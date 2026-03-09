PIR-News: Research zu Andritz, Flughafen Wien, neue Titel im global market (Christine Petzwinkler)

09.03.2026, 1889 Zeichen

Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Andritz-Aktie weiter mit "Buy" ein und bestätigen auch das Kursziel in Höhe von 86,0 Euro. Die Experten schätzen die Aussichten für den Technologie-Konzern als "vielversprechend" ein.

Andritz ( Akt. Indikation: 66,25 /66,45, -2,57%)

Die Analysten von Oddo BHF stufen die Flughafen Wien-Aktie von Outperform auf Hold zurück und das Kursziel von 67,0 auf 55,0 Euro. Sie begründen: "Unser Upgrade auf Outperform am 26.11.2025 basierte auf der Erwartung, dass die Netto-Cash-Position des Flughafens Wien erheblichen Spielraum für zusätzliche Ausschüttungen lassen würde, nachdem das Unternehmen das Projekt der dritten Landebahn im November des Vorjahres aufgegeben hatte. Das Management hat jedoch inzwischen klar kommuniziert, dass es nicht beabsichtigt, die Bilanz zu hebeln. Gleichzeitig führen höhere als erwartete Investitionen zu einem deutlichen Rückgang der Netto-Cash-Position. Dies begrenzt den Spielraum für zusätzliche Ausschüttungen erheblich, während ein höherer Kapitalkostensatz (WACC 7,5 Prozent vs. zuvor 6,0 Prozent) aufgrund der geänderten Kapitalstrukturannahmen, kombiniert mit einem erhöhten Investitionsniveau, unsere Bewertung zusätzlich belastet."

Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 52,40 /52,80, 1,15%)

Am heutigen Tag ging die Gabler Group an die Frankfurter Börse. Zeitgleich kommt die Aktie in das internationale Segment global market der Wiener Börse. Darüber hinaus folgen am morgigen Dienstag weitere 30 Unternehmen aus dem Stoxx Europe 600 Index in den global market. Die Erweiterung umfasst Titel aus Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden und der Schweiz, wie etwa Lotus Bakerie, Coca-Cola HBC, Siegfried, Pandora, uvm. Derzeit umfasst das Segment über 900 Wertpapiere aus 28 Ländern.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.03.)

(09.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler

Akt. Indikation: 67.75 / 68.55

Uhrzeit: 22:59:05

Veränderung zu letztem SK: 2.56%

Letzter SK: 66.45 ( -2.42%)

Akt. Indikation: 53.00 / 53.20

Uhrzeit: 23:00:16

Veränderung zu letztem SK: 0.19%

Letzter SK: 53.00 ( 1.92%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

Random Partner IR-WORLD.com

Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...

» Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...

» ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...

» Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...

» Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...

» Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)

» KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)

» Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)

» ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)

» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...