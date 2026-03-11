Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
>> Website
11.03.2026, 499 Zeichen
Extrema:
11.03.2016: Top 3: Uniqa: 9.83524% - [Top 1: 10.13% (15.03.2002), Top 2: 9.97% (31.03.2009)]
Bisher gab es an einem 11. März 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 11.03. beträgt -0,13%. Der beste 11.03. fand im Jahr 2016 mit 2,47% statt, der schlechteste 11.03. im Jahr 2020 mit -2,35%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 11.03. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.03.)
Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:CPI Europe AG, Wienerberger, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Austriacard Holdings AG, Gurktaler AG VZ, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, DO&CO, FACC, Polytec Group, SBO, Verbund, voestalpine, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
Vienna International Airport
Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...
» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)
» Maersk Aktie: China macht Druck ( Finanztrends)
» Tulasee Bio-ethanol Aktie: Warnsignale ( Finanztrends)
» Datenschutz 2026: Warum Chefs jetzt handeln müssen ( Finanztrends)
» US-Regierung will zum globalen Gatekeeper für KI-Hardware werden ( Finan...
» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...
» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX gibt am Mittwoch 0,33 Prozent nach
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil steigt...
- Wie Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG,...
- Wie SBO, OMV, VIG, AT&S, DO&CO und Strabag für Ge...
- Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse G...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1098: ATX nach Rekord etwas leichter, Bawag und Semperit gesucht, die dichteste News-Lage gibt es heute bei Strabag
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
11.03.2026, 499 Zeichen
Extrema:
11.03.2016: Top 3: Uniqa: 9.83524% - [Top 1: 10.13% (15.03.2002), Top 2: 9.97% (31.03.2009)]
Bisher gab es an einem 11. März 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 11.03. beträgt -0,13%. Der beste 11.03. fand im Jahr 2016 mit 2,47% statt, der schlechteste 11.03. im Jahr 2020 mit -2,35%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 11.03. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.03.)
Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:CPI Europe AG, Wienerberger, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Austriacard Holdings AG, Gurktaler AG VZ, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, DO&CO, FACC, Polytec Group, SBO, Verbund, voestalpine, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
Vienna International Airport
Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...
» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)
» Maersk Aktie: China macht Druck ( Finanztrends)
» Tulasee Bio-ethanol Aktie: Warnsignale ( Finanztrends)
» Datenschutz 2026: Warum Chefs jetzt handeln müssen ( Finanztrends)
» US-Regierung will zum globalen Gatekeeper für KI-Hardware werden ( Finan...
» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...
» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX gibt am Mittwoch 0,33 Prozent nach
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil steigt...
- Wie Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG,...
- Wie SBO, OMV, VIG, AT&S, DO&CO und Strabag für Ge...
- Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse G...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1098: ATX nach Rekord etwas leichter, Bawag und Semperit gesucht, die dichteste News-Lage gibt es heute bei Strabag
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co