SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, Marinomed, RBI ... (Christine Petzwinkler)

10.03.2026, 4254 Zeichen

Die Analysten von Montega bestätigen die Kauf-Empfehlung für die FACC-Aktie und erhöhen das Kursziel von 12,0 auf 17,0 Euro. Ihr Fazit: "FACC hat ein starkes Geschäftsjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen und damit weitere Fortschritte auf dem Weg zum mittelfristigen Profitabilitätsziel (8 Prozent EBIT-Marge) erzielt. Branchenseitig bleibt das Umfeld insgesamt unterstützend, auch wenn Risikofaktoren wie die anhaltende Triebwerksknappheit sowie geopolitische Unsicherheiten im Mittleren Osten auch im Jahr 2026 für Volatilität in der Lieferkette sorgen könnten."
FACC ( Akt. Indikation:  15,06 /15,28, 7,13%)

Die Analysten von Oddo BHF stufen die Verbund-Aktie von Neutral auf Underperform zurück und kürzen das Kursziel von 61,0 auf 58,0 Euro.
Verbund ( Akt. Indikation:  63,50 /63,65, -2,49%)

Aktienkäufe: Bei wienerberger gibt es eine Directors-Dealing-Meldung: Aufsichtsrat Peter Steiner hat am 6. März 2200 Aktien zu je 24,88 Euro erworben. Er hat in den vergangenen Tagen bereits zugekauft.

Der Technologiekonzern Andritz hat einen Auftrag von Koro Viet Nam Tissue Paper erhalten und wird zwei Tissueproduktionslinien für das Werk in der Provinz Thanh Hoa in Vietnam liefern. Die Inbetriebnahme ist für die erste Jahreshälfte 2027 geplant. Der Auftragswert wird nicht veröffentlicht - er ist aber bereits im Auftragseingang von Andritz für das vierte Quartal 2025 enthalten, wie das Unternehmen mitteilt. Die neuen Produktionslinien TM5 und TM6 sind laut Andritz für eine effiziente Hochgeschwindigkeitsproduktion von Premium-Toilettenpapier, Servietten, Taschen- und Gesichtstüchern ausgelegt. Der Lieferumfang von Andritz beinhaltet eine komplette Stoffaufbereitung mit einem PrimeRefine HC T Hochkonsistenz-Refiner, Stoffauflauf, Faserrückgewinnungs- und Ausschusssysteme, zwei PrimeLineCOMPACT M 1600 Tissuemaschinen sowie umfassende Automatisierungslösungen. Diese Technologien reduzieren den Langfaserverbrauch und den Energiebedarf, steigern die Produktionseffizienz und gewährleisten eine konstant hohe Papierqualität, wie Andritz betont.
Andritz ( Akt. Indikation:  67,65 /67,85, 1,96%)

Der Bartow Executive Airport in Florida wird mit der Kommunikationslösung Frequentis X10 aufgerüstet. Die Lösung vereint Sprachkommunikation, Aufzeichnungsfunktionen und Terminalinformationen einschließlich Wetterdaten (ATIS). Dadurch wird Komplexität reduziert, die bestehende Infrastruktur modernisiert, die Ausfallsicherheit erhöht und die langfristigen Innovationsziele des Flughafens unterstützt, wie Frequentis in einer Aussendung betont. "Die Zusammenarbeit mit einem Partner wie dem Bartow Executive Airport ermöglicht es uns, die Vorteile der Digital-Tower-Technologie für die Ausfallsicherheit, Sicherheit, Skalierbarkeit und Effizienz im Luftverkehr aufzuzeigen und den Grundstein für den Betrieb von Digital Towers in den USA zu legen", sagt Dieter Eier, Geschäftsführer von Frequentis USA.
Frequentis ( Akt. Indikation:  75,00 /76,20, 4,42%)

Die Österreichische Post, die EVN und Netz Niederösterreich testen in Mautern an der Donau erstmals das bidirektionale Laden von E-Fahrzeugen (Vehicle-to-Grid, V2G). Im Test werden fünf E-Fahrzeuge der Marke Maxus an Wallboxen von ZAPe bei PEET GmbH nicht nur geladen, sondern können Strom auch ins öffentliche Netz einspeisen. In Kombination mit der Photovoltaikanlage am Dach der Postbasis in Mautern wird der tagsüber erzeugte Strom während der Standzeiten der Fahrzeuge – etwa am Nachmittag oder am Wochenende – in den Batterien der E-Fahrzeuge gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgegeben. Die E-Fahrzeuge der Post agieren damit als großer, gebündelter Stromspeicher, wie die Post mitteilt.
Österreichische Post ( Akt. Indikation:  34,25 /34,35, 1,93%)

Termin: Marinomed präsentiert sich von 23. bis 25. März. auf der Bio Europe Spring in Lissabon.
Marinomed Biotech ( Akt. Indikation:  0,00 /0,00, -100,00%)

Bloomberg berichtet von einer möglichen Akquisition der Raiffeisen Bank International in Rumänien. Es soll um die Garanti BBVA, die rumänische Tochter der spanischen Bank BBVA, gehen, wie es heißt.
RBI ( Akt. Indikation:  38,60 /38,72, 5,00%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.03.)


(10.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




FACC
Akt. Indikation:  15.62 / 15.74
Uhrzeit:  18:52:28
Veränderung zu letztem SK:  0.38%
Letzter SK:  15.62 ( 10.31%)

Frequentis
Akt. Indikation:  73.40 / 75.80
Uhrzeit:  18:53:45
Veränderung zu letztem SK:  -1.06%
Letzter SK:  75.40 ( 4.14%)

Österreichische Post
Akt. Indikation:  34.05 / 34.20
Uhrzeit:  18:53:31
Veränderung zu letztem SK:  0.37%
Letzter SK:  34.00 ( 1.04%)

RBI
Akt. Indikation:  39.50 / 39.74
Uhrzeit:  18:54:15
Veränderung zu letztem SK:  0.56%
Letzter SK:  39.40 ( 7.01%)

Verbund
Akt. Indikation:  63.50 / 63.90
Uhrzeit:  18:52:31
Veränderung zu letztem SK:  0.00%
Letzter SK:  63.70 ( -2.30%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

Deutsche Börse
Als internationale Börsenorganisation und innovativer Marktinfrastrukturanbieter sorgt die Deutsche Börse Group für faire, transparente, verlässliche und stabile Kapitalmärkte. Mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Technologien schafft sie Sicherheit und Effizienz für eine zukunftsfähige Wirtschaft.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Höheres Kursziel für FACC-Aktie
thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
Downgrade für voestalpine-Aktie




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
    BSN Vola-Event RHI Magnesita
    Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
    BSN Vola-Event Siemens
    BSN Vola-Event Bayer
    Featured Partner Video

    Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …

    Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...

    Books josefchladek.com

    Pedro J. Saavedra
    Donde el viento da la vuelta
    2023
    Self published

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Thonet
    Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
    1934
    Selbstverlag



    Autor: Christine Petzwinkler

    10.03.2026, 4254 Zeichen

    Die Analysten von Montega bestätigen die Kauf-Empfehlung für die FACC-Aktie und erhöhen das Kursziel von 12,0 auf 17,0 Euro. Ihr Fazit: "FACC hat ein starkes Geschäftsjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen und damit weitere Fortschritte auf dem Weg zum mittelfristigen Profitabilitätsziel (8 Prozent EBIT-Marge) erzielt. Branchenseitig bleibt das Umfeld insgesamt unterstützend, auch wenn Risikofaktoren wie die anhaltende Triebwerksknappheit sowie geopolitische Unsicherheiten im Mittleren Osten auch im Jahr 2026 für Volatilität in der Lieferkette sorgen könnten."
    FACC ( Akt. Indikation:  15,06 /15,28, 7,13%)

    Die Analysten von Oddo BHF stufen die Verbund-Aktie von Neutral auf Underperform zurück und kürzen das Kursziel von 61,0 auf 58,0 Euro.
    Verbund ( Akt. Indikation:  63,50 /63,65, -2,49%)

    Aktienkäufe: Bei wienerberger gibt es eine Directors-Dealing-Meldung: Aufsichtsrat Peter Steiner hat am 6. März 2200 Aktien zu je 24,88 Euro erworben. Er hat in den vergangenen Tagen bereits zugekauft.

    Der Technologiekonzern Andritz hat einen Auftrag von Koro Viet Nam Tissue Paper erhalten und wird zwei Tissueproduktionslinien für das Werk in der Provinz Thanh Hoa in Vietnam liefern. Die Inbetriebnahme ist für die erste Jahreshälfte 2027 geplant. Der Auftragswert wird nicht veröffentlicht - er ist aber bereits im Auftragseingang von Andritz für das vierte Quartal 2025 enthalten, wie das Unternehmen mitteilt. Die neuen Produktionslinien TM5 und TM6 sind laut Andritz für eine effiziente Hochgeschwindigkeitsproduktion von Premium-Toilettenpapier, Servietten, Taschen- und Gesichtstüchern ausgelegt. Der Lieferumfang von Andritz beinhaltet eine komplette Stoffaufbereitung mit einem PrimeRefine HC T Hochkonsistenz-Refiner, Stoffauflauf, Faserrückgewinnungs- und Ausschusssysteme, zwei PrimeLineCOMPACT M 1600 Tissuemaschinen sowie umfassende Automatisierungslösungen. Diese Technologien reduzieren den Langfaserverbrauch und den Energiebedarf, steigern die Produktionseffizienz und gewährleisten eine konstant hohe Papierqualität, wie Andritz betont.
    Andritz ( Akt. Indikation:  67,65 /67,85, 1,96%)

    Der Bartow Executive Airport in Florida wird mit der Kommunikationslösung Frequentis X10 aufgerüstet. Die Lösung vereint Sprachkommunikation, Aufzeichnungsfunktionen und Terminalinformationen einschließlich Wetterdaten (ATIS). Dadurch wird Komplexität reduziert, die bestehende Infrastruktur modernisiert, die Ausfallsicherheit erhöht und die langfristigen Innovationsziele des Flughafens unterstützt, wie Frequentis in einer Aussendung betont. "Die Zusammenarbeit mit einem Partner wie dem Bartow Executive Airport ermöglicht es uns, die Vorteile der Digital-Tower-Technologie für die Ausfallsicherheit, Sicherheit, Skalierbarkeit und Effizienz im Luftverkehr aufzuzeigen und den Grundstein für den Betrieb von Digital Towers in den USA zu legen", sagt Dieter Eier, Geschäftsführer von Frequentis USA.
    Frequentis ( Akt. Indikation:  75,00 /76,20, 4,42%)

    Die Österreichische Post, die EVN und Netz Niederösterreich testen in Mautern an der Donau erstmals das bidirektionale Laden von E-Fahrzeugen (Vehicle-to-Grid, V2G). Im Test werden fünf E-Fahrzeuge der Marke Maxus an Wallboxen von ZAPe bei PEET GmbH nicht nur geladen, sondern können Strom auch ins öffentliche Netz einspeisen. In Kombination mit der Photovoltaikanlage am Dach der Postbasis in Mautern wird der tagsüber erzeugte Strom während der Standzeiten der Fahrzeuge – etwa am Nachmittag oder am Wochenende – in den Batterien der E-Fahrzeuge gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgegeben. Die E-Fahrzeuge der Post agieren damit als großer, gebündelter Stromspeicher, wie die Post mitteilt.
    Österreichische Post ( Akt. Indikation:  34,25 /34,35, 1,93%)

    Termin: Marinomed präsentiert sich von 23. bis 25. März. auf der Bio Europe Spring in Lissabon.
    Marinomed Biotech ( Akt. Indikation:  0,00 /0,00, -100,00%)

    Bloomberg berichtet von einer möglichen Akquisition der Raiffeisen Bank International in Rumänien. Es soll um die Garanti BBVA, die rumänische Tochter der spanischen Bank BBVA, gehen, wie es heißt.
    RBI ( Akt. Indikation:  38,60 /38,72, 5,00%)

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.03.)


    (10.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




    FACC
    Akt. Indikation:  15.62 / 15.74
    Uhrzeit:  18:52:28
    Veränderung zu letztem SK:  0.38%
    Letzter SK:  15.62 ( 10.31%)

    Frequentis
    Akt. Indikation:  73.40 / 75.80
    Uhrzeit:  18:53:45
    Veränderung zu letztem SK:  -1.06%
    Letzter SK:  75.40 ( 4.14%)

    Österreichische Post
    Akt. Indikation:  34.05 / 34.20
    Uhrzeit:  18:53:31
    Veränderung zu letztem SK:  0.37%
    Letzter SK:  34.00 ( 1.04%)

    RBI
    Akt. Indikation:  39.50 / 39.74
    Uhrzeit:  18:54:15
    Veränderung zu letztem SK:  0.56%
    Letzter SK:  39.40 ( 7.01%)

    Verbund
    Akt. Indikation:  63.50 / 63.90
    Uhrzeit:  18:52:31
    Veränderung zu letztem SK:  0.00%
    Letzter SK:  63.70 ( -2.30%)



     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    Deutsche Börse
    Als internationale Börsenorganisation und innovativer Marktinfrastrukturanbieter sorgt die Deutsche Börse Group für faire, transparente, verlässliche und stabile Kapitalmärkte. Mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Technologien schafft sie Sicherheit und Effizienz für eine zukunftsfähige Wirtschaft.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

    » Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

    » Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

    » Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

    » DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

    » Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

    » PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

    » ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Höheres Kursziel für FACC-Aktie
    thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
    Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
    Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
    Downgrade für voestalpine-Aktie




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
      BSN Vola-Event RHI Magnesita
      Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
      BSN Vola-Event Siemens
      BSN Vola-Event Bayer
      Featured Partner Video

      Private Investor Relations Podcast #26: Habe eben 29 österreichische Aktien gekauft und war recht nervös dabei …

      Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute geht e...

      Books josefchladek.com

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de