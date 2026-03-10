SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Arbeitgeber fordern Karenztag bei Krankmeldung ( Finanztrends)

10.03.2026, 4076 Zeichen

Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft fordern eine radikale Änderung des Lohnfortzahlungsrechts. Ihr Vorschlag: Der erste Krankheitstag soll künftig unbezahlt bleiben.

Rainer Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), hat die Debatte neu entfacht. Sein Ziel ist die Einführung eines Karenztags bei kurzer Krankheit. Arbeitnehmer würden dann für den ersten Tag einer Arbeitsunfähigkeit kein Gehalt erhalten.

Ob Krankmeldung oder Kündigung – im Arbeitsrecht lauern für Arbeitgeber teure Fallen, wenn Verträge nicht dem aktuellen Nachweisgesetz entsprechen. Dieser kostenlose Ratgeber liefert Ihnen 19 rechtssichere Muster-Formulierungen, um Bußgelder von bis zu 2.000 € zu vermeiden. Rechtssichere Arbeitsvertrags-Muster kostenlos herunterladen

Dulger begründet die Forderung mit den Rekordständen bei den Krankmeldungen. Diese stellten ein „schwerwiegendes Problem für den Wirtschaftsstandort“ dar. Ein finanzieller Anreiz solle kurzfristige Absenzen eindämmen. Als Ausgleich könnte der verlorene Tag theoretisch ans Ende des Arbeitsverhältnisses angehängt werden. Langzeiterkrankte blieben von der Regelung ausgenommen.

Sozialverbände warnen vor „Präsentismus“

Der Vorstoß stieß sofort auf scharfen Widerstand. Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, nannte die Idee „völlig unangemessen“. Ein Karenztag treffe vor allem Geringverdiener hart.

Die größte Gefahr sei Präsentismus – also das Erscheinen kranker Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Dies verzögere die Genesung und erhöhe das Ansteckungsrisiko für ganze Belegschaften. Ein Grippevirus im Büro richte letztlich mehr wirtschaftlichen Schaden an als ein einzelner Krankheitstag, so die Kritiker.

Gesetzliche Hürden sind enorm

Eine Umsetzung wäre ein tiefer Eingriff in das deutsche Arbeitsrecht. Derzeit garantiert das Entgeltfortzahlungsgesetz die volle Lohnfortzahlung ab dem ersten Krankheitstag – für bis zu sechs Wochen. Ein Karenztag ohne gesetzliche Grundlage wäre rechtswidrig.

Eine Änderung des Gesetzes erfordert eine parlamentische Mehrheit. Angesichts des historischen Widerstands der Gewerkschaften und der politischen Gemengelage gilt dies als äußerst unwahrscheinlich. Frühere Versuche, an dieser sozialpolitischen Errungenschaft zu rütteln, sind stets gescheitert.

Hohe Krankenstände befeuern die Debatte

Die Forderung fällt in eine Zeit anhaltend hoher Krankmeldungen. Deutsche Arbeitnehmer fehlen im Schnitt zwischen 15 und 20 Tagen pro Jahr. Auffällig sind regionale Unterschiede: In ostdeutschen Bundesländern ist der Krankenstand traditionell höher als etwa in Baden-Württemberg.

Hohe Krankenstände erfordern ein professionelles Wiedereingliederungsmanagement, um Arbeitsplätze langfristig zu sichern und rechtlich auf der sicheren Seite zu stehen. Mit diesem kostenlosen Leitfaden erhalten Betriebsräte und Personalverantwortliche einen bewährten Gesprächsleitfaden sowie fertige Muster-Betriebsvereinbarungen. BEM-Leitfaden mit Vorlagen gratis sichern

Die Arbeitgeber verweisen auf internationale Beispiele. In Ländern wie Frankreich oder Schweden sind die ersten Krankheitstage oft unbezahlt oder geringer entschädigt. Solche Modelle, so die Argumentation, könnten auch in Deutschland zu weniger Kurzabwesenheiten führen. Kritiker entgegnen, dass die unterschiedlichen Sozialsysteme einen direkten Vergleich verbieten.

Ein politisches Signal ohne akuten Gesetzesentwurf

Konkrete Gesetzespläne für einen Karenztag liegen derzeit nicht vor. Die erneute Forderung der BDA ist vor allem ein politisches Signal. Sie zeigt, dass die Arbeitgeberseite das Thema auf der Agenda halten und Druck für weitere Arbeitsmarktreformen aufbauen will.

Unternehmen werden daher vorerst auf andere Maßnahmen setzen: betriebliches Gesundheitsmanagement, Verbesserung der Arbeitsbedingungen oder schärfere Regelungen in Tarifverträgen. Die grundsätzliche Frage bleibt: Wie lässt sich das hohe deutsche Schutzniveau für Arbeitnehmer mit der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Einklang bringen? Die Debatte um den Karenztag ist nur die Spitze dieses Dauerkonflikts.


(10.03.2026)

