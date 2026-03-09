Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana im Plus
09.03.2026, 1349 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 14:24 liegt der ATX mit -2.11 Prozent im Minus bei 5290 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.69% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +1.97% auf 65.875 Euro, dahinter Flughafen Wien mit +1.15% auf 52.6 Euro und Agrana mit -0.22% auf 11.325 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23312 ( -1.18%, Ultimo 2025: 24490, -3.67% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +2.86% auf 1638 Euro, dahinter Bayer mit +1.44% auf 36.9125 Euro und Fresenius Medical Care mit +0.90% auf 39.835 Euro.
- PIR-News: Research zu Andritz, Flughafen Wien, neue Titel im global market
- Unser Volumensradar sagt: FACC
- Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, win2day.at
- Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec
- Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich noch kleines ytd-Plus da
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -2.33% vs. last #gabb, +1.46% ytd, +117.90% seit Start 2013
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Melanie Steiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8477
Eva Naux: https://audio-cd.at/page/podcast/8472
Andreas Opelt: https://audio-cd.at/page/podcast/8462
Martin Seiter: https://audio-cd.at/page/podcast/8457
Michael Hofbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8452
Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler
Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.
Bildnachweis
Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.
