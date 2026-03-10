SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
Turnaround Tuesday treibt ATX kräftig ins Plus – RBI vor möglichem Großdeal in Rumänien (Podcast)

10.03.2026, 942 Zeichen
In der Episode #1111 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen dichten Überblick über einen bemerkenswert starken Handelstag an der Wiener Börse, der das Narrativ des „Turnaround Tuesday" einmal mehr bestätigt – und schließt mit einer potenziellen Überraschung bei der Raiffeisen Bank International. ATX springt nach schwachem Montag kräftig zurück Nach einem schwachen Wochenstart hat der ATX am Dienstag zur Mittagszeit mit einem Plus von 2,58 Prozent bei 5.445 Punkten deutlich zugelegt. Damit notiert der österreichische Leitindex wieder oberhalb seines Jahresstartwerts – am Vortag war er zur Mittagszeit noch darunter gefallen. Das bekannte Muster des „Turnaround Tuesday", bei dem auf einen schwachen Montag ein starker Dienstag folgt, hat sich erneut bewahrheitet. Die Top-Performer im ATX waren am Vormittag...

Weiterlesen: Turnaround Tuesday treibt ATX kräftig ins Plus – RBI vor möglichem Großdeal in Rumänien


(10.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




 

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Porr
Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.

