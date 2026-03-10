Cyber Essentials: Britische IT-Sicherheit wird scharf gestellt ( Finanztrends)

10.03.2026, 5709 Zeichen

Ab April gelten in Großbritannien verschärfte IT-Sicherheitsregeln, die auch für deutsche Zulieferer relevant werden. Die aktualisierte Cyber Essentials-Zertifizierung führt bei Verstößen zu sofortigem Durchfallen.

Seit Anfang März bereitet sich die britische Wirtschaft auf eine härtere Gangart in der Cybersicherheit vor. Die Version 3.3 des Cyber Essentials-Standards tritt am 27. April 2026 in Kraft und wandelt die Zertifizierung von einer Formalie zu einem strikten Betriebsvorgang. Die britische Regierung reagiert mit einem ausgeweiteten Förderprogramm für kleine Unternehmen. Der Schritt soll die nationale Lieferkette schützen – und betrifft damit auch europäische Partner.

Neue Regeln: Keine Kompromisse mehr bei Sicherheitslücken

Die Version 3.3 ist keine kosmetische Änderung, sondern eine fundamentale Verschärfung. Fachleute warnen: Wer die neuen Vorgaben nicht erfüllt, fällt automatisch durch.

Zwei Neuerungen sind besonders hart. Erstens: Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) wird auf allen Cloud-Diensten, wo verfügbar, zur Pflicht. Fehlt sie, ist das Assessment sofort gescheitert – selbst wenn die Funktion kostenpflichtig ist. Zweitens: Das Patchen von Hochrisiko-Lücken muss innerhalb von 14 Tagen auf allen Systemen erfolgen, einschließlich Grenzfirewalls. Teilweise Updates reichen nicht mehr aus.

Erstmals werden explizit alle Cloud-Services wie Microsoft 365 oder Google Workspace in den Prüfumfang einbezogen. Auch die Cyber Essentials Plus-Zertifizierung wird strenger. Fällt ein Stichprobengerät durch, folgt ein zweiter Test mit einer zusätzlichen Zufallsstichprobe. Scheitert auch dieser, wird das Basis-Zertifikat sofort widerrufen.

Staatliche Hilfe für gefährdete Branchen

Angesichts der hohen Hürden hat das nationale Cybersicherheitszentrum NCSC sein Förderprogramm ausgebaut. Ziel sind Kleinst- und kleine Unternehmen (1-49 Mitarbeiter) in Hochrisiko- und Zukunftsbranchen.

Konkret erhalten förderberechtigte Firmen aus Sektoren wie Künstliche Intelligenz, Quantencomputing, Halbleiterdesign oder Verteidigung etwa 20 Stunden kostenlose Fernberatung. Ein zertifizierter Advisor hilft bei der Schwachstellenanalyse und der Umsetzung der fünf technischen Kernkontrollen. Für andere Branchen bleibt das kostengünstige Cyber Advisor-Programm bestehen. Experten raten dringend zur frühen Vorbereitung: Die Prüfung ohne professionelle Begleitung zu bestehen, wird deutlich schwieriger.

Hoher Druck durch Bedrohungslage und Auftraggeber

Der Zeitpunkt der Verschärfung ist kein Zufall. Die Bedrohungslage in Großbritannien ist angespannt. Laut einer Regierungserhebung erlebten 82 Prozent der mittleren und großen Unternehmen im vergangenen Jahr einen Cyber-Vorfall. Bei der Hälfte der kleinen Firmen gab es mindestens einen Angriff. Schwere Vorfälle verursachten durchschnittlich Kosten von umgerechnet rund 230.000 Euro.

Gleichzeitig belegen Daten den Nutzen der Basisabsicherung: Zertifizierte Unternehmen melden 92 Prozent weniger Cyber-Versicherungsfälle. Die Zertifizierung ist aber auch ein wirtschaftliches Muss. Sie ist verpflichtend für UK-Regierungsaufträge, die personenbezogene oder Finanzdaten betreffen. Große Konzerne verlangen den Nachweis zunehmend auch von ihren Lieferanten. Cyber Essentials wird so vom empfohlenen Standard zur Marktzugangsvoraussetzung.

Strategischer Schritt vor Gesetzesverschärfung

Die Reform des Schemas ist Teil einer größeren Regierungsstrategie: Es geht um messbare Resilienz, nicht um Papiervorschriften. Die neuen Regeln spiegeln die technologische Realität wider, insbesondere die Allgegenwart von Cloud-Computing und Remote-Zugriff.

Auffällig ist die explizite Förderung passwortloser Authentifizierung. Das NCSC empfiehlt nun offiziell FIDO2-Sicherheitsschlüssel, Passkeys, Biometrie oder Hardware-Tokens. Diese Methoden gelten als deutlich phishing-resistenter als traditionelle Passwörter.

Rechtsexperten sehen in der Verschärfung einen Vorläufer umfassenderer Gesetzesänderungen. Der im Frühjahr 2026 vorangetriebene Cyber Security and Resilience Bill soll die NIS-Richtlinien aktualisieren. Indem die Regierung jetzt kleinere Zulieferer zu strengeren Sicherheitsvorkehrungen zwingt, härtert sie proaktiv die gesamte nationale Lieferkette, bevor die neuen Infrastrukturgesetze später im Jahr voll greifen.

Wettbewerbsvorteil für Vorreiter

Für Unternehmen läuft die Zeit. Alle Assessments, die ab dem 27. April 2026 beantragt werden, unterliegen den neuen Kriterien. IT-Beratungen drängen Firmen mit anstehenden Verlängerungen zu sofortigen Probeläufen. Besonderes Augenmerk muss auf der korrekten Erfassung aller Cloud-Dienste und der flächendeckenden MFA-Einführung liegen.

Die Nachfrage nach dem staatlichen Förderprogramm dürfte bis zum Stichtag sprunghaft ansteigen. Unternehmen, die den Übergang meistern, sichern sich einen Wettbewerbsvorteil – sowohl bei öffentlichen Aufträgen als auch in privaten Lieferketten. Die Verschärfung markiert einen Reifepunkt für die britische Cybersicherheit. Die Frage ist: Sind die europäischen Partner darauf vorbereitet?

(10.03.2026)

