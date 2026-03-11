SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.







Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

11.03.2026, 499 Zeichen

Extrema:
11.03.2016: Top 3: Uniqa: 9.83524% - [Top 1: 10.13% (15.03.2002), Top 2: 9.97% (31.03.2009)]

Bisher gab es an einem 11. März 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 11.03. beträgt -0,13%. Der beste 11.03. fand im Jahr 2016 mit 2,47% statt, der schlechteste 11.03. im Jahr 2020 mit -2,35%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 11.03. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.03.)


(11.03.2026)

Aktien auf dem Radar:CPI Europe AG, Wienerberger, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Austriacard Holdings AG, Gurktaler AG VZ, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, DO&CO, FACC, Polytec Group, SBO, Verbund, voestalpine, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    

