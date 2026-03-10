Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: AT&S, Do&Co und FACC gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
10.03.2026, 1267 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:18 liegt der ATX mit +2.58 Prozent im Plus bei 5445 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 2.23% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +9.61% auf 48.175 Euro, dahinter DO&CO mit +8.61% auf 186.6 Euro und FACC mit +7.49% auf 15.22 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23971 (+2.40%, Ultimo 2025: 24490, -4.41% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +6.26% auf 41.39 Euro, dahinter Continental mit +5.64% auf 64.27 Euro und Siemens Energy mit +5.45% auf 156.85 Euro.
- PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, Marinomed, RBI ...
- ATX und DAX ytd wieder im Plus
- Unser Volumensrobot sagt: FACC, CPI Europe
- Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover
- Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank
- Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +1.93% vs. last #gabb, +3.42% ytd, +122.10% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Melanie Steiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8477
Eva Naux: https://audio-cd.at/page/podcast/8472
Andreas Opelt: https://audio-cd.at/page/podcast/8462
Martin Seiter: https://audio-cd.at/page/podcast/8457
Michael Hofbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8452
Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
Wiener Privatbank
Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien. Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...
» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)
» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)
» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)
» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...
» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...
» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...
» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Linz Textil Holding, FACC, Austriacard Holdin...
- Wie AT&S, DO&CO, voestalpine, Verbund, OMV und EV...
- Studie: Deutsche essen mehr Gemüse und weniger Fl...
- Stadtwerke Bochum: Finanzieller Drahtseilakt trot...
- Cyberkriminelle umgehen Verschlüsselung mit Socia...
- EU-Datenschutzreform: Experten warnen vor falsche...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
10.03.2026, 1267 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:18 liegt der ATX mit +2.58 Prozent im Plus bei 5445 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 2.23% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +9.61% auf 48.175 Euro, dahinter DO&CO mit +8.61% auf 186.6 Euro und FACC mit +7.49% auf 15.22 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23971 (+2.40%, Ultimo 2025: 24490, -4.41% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +6.26% auf 41.39 Euro, dahinter Continental mit +5.64% auf 64.27 Euro und Siemens Energy mit +5.45% auf 156.85 Euro.
- PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, Marinomed, RBI ...
- ATX und DAX ytd wieder im Plus
- Unser Volumensrobot sagt: FACC, CPI Europe
- Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover
- Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank
- Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +1.93% vs. last #gabb, +3.42% ytd, +122.10% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Melanie Steiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8477
Eva Naux: https://audio-cd.at/page/podcast/8472
Andreas Opelt: https://audio-cd.at/page/podcast/8462
Martin Seiter: https://audio-cd.at/page/podcast/8457
Michael Hofbauer: https://audio-cd.at/page/podcast/8452
Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
Wiener Privatbank
Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien. Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...
» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)
» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)
» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)
» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...
» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...
» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...
» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Linz Textil Holding, FACC, Austriacard Holdin...
- Wie AT&S, DO&CO, voestalpine, Verbund, OMV und EV...
- Studie: Deutsche essen mehr Gemüse und weniger Fl...
- Stadtwerke Bochum: Finanzieller Drahtseilakt trot...
- Cyberkriminelle umgehen Verschlüsselung mit Socia...
- EU-Datenschutzreform: Experten warnen vor falsche...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1107: XL-Folge feat. ATX wieder da, Austria 30 Private IR Start bzw. Hans Lang und Christine Petzwinkler zu Gast
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Thonet
Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
1934
Selbstverlag
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Ray K. Metzker
City Lux
2025
Ludion Publishers
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard