prozent ( Finanztrends)
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
Downgrade für voestalpine-Aktie
European Lithium Aktie: Wichtige Termine ( Finanztrends)
ADHS-Medikamente: Verschreibungen für Erwachsene verdoppelt ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Strabag(1), voestalpine(1)
    BSN Vola-Event Bayer
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(3), Wienerberger(1), Strabag(1), Porr(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: voestalpine(1), Kontron(1), Strabag(1), Verbund(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: CPI Europe AG(5), Porr(2)
    Star der Stunde: UBM 3%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.31%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), Uniqa(1), Kontron(1), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Flughafen Wien 1.33%, Rutsch der Stunde: UBM -0.54%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Wienerberger(2), UBM(2), Erste Group(1), Lenzing(1), voestalpine(1)
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/16: Tobias Hermeling

    Tobias Hermeling ist ein Künstler, der den Begriff der Serie "Börsepeople" in eine neue, zusätzliche Richtung, bringen könnte, dies als Interaktion mit Räumen und Figuren. Vor wenigen Tagen hatte m...

    Books josefchladek.com

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel



    Autor: Christine Petzwinkler

    09.03.2026, 1889 Zeichen

    Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Andritz-Aktie weiter mit "Buy" ein und bestätigen auch das Kursziel in Höhe von 86,0 Euro. Die Experten schätzen die Aussichten für den Technologie-Konzern als "vielversprechend" ein.
    Andritz ( Akt. Indikation:  66,25 /66,45, -2,57%)

    Die Analysten von Oddo BHF stufen die Flughafen Wien-Aktie von Outperform auf Hold zurück und das Kursziel von 67,0 auf 55,0 Euro. Sie begründen: "Unser Upgrade auf Outperform am 26.11.2025 basierte auf der Erwartung, dass die Netto-Cash-Position des Flughafens Wien erheblichen Spielraum für zusätzliche Ausschüttungen lassen würde, nachdem das Unternehmen das Projekt der dritten Landebahn im November des Vorjahres aufgegeben hatte. Das Management hat jedoch inzwischen klar kommuniziert, dass es nicht beabsichtigt, die Bilanz zu hebeln. Gleichzeitig führen höhere als erwartete Investitionen zu einem deutlichen Rückgang der Netto-Cash-Position. Dies begrenzt den Spielraum für zusätzliche Ausschüttungen erheblich, während ein höherer Kapitalkostensatz (WACC 7,5 Prozent vs. zuvor 6,0 Prozent) aufgrund der geänderten Kapitalstrukturannahmen, kombiniert mit einem erhöhten Investitionsniveau, unsere Bewertung zusätzlich belastet."
    Flughafen Wien ( Akt. Indikation:  52,40 /52,80, 1,15%)

    Am heutigen Tag ging die Gabler Group an die Frankfurter Börse. Zeitgleich kommt die Aktie in das internationale Segment global market der Wiener Börse. Darüber hinaus folgen am morgigen Dienstag weitere 30 Unternehmen aus dem Stoxx Europe 600 Index in den global market. Die Erweiterung umfasst Titel aus Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden und der Schweiz, wie etwa Lotus Bakerie, Coca-Cola HBC, Siegfried, Pandora, uvm. Derzeit umfasst das Segment über 900 Wertpapiere aus 28 Ländern.

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.03.)


    (09.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler




    Andritz
    Akt. Indikation:  67.75 / 68.55
    Uhrzeit:  22:59:05
    Veränderung zu letztem SK:  2.56%
    Letzter SK:  66.45 ( -2.42%)

    Flughafen Wien
    Akt. Indikation:  53.00 / 53.20
    Uhrzeit:  23:00:16
    Veränderung zu letztem SK:  0.19%
    Letzter SK:  53.00 ( 1.92%)



     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

    Random Partner

    IR-WORLD.com
    Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...

    » Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...

    » ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...

    » Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...

    » Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...

    » Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)

    » KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)

    » Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)

    » ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)

    » Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)
    Harvard-Studie: DASH-Diät senkt Demenzrisiko um 41 Prozent ( Finanztrends)
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
    Downgrade für voestalpine-Aktie
    European Lithium Aktie: Wichtige Termine ( Finanztrends)
    ADHS-Medikamente: Verschreibungen für Erwachsene verdoppelt ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Strabag(1), voestalpine(1)
      BSN Vola-Event Bayer
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(3), Wienerberger(1), Strabag(1), Porr(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: voestalpine(1), Kontron(1), Strabag(1), Verbund(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: CPI Europe AG(5), Porr(2)
      Star der Stunde: UBM 3%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.31%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), Uniqa(1), Kontron(1), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Flughafen Wien 1.33%, Rutsch der Stunde: UBM -0.54%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Wienerberger(2), UBM(2), Erste Group(1), Lenzing(1), voestalpine(1)
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/16: Tobias Hermeling

      Tobias Hermeling ist ein Künstler, der den Begriff der Serie "Börsepeople" in eine neue, zusätzliche Richtung, bringen könnte, dies als Interaktion mit Räumen und Figuren. Vor wenigen Tagen hatte m...

      Books josefchladek.com

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de