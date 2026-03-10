PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, Marinomed, RBI ... (Christine Petzwinkler)

10.03.2026, 4254 Zeichen

Die Analysten von Montega bestätigen die Kauf-Empfehlung für die FACC-Aktie und erhöhen das Kursziel von 12,0 auf 17,0 Euro. Ihr Fazit: "FACC hat ein starkes Geschäftsjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen und damit weitere Fortschritte auf dem Weg zum mittelfristigen Profitabilitätsziel (8 Prozent EBIT-Marge) erzielt. Branchenseitig bleibt das Umfeld insgesamt unterstützend, auch wenn Risikofaktoren wie die anhaltende Triebwerksknappheit sowie geopolitische Unsicherheiten im Mittleren Osten auch im Jahr 2026 für Volatilität in der Lieferkette sorgen könnten."

FACC ( Akt. Indikation: 15,06 /15,28, 7,13%)

Die Analysten von Oddo BHF stufen die Verbund-Aktie von Neutral auf Underperform zurück und kürzen das Kursziel von 61,0 auf 58,0 Euro.

Verbund ( Akt. Indikation: 63,50 /63,65, -2,49%)

Aktienkäufe: Bei wienerberger gibt es eine Directors-Dealing-Meldung: Aufsichtsrat Peter Steiner hat am 6. März 2200 Aktien zu je 24,88 Euro erworben. Er hat in den vergangenen Tagen bereits zugekauft.

Der Technologiekonzern Andritz hat einen Auftrag von Koro Viet Nam Tissue Paper erhalten und wird zwei Tissueproduktionslinien für das Werk in der Provinz Thanh Hoa in Vietnam liefern. Die Inbetriebnahme ist für die erste Jahreshälfte 2027 geplant. Der Auftragswert wird nicht veröffentlicht - er ist aber bereits im Auftragseingang von Andritz für das vierte Quartal 2025 enthalten, wie das Unternehmen mitteilt. Die neuen Produktionslinien TM5 und TM6 sind laut Andritz für eine effiziente Hochgeschwindigkeitsproduktion von Premium-Toilettenpapier, Servietten, Taschen- und Gesichtstüchern ausgelegt. Der Lieferumfang von Andritz beinhaltet eine komplette Stoffaufbereitung mit einem PrimeRefine HC T Hochkonsistenz-Refiner, Stoffauflauf, Faserrückgewinnungs- und Ausschusssysteme, zwei PrimeLineCOMPACT M 1600 Tissuemaschinen sowie umfassende Automatisierungslösungen. Diese Technologien reduzieren den Langfaserverbrauch und den Energiebedarf, steigern die Produktionseffizienz und gewährleisten eine konstant hohe Papierqualität, wie Andritz betont.

Andritz ( Akt. Indikation: 67,65 /67,85, 1,96%)

Der Bartow Executive Airport in Florida wird mit der Kommunikationslösung Frequentis X10 aufgerüstet. Die Lösung vereint Sprachkommunikation, Aufzeichnungsfunktionen und Terminalinformationen einschließlich Wetterdaten (ATIS). Dadurch wird Komplexität reduziert, die bestehende Infrastruktur modernisiert, die Ausfallsicherheit erhöht und die langfristigen Innovationsziele des Flughafens unterstützt, wie Frequentis in einer Aussendung betont. "Die Zusammenarbeit mit einem Partner wie dem Bartow Executive Airport ermöglicht es uns, die Vorteile der Digital-Tower-Technologie für die Ausfallsicherheit, Sicherheit, Skalierbarkeit und Effizienz im Luftverkehr aufzuzeigen und den Grundstein für den Betrieb von Digital Towers in den USA zu legen", sagt Dieter Eier, Geschäftsführer von Frequentis USA.

Frequentis ( Akt. Indikation: 75,00 /76,20, 4,42%)

Die Österreichische Post, die EVN und Netz Niederösterreich testen in Mautern an der Donau erstmals das bidirektionale Laden von E-Fahrzeugen (Vehicle-to-Grid, V2G). Im Test werden fünf E-Fahrzeuge der Marke Maxus an Wallboxen von ZAPe bei PEET GmbH nicht nur geladen, sondern können Strom auch ins öffentliche Netz einspeisen. In Kombination mit der Photovoltaikanlage am Dach der Postbasis in Mautern wird der tagsüber erzeugte Strom während der Standzeiten der Fahrzeuge – etwa am Nachmittag oder am Wochenende – in den Batterien der E-Fahrzeuge gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgegeben. Die E-Fahrzeuge der Post agieren damit als großer, gebündelter Stromspeicher, wie die Post mitteilt.

Österreichische Post ( Akt. Indikation: 34,25 /34,35, 1,93%)

Termin: Marinomed präsentiert sich von 23. bis 25. März. auf der Bio Europe Spring in Lissabon.

Marinomed Biotech ( Akt. Indikation: 0,00 /0,00, -100,00%)



Bloomberg berichtet von einer möglichen Akquisition der Raiffeisen Bank International in Rumänien. Es soll um die Garanti BBVA, die rumänische Tochter der spanischen Bank BBVA, gehen, wie es heißt.

RBI ( Akt. Indikation: 38,60 /38,72, 5,00%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.03.)

(10.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI

Akt. Indikation: 15.62 / 15.74

Uhrzeit: 18:52:28

Veränderung zu letztem SK: 0.38%

Letzter SK: 15.62 ( 10.31%)

Akt. Indikation: 73.40 / 75.80

Uhrzeit: 18:53:45

Veränderung zu letztem SK: -1.06%

Letzter SK: 75.40 ( 4.14%)

Akt. Indikation: 34.05 / 34.20

Uhrzeit: 18:53:31

Veränderung zu letztem SK: 0.37%

Letzter SK: 34.00 ( 1.04%)

Akt. Indikation: 39.50 / 39.74

Uhrzeit: 18:54:15

Veränderung zu letztem SK: 0.56%

Letzter SK: 39.40 ( 7.01%)

Akt. Indikation: 63.50 / 63.90

Uhrzeit: 18:52:31

Veränderung zu letztem SK: 0.00%

Letzter SK: 63.70 ( -2.30%)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner Deutsche Börse

Als internationale Börsenorganisation und innovativer Marktinfrastrukturanbieter sorgt die Deutsche Börse Group für faire, transparente, verlässliche und stabile Kapitalmärkte. Mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Technologien schafft sie Sicherheit und Effizienz für eine zukunftsfähige Wirtschaft. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)