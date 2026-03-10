EIT Food-Studie: Europäer wollen gesünder essen, können es aber nicht ( Finanztrends)
Eine neue EU-Studie zeigt eine alarmierende Lücke zwischen Absicht und Alltag. Obwohl die Mehrheit der Europäer sich gesünder ernähren will, scheitert sie an hohen Kosten und alten Gewohnheiten. Die Daten wurden gestern veröffentlicht – nur wenige Tage nach dem Tag der gesunden Ernährung.
Wissen ist da, das Geld fehlt
Der Bericht „Europe wants to eat better, so why doesn't it happen?“ des EIT Food Consumer Observatory befragte fast 20.000 Menschen. Das Ergebnis: 51 Prozent haben den Vorsatz, sich gesünder zu ernähren. Doch nur ein Drittel meidet regelmäßig ungesunde Lebensmittel.
„Die reine Absicht reicht nicht“, sagt Studienleiter Klaus Grunert. Vor allem der finanzielle Druck und tiefe Gewohnheiten blockieren eine echte Umstellung. Besonders Jüngere sind offen für Innovationen wie Bio-Produkte, können sie sich aber oft nicht leisten. Die Schlussfolgerung der Forscher ist klar: Aufklärung allein genügt nicht, solange Gesundes teurer ist als Fertigkost.
Mikrobiom-Forschung: Darmgesundheit im Fokus
Wie wichtig die Ernährung für die Vorbeugung von Krankheiten ist, zeigte parallel der Kongress der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Kassel. Über 800 Forschende diskutierten eine zentrale Erkenntnis: Unsere Ernährung beeinflusst das Darmmikrobiom schneller und stärker als gedacht.
Ein gesundes Mikrobiom wirkt wie ein Schutzschild gegen Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Neue Studien belegen klare Effekte auf Stoffwechsel und Entzündungsprozesse. Die Zukunft könnte in personalisierter Prävention liegen: Maßnahmen, die auf das individuelle Mikrobiom abgestimmt sind.
Hülsenfrüchte: Das ungenutzte Superfood
Ein praktisches Beispiel für verpasste Chancen sind Linsen, Bohnen und Erbsen. Sie liefern pflanzliches Protein, fördern die Darmgesundheit und sind ökologisch effizient. Trotzdem isst der Durchschnitts-Österreicher nur neun Gramm pro Tag – ein Zehntel der empfohlenen Menge.
Die Kombination mit Getreide ergänzt das Aminosäureprofil optimal und bietet eine vollwertige Alternative zu Fleisch. Ernährungswissenschaftler sehen hier einen einfachen, aber wirksamen Hebel für mehr Nachhaltigkeit und Gesundheit. Das Wissen ist da, es muss nur in den Kochtöpfen ankommen.
Politik unter Druck: Forderungen nach Zuckersteuer
Angesichts der Belastung für das Gesundheitssystem werden die Rufe nach politischen Maßnahmen lauter. Medizinische Verbände fordern verhältnispräventive Eingriffe. Konkret: eine Herstellerabgabe auf zuckerhaltige Getränke und Lebensmittel.
Die Einnahmen daraus sollen direkt in Präventionsprogramme für Kinder fließen. Mediziner großer Kliniken warnen, das aktuelle Ernährungsverhalten werde das System sonst langfristig überlasten. Die Lebensmittelindustrie müsse stärker in die Pflicht genommen werden.
Nutri-Score und digitale Herausforderungen
Unterstützung soll auch von der Kennzeichnung kommen. Seit Januar gilt in Deutschland ein aktualisierter Nutri-Score. Der Algorithmus bewertet Lebensmittel nun präziser nach Zucker-, Fett-, Salz- und Ballaststoffgehalt. Ziel ist eine schnelle, gesunde Entscheidung im Supermarkt.
Gleichzeitig stellt die Digitalisierung die Aufklärung vor neue Aufgaben. Soziale Medien werden zunehmend zur primären Informationsquelle – eine Chance für moderne Wissensvermittlung, aber auch ein Risiko für Falschinformationen. Netzwerke wie der Nutrition Hub wollen 2026 den Fokus auf KI und soziale Medien legen.
Kantinen als Hebel für die Gesundheit
Der Weg zu einem gesünderen Ernährungssystem ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt. Branchenbeobachter erwarten, dass der Fokus künftig auf Preispolitik und Gemeinschaftsverpflegung liegt. Kantinen in Schulen, Betrieben und Krankenhäusern haben einen enormen Hebeleffekt.
Wenn sie flächendeckend auf ausgewogene, pflanzenbasierte Kost setzen, kann das die öffentliche Gesundheit massiv stärken. Letztlich braucht es ein Zusammenspiel aus verständlicher Wissenschaft, transparenter Kennzeichnung und einer Politik, die die gesunde Wahl zur einfachen Wahl macht.
