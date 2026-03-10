Arbeitgeber fordern Karenztag bei Krankmeldung ( Finanztrends)

10.03.2026, 4076 Zeichen

Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft fordern eine radikale Änderung des Lohnfortzahlungsrechts. Ihr Vorschlag: Der erste Krankheitstag soll künftig unbezahlt bleiben.

Rainer Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), hat die Debatte neu entfacht. Sein Ziel ist die Einführung eines Karenztags bei kurzer Krankheit. Arbeitnehmer würden dann für den ersten Tag einer Arbeitsunfähigkeit kein Gehalt erhalten.

Anzeige

Ob Krankmeldung oder Kündigung – im Arbeitsrecht lauern für Arbeitgeber teure Fallen, wenn Verträge nicht dem aktuellen Nachweisgesetz entsprechen. Dieser kostenlose Ratgeber liefert Ihnen 19 rechtssichere Muster-Formulierungen, um Bußgelder von bis zu 2.000 € zu vermeiden. Rechtssichere Arbeitsvertrags-Muster kostenlos herunterladen

Dulger begründet die Forderung mit den Rekordständen bei den Krankmeldungen. Diese stellten ein „schwerwiegendes Problem für den Wirtschaftsstandort“ dar. Ein finanzieller Anreiz solle kurzfristige Absenzen eindämmen. Als Ausgleich könnte der verlorene Tag theoretisch ans Ende des Arbeitsverhältnisses angehängt werden. Langzeiterkrankte blieben von der Regelung ausgenommen.

Sozialverbände warnen vor „Präsentismus“

Der Vorstoß stieß sofort auf scharfen Widerstand. Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, nannte die Idee „völlig unangemessen“. Ein Karenztag treffe vor allem Geringverdiener hart.

Die größte Gefahr sei Präsentismus – also das Erscheinen kranker Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Dies verzögere die Genesung und erhöhe das Ansteckungsrisiko für ganze Belegschaften. Ein Grippevirus im Büro richte letztlich mehr wirtschaftlichen Schaden an als ein einzelner Krankheitstag, so die Kritiker.

Gesetzliche Hürden sind enorm

Eine Umsetzung wäre ein tiefer Eingriff in das deutsche Arbeitsrecht. Derzeit garantiert das Entgeltfortzahlungsgesetz die volle Lohnfortzahlung ab dem ersten Krankheitstag – für bis zu sechs Wochen. Ein Karenztag ohne gesetzliche Grundlage wäre rechtswidrig.

Eine Änderung des Gesetzes erfordert eine parlamentische Mehrheit. Angesichts des historischen Widerstands der Gewerkschaften und der politischen Gemengelage gilt dies als äußerst unwahrscheinlich. Frühere Versuche, an dieser sozialpolitischen Errungenschaft zu rütteln, sind stets gescheitert.

Hohe Krankenstände befeuern die Debatte

Die Forderung fällt in eine Zeit anhaltend hoher Krankmeldungen. Deutsche Arbeitnehmer fehlen im Schnitt zwischen 15 und 20 Tagen pro Jahr. Auffällig sind regionale Unterschiede: In ostdeutschen Bundesländern ist der Krankenstand traditionell höher als etwa in Baden-Württemberg.

Anzeige

Hohe Krankenstände erfordern ein professionelles Wiedereingliederungsmanagement, um Arbeitsplätze langfristig zu sichern und rechtlich auf der sicheren Seite zu stehen. Mit diesem kostenlosen Leitfaden erhalten Betriebsräte und Personalverantwortliche einen bewährten Gesprächsleitfaden sowie fertige Muster-Betriebsvereinbarungen. BEM-Leitfaden mit Vorlagen gratis sichern

Die Arbeitgeber verweisen auf internationale Beispiele. In Ländern wie Frankreich oder Schweden sind die ersten Krankheitstage oft unbezahlt oder geringer entschädigt. Solche Modelle, so die Argumentation, könnten auch in Deutschland zu weniger Kurzabwesenheiten führen. Kritiker entgegnen, dass die unterschiedlichen Sozialsysteme einen direkten Vergleich verbieten.

Ein politisches Signal ohne akuten Gesetzesentwurf

Konkrete Gesetzespläne für einen Karenztag liegen derzeit nicht vor. Die erneute Forderung der BDA ist vor allem ein politisches Signal. Sie zeigt, dass die Arbeitgeberseite das Thema auf der Agenda halten und Druck für weitere Arbeitsmarktreformen aufbauen will.

Unternehmen werden daher vorerst auf andere Maßnahmen setzen: betriebliches Gesundheitsmanagement, Verbesserung der Arbeitsbedingungen oder schärfere Regelungen in Tarifverträgen. Die grundsätzliche Frage bleibt: Wie lässt sich das hohe deutsche Schutzniveau für Arbeitnehmer mit der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Einklang bringen? Die Debatte um den Karenztag ist nur die Spitze dieses Dauerkonflikts.

(10.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner Societe Generale

Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)

» Amundi Euro Bond ETF: Zinspause ( Finanztrends)