Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana im Plus

09.03.2026, 1349 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 14:24 liegt der ATX mit -2.11 Prozent im Minus bei 5290 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.69% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +1.97% auf 65.875 Euro, dahinter Flughafen Wien mit +1.15% auf 52.6 Euro und Agrana mit -0.22% auf 11.325 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23312 ( -1.18%, Ultimo 2025: 24490, -3.67% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +2.86% auf 1638 Euro, dahinter Bayer mit +1.44% auf 36.9125 Euro und Fresenius Medical Care mit +0.90% auf 39.835 Euro.

- PIR-News: Research zu Andritz, Flughafen Wien, neue Titel im global market

- Unser Volumensradar sagt: FACC

- Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, win2day.at

- Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec

- Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich noch kleines ytd-Plus da

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -2.33% vs. last #gabb, +1.46% ytd, +117.90% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Melanie Steiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8477

Eva Naux: https://audio-cd.at/page/podcast/8472

Andreas Opelt: https://audio-cd.at/page/podcast/8462

Martin Seiter: https://audio-cd.at/page/podcast/8457

Michael Hofbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8452

(09.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

Random Partner Strabag

Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17). >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...

» Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...

» ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...

» Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...

» Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...

» Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)

» KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)

» Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)

» ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)

» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...