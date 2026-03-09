SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana im Plus

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

09.03.2026, 1349 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 14:24 liegt der ATX mit -2.11 Prozent im Minus bei 5290 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.69% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +1.97% auf 65.875 Euro, dahinter Flughafen Wien mit +1.15% auf 52.6 Euro und Agrana mit -0.22% auf 11.325 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23312 ( -1.18%, Ultimo 2025: 24490, -3.67% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +2.86% auf 1638 Euro, dahinter Bayer mit +1.44% auf 36.9125 Euro und Fresenius Medical Care mit +0.90% auf 39.835 Euro.

- PIR-News: Research zu Andritz, Flughafen Wien, neue Titel im global market
- Unser Volumensradar sagt: FACC
- Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, win2day.at
- Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec
- Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich noch kleines ytd-Plus da
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -2.33% vs. last #gabb, +1.46% ytd, +117.90% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Melanie Steiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8477
Eva Naux: https://audio-cd.at/page/podcast/8472
Andreas Opelt: https://audio-cd.at/page/podcast/8462
Martin Seiter: https://audio-cd.at/page/podcast/8457
Michael Hofbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8452


(09.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

Random Partner

Strabag
Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...

» Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...

» ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...

» Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...

» Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...

» Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)

» KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)

» Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)

» ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)

» Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)
Harvard-Studie: DASH-Diät senkt Demenzrisiko um 41 Prozent ( Finanztrends)
Downgrade für voestalpine-Aktie
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
European Lithium Aktie: Wichtige Termine ( Finanztrends)
ADHS-Medikamente: Verschreibungen für Erwachsene verdoppelt ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Strabag(1), voestalpine(1)
    BSN Vola-Event Bayer
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(3), Wienerberger(1), Strabag(1), Porr(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: voestalpine(1), Kontron(1), Strabag(1), Verbund(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: CPI Europe AG(5), Porr(2)
    Star der Stunde: UBM 3%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.31%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), Uniqa(1), Kontron(1), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Flughafen Wien 1.33%, Rutsch der Stunde: UBM -0.54%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Wienerberger(2), UBM(2), Erste Group(1), Lenzing(1), voestalpine(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Lisette Model
    Lisette Model
    1979
    Aperture



    Autor: Christian Drastil

    09.03.2026, 1349 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 14:24 liegt der ATX mit -2.11 Prozent im Minus bei 5290 Punkten (Ultimo 2025: 5326, -0.69% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +1.97% auf 65.875 Euro, dahinter Flughafen Wien mit +1.15% auf 52.6 Euro und Agrana mit -0.22% auf 11.325 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23312 ( -1.18%, Ultimo 2025: 24490, -3.67% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +2.86% auf 1638 Euro, dahinter Bayer mit +1.44% auf 36.9125 Euro und Fresenius Medical Care mit +0.90% auf 39.835 Euro.

    - PIR-News: Research zu Andritz, Flughafen Wien, neue Titel im global market
    - Unser Volumensradar sagt: FACC
    - Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, win2day.at
    - Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec
    - Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich noch kleines ytd-Plus da
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -2.33% vs. last #gabb, +1.46% ytd, +117.90% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

    Melanie Steiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8477
    Eva Naux: https://audio-cd.at/page/podcast/8472
    Andreas Opelt: https://audio-cd.at/page/podcast/8462
    Martin Seiter: https://audio-cd.at/page/podcast/8457
    Michael Hofbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8452


    (09.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht, Andritz vielversprechend und Gabler statt Babler




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Agrana, Kapsch TrafficCom, OMV, Verbund, DO&CO, Palfinger, RBI, Strabag, Uniqa, VIG, Mayr-Melnhof, Lenzing, Erste Group, ATX, AT&S, ATX NTR, Bawag, Bajaj Mobility AG, Wienerberger, voestalpine, ATX TR, ATX Prime, Amag, Porr, Polytec Group, Rath AG, SBO.

    Random Partner

    Strabag
    Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Anders als beim ATX ist bei Stockpicking Österreich n...

    » Börsegeschichte 9.3.: Extremes zu Bawag und Polytec (Börse Geschichte) (...

    » ATX rutscht unter Jahresstartwert – Verbund trotzt der Abwärtsbewegung (...

    » Nachlese: Gunter Deuber, Melanie Steiner Strabag Real Estate, mumak.me, ...

    » Wiener Börse Party #1110: ATX mehr als 2 Prozent tiefer, Verbund gesucht...

    » Koalition am Scheideweg: Steuerstreit spaltet Schwarz-Rot ( Finanztrends)

    » KI-Tools führen zu neuem Burnout-Risiko ( Finanztrends)

    » Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)

    » ANG Lifesciences Aktie: Margen im Fokus ( Finanztrends)

    » Wiener Börse zu Mittag deutlich schwächer: Verbund, Flughafen und Agrana...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Almonty Industries Aktie: Analysten drehen auf ( Finanztrends)
    Harvard-Studie: DASH-Diät senkt Demenzrisiko um 41 Prozent ( Finanztrends)
    Downgrade für voestalpine-Aktie
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
    European Lithium Aktie: Wichtige Termine ( Finanztrends)
    ADHS-Medikamente: Verschreibungen für Erwachsene verdoppelt ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Strabag(1), voestalpine(1)
      BSN Vola-Event Bayer
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Kontron(3), Wienerberger(1), Strabag(1), Porr(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: voestalpine(1), Kontron(1), Strabag(1), Verbund(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: CPI Europe AG(5), Porr(2)
      Star der Stunde: UBM 3%, Rutsch der Stunde: EuroTeleSites AG -1.31%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1), Uniqa(1), Kontron(1), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Flughafen Wien 1.33%, Rutsch der Stunde: UBM -0.54%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Wienerberger(2), UBM(2), Erste Group(1), Lenzing(1), voestalpine(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de