SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Elie Saab zeigt New Yorker Kunst der 90er in Paris ( Finanztrends)

11.03.2026, 2902 Zeichen

Elie Saab präsentierte seine Herbst/Winter-Kollektion 2026/27 auf der Pariser Fashion Week. Unter dem Titel „Midnight in Manhattan“ entführte das Luxushaus das Publikum in die New Yorker Kunstszene der 1990er-Jahre. Die Show setzt klare Trends für den globalen Luxusmarkt.

Hommage an Downtown-Ästhetik und Uptown-Glamour

Die Kollektion verbindet zwei Welten: die strenge Autorität des Downtown-Tailorings mit dem unbeschwerten Glanz eleganter Abendgarderobe. Die Elie-Saab-Frau dieser Saison wirkt gefasst, zielstrebig und subtil unnahbar. Die Entwürfe strahlen eine kontrollierte Sinnlichkeit aus, die ganz ohne plakative Übertreibungen auskommt. Stattdessen spiegeln sie die kreative Spannung der New Yorker Kunstszene jener Ära wider.

Architektonische Silhouetten dominieren den Tag

Ein starkes Statement setzt Saab bei der Tagesmode. Architektonische Jacken mit abgerundeten Schultern, stark betonten Taillen und markanten Hüften formen die weibliche Silhouette. Dazu tragen die Models skulpturale Tulpenröcke oder extrem lange, gerade Hosen. Die Materialwahl fällt auf schwere, hochwertige Stoffe wie Wolle, Tweed und Samt. Die Farbpalette bleibt urban und reduziert: Tiefes Schwarz, Anthrazit und Charcoal-Töne bestimmen das Bild. Diese strengen, fast maskulinen Schnitte verleihen eine natürliche Autorität.

Wenn die Nacht kommt: Florale Romantik und filmische Dramatik

Am Abend zeigt die Kollektion ihre opulente Seite. Leichte Stoffe wie Organza und Chiffon kommen zum Einsatz, verziert mit aufwendigen Spitzenapplikationen. Ein Highlight sind handgemalte florale Motive auf spiegelndem Leder – eine Hommage an den Maler Cy Twombly. Eine markante Krokodilleder-Optik zieht sich wie ein roter Faden durch die Abendlooks. Den filmischen Höhepunkt bilden voluminöse Ballkleider in dunklen, stürmischen Farbtönen, gemacht für den roten Teppich.

Ein Statement der Resilienz aus dem Libanon

Die Kollektion wird auch als Statement der Widerstandskraft gewertet. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Spannungen im Heimatland des Designers, dem Libanon, wählt Elie Saab bewusst den Weg der Freude und Zelebrierung. Die scharfen Silhouetten und die offensichtliche Freude am eleganten Verkleiden gelten als bewusster Akt des Widerstands. Sie verkörpern die berühmte libanesische Lebensfreude und unterstreichen die Marke als Symbol für kreative Beständigkeit.

Vom Laufsteg in die Boutiquen

Die bewusste Hinwendung zu strukturierter, alltagstauglicher Tageskleidung trifft den aktuellen Zeitgeist. Luxuskonsumenten verlangen zunehmend nach vielseitigen Garderoben, die einen bleibenden Investitionswert darstellen. Die architektonischen Jacken und innovativen Lederkreationen dürften zu den begehrtesten Stücken der kommenden Saison avancieren. Die Auslieferung in die Boutiquen ist für den Spätsommer geplant. Welches der dramatischen Ballkleider als erstes einen roten Teppich betritt, wird mit Spannung erwartet.


(11.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

Palfinger
Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...

» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)

» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...

» (Christian Drastil)

» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)

» Scandinavian Tobacco Aktie: Gewinn bricht ein ( Finanztrends)

» Nasdaq 100: Oracle treibt Erholung ( Finanztrends)

» Krankenstand in Deutschland bleibt auf Rekordniveau ( Finanztrends)

» Warnstreik legt Nahverkehr im Landkreis Meißen lahm ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Deutz Aktie: Historischer MDAX-Aufstieg ( Finanztrends)
Nvidia Aktie: Volle Fahrt voraus ( Finanztrends)
Lindt & Sprüngli Aktie: Prognose-Schock! ( Finanztrends)
Dad.at schafft Depotgebühren ab
Intel Aktie: Fokus auf Industrie-KI ( Finanztrends)
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Lenzing 1.8%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.27%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Rosenbauer(2), Kontron(1), Kapsch TrafficCom(1), Lenzing(1)
    Star der Stunde: FACC 1.62%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.47%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: FACC(1), Verbund(1), Bawag(1), Erste Group(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Rosenbauer 1.15%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.89%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Lenzing(1), Verbund(1)
    Star der Stunde: Polytec Group 0.84%, Rutsch der Stunde: Semperit -1.37%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Zumtobel(1), Kontron(1)
    Smeilinho zu Porr
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII



    Autor: Finanztrends

    11.03.2026, 2902 Zeichen

    Elie Saab präsentierte seine Herbst/Winter-Kollektion 2026/27 auf der Pariser Fashion Week. Unter dem Titel „Midnight in Manhattan“ entführte das Luxushaus das Publikum in die New Yorker Kunstszene der 1990er-Jahre. Die Show setzt klare Trends für den globalen Luxusmarkt.

    Hommage an Downtown-Ästhetik und Uptown-Glamour

    Die Kollektion verbindet zwei Welten: die strenge Autorität des Downtown-Tailorings mit dem unbeschwerten Glanz eleganter Abendgarderobe. Die Elie-Saab-Frau dieser Saison wirkt gefasst, zielstrebig und subtil unnahbar. Die Entwürfe strahlen eine kontrollierte Sinnlichkeit aus, die ganz ohne plakative Übertreibungen auskommt. Stattdessen spiegeln sie die kreative Spannung der New Yorker Kunstszene jener Ära wider.

    Architektonische Silhouetten dominieren den Tag

    Ein starkes Statement setzt Saab bei der Tagesmode. Architektonische Jacken mit abgerundeten Schultern, stark betonten Taillen und markanten Hüften formen die weibliche Silhouette. Dazu tragen die Models skulpturale Tulpenröcke oder extrem lange, gerade Hosen. Die Materialwahl fällt auf schwere, hochwertige Stoffe wie Wolle, Tweed und Samt. Die Farbpalette bleibt urban und reduziert: Tiefes Schwarz, Anthrazit und Charcoal-Töne bestimmen das Bild. Diese strengen, fast maskulinen Schnitte verleihen eine natürliche Autorität.

    Wenn die Nacht kommt: Florale Romantik und filmische Dramatik

    Am Abend zeigt die Kollektion ihre opulente Seite. Leichte Stoffe wie Organza und Chiffon kommen zum Einsatz, verziert mit aufwendigen Spitzenapplikationen. Ein Highlight sind handgemalte florale Motive auf spiegelndem Leder – eine Hommage an den Maler Cy Twombly. Eine markante Krokodilleder-Optik zieht sich wie ein roter Faden durch die Abendlooks. Den filmischen Höhepunkt bilden voluminöse Ballkleider in dunklen, stürmischen Farbtönen, gemacht für den roten Teppich.

    Ein Statement der Resilienz aus dem Libanon

    Die Kollektion wird auch als Statement der Widerstandskraft gewertet. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Spannungen im Heimatland des Designers, dem Libanon, wählt Elie Saab bewusst den Weg der Freude und Zelebrierung. Die scharfen Silhouetten und die offensichtliche Freude am eleganten Verkleiden gelten als bewusster Akt des Widerstands. Sie verkörpern die berühmte libanesische Lebensfreude und unterstreichen die Marke als Symbol für kreative Beständigkeit.

    Vom Laufsteg in die Boutiquen

    Die bewusste Hinwendung zu strukturierter, alltagstauglicher Tageskleidung trifft den aktuellen Zeitgeist. Luxuskonsumenten verlangen zunehmend nach vielseitigen Garderoben, die einen bleibenden Investitionswert darstellen. Die architektonischen Jacken und innovativen Lederkreationen dürften zu den begehrtesten Stücken der kommenden Saison avancieren. Die Auslieferung in die Boutiquen ist für den Spätsommer geplant. Welches der dramatischen Ballkleider als erstes einen roten Teppich betritt, wird mit Spannung erwartet.


    (11.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    Palfinger
    Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...

    » Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)

    » PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...

    » (Christian Drastil)

    » Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)

    » Scandinavian Tobacco Aktie: Gewinn bricht ein ( Finanztrends)

    » Nasdaq 100: Oracle treibt Erholung ( Finanztrends)

    » Krankenstand in Deutschland bleibt auf Rekordniveau ( Finanztrends)

    » Warnstreik legt Nahverkehr im Landkreis Meißen lahm ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Deutz Aktie: Historischer MDAX-Aufstieg ( Finanztrends)
    Nvidia Aktie: Volle Fahrt voraus ( Finanztrends)
    Lindt & Sprüngli Aktie: Prognose-Schock! ( Finanztrends)
    Dad.at schafft Depotgebühren ab
    Intel Aktie: Fokus auf Industrie-KI ( Finanztrends)
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Lenzing 1.8%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -0.27%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Rosenbauer(2), Kontron(1), Kapsch TrafficCom(1), Lenzing(1)
      Star der Stunde: FACC 1.62%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.47%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: FACC(1), Verbund(1), Bawag(1), Erste Group(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Rosenbauer 1.15%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.89%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Lenzing(1), Verbund(1)
      Star der Stunde: Polytec Group 0.84%, Rutsch der Stunde: Semperit -1.37%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Zumtobel(1), Kontron(1)
      Smeilinho zu Porr
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Livio Piatti
      zooreal
      2003
      Kontrast Verlag

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de