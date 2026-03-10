Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: AT&S, Do&Co und FACC gesucht

10.03.2026, 1267 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:18 liegt der ATX mit +2.58 Prozent im Plus bei 5445 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 2.23% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +9.61% auf 48.175 Euro, dahinter DO&CO mit +8.61% auf 186.6 Euro und FACC mit +7.49% auf 15.22 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23971 (+2.40%, Ultimo 2025: 24490, -4.41% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +6.26% auf 41.39 Euro, dahinter Continental mit +5.64% auf 64.27 Euro und Siemens Energy mit +5.45% auf 156.85 Euro.

- PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, Marinomed, RBI ...

- ATX und DAX ytd wieder im Plus

- Unser Volumensrobot sagt: FACC, CPI Europe

- Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover

- Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank

- Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +1.93% vs. last #gabb, +3.42% ytd, +122.10% seit Start 2013

