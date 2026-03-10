Betriebsräte im Lernrausch: KI-Gesetz und Wahlen fordern Weiterbildung heraus ( Finanztrends)

10.03.2026, 5934 Zeichen

Die Betriebsratswahlen 2026 und die neue EU-KI-Verordnung stellen die betriebliche Mitbestimmung vor enorme Lernaufgaben. Schulungsanbieter verzeichnen einen Nachfrageboom für spezialisierte Seminare.

Deutschland steuert auf den Höhepunkt der Betriebsratswahlen 2026 zu. Zwischen März und Mai werden zehntausende Mandate neu besetzt. Parallel dazu verändert die Einführung der EU-KI-Verordnung die Arbeitswelt grundlegend. Diese doppelte Herausforderung führt bei Bildungsanbietern wie der ibp.Akademie oder dem W.A.F. Institut zu einem massiven Ansturm auf Schulungen. Betriebsräte müssen sich nicht nur auf rechtssichere Wahlen vorbereiten, sondern auch komplexe KI-Systeme im Betrieb mitbestimmen.

Wahlvorstand unter Druck: Digitales Lernen für rechtssichere Wahlen

Der Fokus liegt zunächst auf den anstehenden Wahlen. Die erste und wichtigste Aufgabe ist die Schulung des Wahlvorstands. Dieser muss minutiös in das Wahlrecht nach dem Betriebsverfassungsgesetz eingewiesen werden. Denn schon kleine Verfahrensfehler können die gesamte Wahl anfechtbar machen. „Die Schulung des Wahlvorstands ist die entscheidende Weichenstellung für eine rechtssichere Wahl“, betonen Experten.

Um dem hohen Bedarf gerecht zu werden, setzen Anbieter verstärkt auf digitale Formate. Webinare und E-Learning-Module ermöglichen es den ehrenamtlichen Wahlhelfern, sich flexibel und ortsunabhängig auf ihre Aufgabe vorzubereiten. Der gesetzliche Anspruch auf bezahlte Freistellung für diese Schulungen ist in § 20 BetrVG fest verankert. Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen dem normalen Wahlverfahren für Betriebe mit mehr als 200 Beschäftigten und dem vereinfachten Verfahren für kleinere Unternehmen.

KI im Betrieb: Neue Macht – neue Mitbestimmung

Doch die Wahlvorbereitung ist nur die aktuelle Spitze des Eisbergs. Die tiefgreifendste Veränderung für die Betriebsratsarbeit in diesem Jahr geht von der EU-KI-Verordnung aus. Mit der flächendeckenden Einführung von Tools wie Microsoft 365 Copilot stehen Betriebsräte vor einer völlig neuen Aufgabe: Sie müssen verstehen, wie Künstliche Intelligenz funktioniert, um sie mitbestimmen zu können.

Spezialseminare vermitteln nun, wie man KI von herkömmlicher Software unterscheidet und die europäischen Risikoklassifizierungen interpretiert. Vor allem geht es um die Ausübung des Mitbestimmungsrechts nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG. Dieser Paragraf regelt die Einführung technischer Einrichtungen, die das Verhalten oder die Leistung der Beschäftigten überwachen können – was auf viele KI-Systeme zutrifft. Betriebsräte müssen lernen, Betriebsvereinbarungen zu entwerfen, die den KI-Einsatz regeln, Algorithmen überwachen und den Datenschutz gewährleisten.

KI als Helfer: Betriebsräte nutzen selbst Künstliche Intelligenz

Interessanterweise dreht sich die Schulung nicht nur darum, die KI des Arbeitgebers zu kontrollieren. Ein wachsender Markt ist die Ausbildung, wie Betriebsräte KI-Tools für ihre eigene Arbeit nutzen können. Spezialseminare bieten praktisches Training im Umgang mit KI-Textgeneratoren.

Die Teilnehmer lernen, wie sie sichere KI-Anwendungen für Protokolle, die Zusammenfassung von Gesetzestexten oder erste Entwürfe von Vereinbarungen einsetzen. Instruktoren schulen das präzise Formulieren von Prompts, die auf die Belange der Mitbestimmung zugeschnitten sind. Dieser doppelte Ansatz – Regulierung der betrieblichen KI und Nutzung für die eigene Effizienz – prägt das neue Kompetenzprofil des modernen Betriebsrats.

Strategische Kostenplanung für die Amtszeit bis 2030

Die neu gewählten Gremien müssen sofort die Weiterbildungsbudgets für die gesamte Amtszeit von 2026 bis 2030 planen. Experten beobachten einen strategischen Wandel bei der Kostenkalkulation. Statt einfacher Tagessatzvergleiche analysieren Betriebsräte und Arbeitgeber break-even-Punkte zwischen offenen Seminaren, Inhouse-Schulungen und Online-Formaten.

Grundlage ist die ständige Rechtsprechung zu den Schulungsansprüchen nach § 37 BetrVG. Ein Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts vom Februar 2024 bleibt maßgeblich: Betriebsräte dürfen Präsenzseminare wählen, auch wenn Online-Alternativen günstiger sind – sofern die Wahl inhaltlich begründet ist und wirtschaftliche Grundsätze gewahrt bleiben. Der Arbeitgeber trägt dann weiterhin die Kosten für Reise, Unterkunft und Seminar. Das Recht auf persönliche Teilnahme bleibt damit geschützt.

Professionalisierung der betrieblichen Mitbestimmung

Die aktuellen Entwicklungen zeigen eine fortschreitende Professionalisierung der Betriebsratsarbeit. Die Rolle wandelt sich vom traditionellen Interessenvertreter zum Spezialisten für Compliance, Datenschutz und Technologieüberwachung. Das Verständnis für Regulierungswerke wie die KI-Verordnung erfordert ein neues Maß an technischem und juristischem Wissen.

Die deutsche Weiterbildungsbranche hat sich auf diese Anforderungen eingestellt. Sie bietet zielgenaue, modulare und digital zugängliche Formate an. Nach Abschluss der Wahlen im Mai wird der Fokus erneut wechseln: Tausende neue Betriebsratsmitglieder benötigen dann Grundlagenschulungen. Danach wird die Nachfrage nach Vertiefungsseminaren zu Digitalisierung, psychischer Gesundheit und KI-Compliance langfristig hoch bleiben. Die Betriebsräte von heute lernen, um die Arbeitswelt von morgen mitzugestalten.

(10.03.2026)

Bildnachweis

