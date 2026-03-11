SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
Frequentis als Early-Bird-Highlight beim Börsentag am Samstag (Podcast)

11.03.2026, 925 Zeichen
In der Episode #1112 der Wiener Börse Party hebt Moderator Christian Drastil die Frequentis-Aktie als eines der Top-Highlights des bevorstehenden Börsentags hervor – und empfiehlt Besucherinnen und Besuchern, früh zu erscheinen, um nichts zu verpassen. Börsentag am 14. März: Frequentis eröffnet das Programm Der Börsentag am Samstag, den 14. März 2026, im Austria Center Vienna verspricht ein dichtes Programm für Privatanlegerinnen und Privatanleger. Bereits um 9:30 Uhr soll das erste große Highlight starten – und dieses trägt den Namen Frequentis. Drastil ordnet das Unternehmen dabei als „einen der Top-Performer der vergangenen Quartale" ein und macht deutlich, dass es sich lohnt, pünktlich vor Ort zu sein. Top-Performer der vergangenen Quartale Die Einordnung von Frequentis als Top-Performer der jüngeren Vergangenheit ist bemerkenswert....

Weiterlesen: Frequentis als Early-Bird-Highlight beim Börsentag am Samstag


(11.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

