Elie Saab zeigt New Yorker Kunst der 90er in Paris ( Finanztrends)

Elie Saab präsentierte seine Herbst/Winter-Kollektion 2026/27 auf der Pariser Fashion Week. Unter dem Titel „Midnight in Manhattan“ entführte das Luxushaus das Publikum in die New Yorker Kunstszene der 1990er-Jahre. Die Show setzt klare Trends für den globalen Luxusmarkt.

Hommage an Downtown-Ästhetik und Uptown-Glamour

Die Kollektion verbindet zwei Welten: die strenge Autorität des Downtown-Tailorings mit dem unbeschwerten Glanz eleganter Abendgarderobe. Die Elie-Saab-Frau dieser Saison wirkt gefasst, zielstrebig und subtil unnahbar. Die Entwürfe strahlen eine kontrollierte Sinnlichkeit aus, die ganz ohne plakative Übertreibungen auskommt. Stattdessen spiegeln sie die kreative Spannung der New Yorker Kunstszene jener Ära wider.

Architektonische Silhouetten dominieren den Tag

Ein starkes Statement setzt Saab bei der Tagesmode. Architektonische Jacken mit abgerundeten Schultern, stark betonten Taillen und markanten Hüften formen die weibliche Silhouette. Dazu tragen die Models skulpturale Tulpenröcke oder extrem lange, gerade Hosen. Die Materialwahl fällt auf schwere, hochwertige Stoffe wie Wolle, Tweed und Samt. Die Farbpalette bleibt urban und reduziert: Tiefes Schwarz, Anthrazit und Charcoal-Töne bestimmen das Bild. Diese strengen, fast maskulinen Schnitte verleihen eine natürliche Autorität.

Wenn die Nacht kommt: Florale Romantik und filmische Dramatik

Am Abend zeigt die Kollektion ihre opulente Seite. Leichte Stoffe wie Organza und Chiffon kommen zum Einsatz, verziert mit aufwendigen Spitzenapplikationen. Ein Highlight sind handgemalte florale Motive auf spiegelndem Leder – eine Hommage an den Maler Cy Twombly. Eine markante Krokodilleder-Optik zieht sich wie ein roter Faden durch die Abendlooks. Den filmischen Höhepunkt bilden voluminöse Ballkleider in dunklen, stürmischen Farbtönen, gemacht für den roten Teppich.

Ein Statement der Resilienz aus dem Libanon

Die Kollektion wird auch als Statement der Widerstandskraft gewertet. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Spannungen im Heimatland des Designers, dem Libanon, wählt Elie Saab bewusst den Weg der Freude und Zelebrierung. Die scharfen Silhouetten und die offensichtliche Freude am eleganten Verkleiden gelten als bewusster Akt des Widerstands. Sie verkörpern die berühmte libanesische Lebensfreude und unterstreichen die Marke als Symbol für kreative Beständigkeit.

Vom Laufsteg in die Boutiquen

Die bewusste Hinwendung zu strukturierter, alltagstauglicher Tageskleidung trifft den aktuellen Zeitgeist. Luxuskonsumenten verlangen zunehmend nach vielseitigen Garderoben, die einen bleibenden Investitionswert darstellen. Die architektonischen Jacken und innovativen Lederkreationen dürften zu den begehrtesten Stücken der kommenden Saison avancieren. Die Auslieferung in die Boutiquen ist für den Spätsommer geplant. Welches der dramatischen Ballkleider als erstes einen roten Teppich betritt, wird mit Spannung erwartet.

