Grundsicherungsgeld: Bundestag beschließt schärfere Sozialreform ( Finanztrends)

10.03.2026, 3615 Zeichen

Der Bundestag hat die Bürgergeld-Reform verabschiedet. Ab Juli gelten strengere Regeln für rund 5,5 Millionen Leistungsbezieher. Der Regelsatz bleibt bei 563 Euro eingefroren – damit rücken spezielle Zuschläge in den Fokus.

Was sich mit dem neuen Gesetz ändert

Mit 321 zu 268 Stimmen beschloss das Parlament die Umbenennung in „Grundsicherungsgeld“. Die Reform setzt klare Prioritäten: Die schnelle Vermittlung in Arbeit hat nun Vorrang vor langfristigen Weiterbildungen. Alleinstehende sollen verstärkt Vollzeitstellen annehmen.

Die Sanktionen bei Pflichtverletzungen werden verschärft. Die bisherige einjährige Schonfrist für Erspartes entfällt weitgehend. Künftig richtet sich das erlaubte Vermögen nach dem Lebensalter. Angesichts der eingefrorenen Regelsätze suchen viele Betroffene nach legalen Wegen, ihr Budget aufzubessern.

Mehrbedarfe werden zur existenziellen Stellschraube

Bei stagnierenden Leistungen und hohen Lebenshaltungskosten verlieren die 563 Euro real an Kaufkraft. Sozialverbände sehen in den sogenannten Mehrbedarfen nach §21 SGB II die wichtigste Möglichkeit, Engpässe abzufedern. Diese prozentualen Zuschläge unterstützen besondere Lebenslagen.

Schwangere erhalten ab der 13. Woche 17 Prozent extra, also knapp 96 Euro. Alleinerziehende können bis zu 60 Prozent mehr beanspruchen. Schwerbehinderte mit bestimmten Teilhabeleistungen haben Anspruch auf 35 Prozent Aufschlag. Ein oft unterschätzter Posten ist jedoch der Mehrbedarf für spezielle Ernährung.

Ernährungszuschlag nur bei engen medizinischen Kriterien

Der Zuschlag für kostenaufwändige Ernährung gilt nur bei zwingenden medizinischen Gründen. Jobcenter fordern eine detaillierte Einzelfallprüfung. Bewilligt wird er etwa bei schweren Schluckstörungen, die teure Andickungsmittel erfordern.

Keine finanziellen Zuschläge gibt es dagegen für Krankheiten, bei denen lediglich eine angepasste Vollkost empfohlen wird. Dazu zählen Diabetes, Bluthochdruck, Gicht oder verbreitete Unverträglichkeiten wie Laktoseintoleranz. Selbst teure Ersatzprodukte gelten nicht als erstattungsfähig – die Ämter sehen eine Finanzierung aus dem Regelsatz als möglich an.

So setzen Betroffene ihre Ansprüche durch

In der Praxis scheitern Anträge häufig an formalen Hürden. Das Jobcenter verlangt eine lückenlose Nachweiskette: eine präzise Diagnose, ein ärztliches Attest und den schlüssigen Nachweis dauerhaft höherer Kosten.

Die Rechtsprechung stützt diese restriktive Haltung. Ein Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg zeigte kürzlich: Selbst angeborene Stoffwechselerkrankungen führen nicht automatisch zu einem Mehrbedarf. Antragsteller müssen detailliert belegen, dass ihre Diät zwingend teure Spezialprodukte erfordert.

Ernährung als Luxus? Die Debatte geht weiter

Die Reform und die strenge Auslegung der Mehrbedarfe spiegeln den politischen Diskurs wider. Die Regierung betont Fairness für Steuerzahler und Stärkung der Eigenverantwortung. Gewerkschaften wie ver.di kritisieren scharf: Die Nullrunde bei steigenden Preisen dränge Menschen in prekäre Lagen.

Ernährungswissenschaftler sehen ein strukturelles Problem: Eine ausgewogene, präventive Ernährung ist mit dem knappen Regelsatz kaum realisierbar. Da Zuschläge nur bei eng definierten Krankheiten bewilligt werden, bleibt gesunde Ernährung für viele ein unerreichbarer Luxus.

Ab Juli müssen sich Millionen Leistungsbezieher auf restriktiveres Verwaltungshandeln einstellen. Die akribische Prüfung der Leistungsbescheide auf fehlende Mehrbedarfe bleibt der effektivste Weg, das Budget legal aufzubessern. Die Debatte um Ernährungsarmut und angemessene Regelsätze dürfte weiter an Fahrt gewinnen.


(10.03.2026)

