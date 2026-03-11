Frequentis als Early-Bird-Highlight beim Börsentag am Samstag (Podcast)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
11.03.2026, 925 Zeichen
In der Episode #1112 der Wiener Börse Party hebt Moderator Christian Drastil die Frequentis-Aktie als eines der Top-Highlights des bevorstehenden Börsentags hervor – und empfiehlt Besucherinnen und Besuchern, früh zu erscheinen, um nichts zu verpassen. Börsentag am 14. März: Frequentis eröffnet das Programm Der Börsentag am Samstag, den 14. März 2026, im Austria Center Vienna verspricht ein dichtes Programm für Privatanlegerinnen und Privatanleger. Bereits um 9:30 Uhr soll das erste große Highlight starten – und dieses trägt den Namen Frequentis. Drastil ordnet das Unternehmen dabei als „einen der Top-Performer der vergangenen Quartale" ein und macht deutlich, dass es sich lohnt, pünktlich vor Ort zu sein. Top-Performer der vergangenen Quartale Die Einordnung von Frequentis als Top-Performer der jüngeren Vergangenheit ist bemerkenswert....
Weiterlesen: Frequentis als Early-Bird-Highlight beim Börsentag am Samstag
Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:CPI Europe AG, Wienerberger, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Austriacard Holdings AG, Gurktaler AG VZ, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, DO&CO, FACC, Polytec Group, SBO, Verbund, voestalpine, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
Wiener Privatbank
Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien. Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...
» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)
» Maersk Aktie: China macht Druck ( Finanztrends)
» Tulasee Bio-ethanol Aktie: Warnsignale ( Finanztrends)
» Datenschutz 2026: Warum Chefs jetzt handeln müssen ( Finanztrends)
» US-Regierung will zum globalen Gatekeeper für KI-Hardware werden ( Finan...
» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...
» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX gibt am Mittwoch 0,33 Prozent nach
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil steigt...
- Wie Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG,...
- Wie SBO, OMV, VIG, AT&S, DO&CO und Strabag für Ge...
- Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse G...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
Martin Seiter, seit 2006 bei der Oberbank und seit 2020 im Vorstand, wird lt. einer Aussendung als Nachfolger von Generaldirektor Franz Gasselsberger gehandelt. Da die Oberbank auch zu den Eigentü...
Books josefchladek.com
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published
11.03.2026, 925 Zeichen
In der Episode #1112 der Wiener Börse Party hebt Moderator Christian Drastil die Frequentis-Aktie als eines der Top-Highlights des bevorstehenden Börsentags hervor – und empfiehlt Besucherinnen und Besuchern, früh zu erscheinen, um nichts zu verpassen. Börsentag am 14. März: Frequentis eröffnet das Programm Der Börsentag am Samstag, den 14. März 2026, im Austria Center Vienna verspricht ein dichtes Programm für Privatanlegerinnen und Privatanleger. Bereits um 9:30 Uhr soll das erste große Highlight starten – und dieses trägt den Namen Frequentis. Drastil ordnet das Unternehmen dabei als „einen der Top-Performer der vergangenen Quartale" ein und macht deutlich, dass es sich lohnt, pünktlich vor Ort zu sein. Top-Performer der vergangenen Quartale Die Einordnung von Frequentis als Top-Performer der jüngeren Vergangenheit ist bemerkenswert....
Weiterlesen: Frequentis als Early-Bird-Highlight beim Börsentag am Samstag
Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:CPI Europe AG, Wienerberger, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Austriacard Holdings AG, Gurktaler AG VZ, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, DO&CO, FACC, Polytec Group, SBO, Verbund, voestalpine, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.
Random Partner
Wiener Privatbank
Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien. Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschi...
» Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio cd.at)
» Maersk Aktie: China macht Druck ( Finanztrends)
» Tulasee Bio-ethanol Aktie: Warnsignale ( Finanztrends)
» Datenschutz 2026: Warum Chefs jetzt handeln müssen ( Finanztrends)
» US-Regierung will zum globalen Gatekeeper für KI-Hardware werden ( Finan...
» PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für...
» Crypto Blockchain Industries Aktie: Sektor-Erholung ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX gibt am Mittwoch 0,33 Prozent nach
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil steigt...
- Wie Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG,...
- Wie SBO, OMV, VIG, AT&S, DO&CO und Strabag für Ge...
- Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse G...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
Martin Seiter, seit 2006 bei der Oberbank und seit 2020 im Vorstand, wird lt. einer Aussendung als Nachfolger von Generaldirektor Franz Gasselsberger gehandelt. Da die Oberbank auch zu den Eigentü...
Books josefchladek.com
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo