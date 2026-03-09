Strabag Real Estate im Fokus: Vertriebsexpertin gibt Einblicke in Wohnbaugeschäft und Marktentwicklung (Podcast)
In der aktuellen Episode des Börsepeople-Podcasts von Christian Drastil ist Melanie Steiner zu Gast, Verkaufsleitung Wohnbau bei der Strabag Real Estate und der Mischek Bauträger GmbH. Das Gespräch bietet einen seltenen Blick hinter die Kulissen des Wohnbaugeschäfts eines der größten österreichischen Baukonzerne. Vom Maklergeschäft zur Konzernkarriere Melanie Steiner blickt auf über drei Jahrzehnte Erfahrung in der Immobilienwirtschaft zurück. Ihr Einstieg erfolgte 1993 bei der Realkanzlei Mayerl im 18. Wiener Bezirk – damals noch als provisionsabhängige Maklerin, die bei null begann. „Ich habe tatsächlich gestartet rein mit Besichtigungen. Man könnte auch sagen Tür auf, Tür zu sperren", erinnert sie sich an ihre Anfänge. Die Arbeit mit internationaler Klientel prägte ihre frühen Jahre maßgeblich. Botschaften, große Konzerne und deren Expats bildeten den...
