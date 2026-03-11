PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für Wiener Börse (Christine Petzwinkler)

11.03.2026, 3426 Zeichen

Die Analysten von Raiffeisen Research bestätigen die Kauf-Empfehlung für Palfinger und erhöhen das Kursziel von 40,0 auf 41,0 Euro. Sie begründen: "Service-Ausbau, regionale Wachstumsschritte (Nordamerika, Asien) und selektive strategische Investitionen (z. B. im Bereich Defence) sind für Palfinger die Grundsteine für die Erreichung der ambitionierten Ziele für 2030. Die mittelfristigen Finanzziele für 2027 sind weiterhin intakt, angesichts des aktuellen Ausgangsniveaus jedoch als ambitioniert einzustufen. Ihre Erreichung setzt eine spürbare Nachfrageerholung in den Kernmärkten Europa und Nordamerika ab dem Halbjahr 2026 voraus. Da das Management die längerfristige „Reach Higher 2030+“-Strategie zunehmend in den Vordergrund rückt, empfiehlt es sich, die 2027-Ziele weniger als harte Vorgaben, sondern vielmehr als Meilensteine auf dem Weg zu den Zielen 2030 zu verstehen."

Porr startet ein neues Long Term Incentive Program (LTIP), das an die Erreichung von EBIT-Margen-Ziele gekoppelt ist. Das LTIP sieht die Übertragung von insgesamt maximal 500.000 Aktien an Mitglieder des Vorstandes und andere Führungskräfte aus der Unternehmensgruppe vor. Die für das LTIP maßgeblichen Performancekriterien sind vom Aufsichtsrat beschlossene Konzern EBIT Margenziele für 2026 und für die Jahre 2027 und 2028, welche sich an dem langfristigen Ziel der Gesellschaft von einer 3,5-4 Prozent EBIT-Marge bis zum Jahr 2030 orientieren, so das Unternehmen. Nach dem Ende der Laufzeit des LTIP werden jene Aktien, die den Errechneten Aktienzuteilungen entsprechen, an die jeweiligen LTIP-Teilnehmer ohne weitere Gegenleistung übertragen. Voraussetzung für die Teilnahme von Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft am LTIP ist, dass diese einen angemessenen Eigenanteil an Aktien (mindestens 20.000 Aktien) der Gesellschaft erworben haben müssen.

Die DADAT Bank (dad.at) schafft die Depotgebühr ab. Neukunden profitieren ab sofort von der kostenfreien Depotführung, für Bestandskunden entfallen die Depotgebühren ab dem Jahr 2027. Vorstand Ernst Huber: „Mit der Abschaffung der Depotgebühr und den verbesserten Konditionen wollen wir Anlegerinnen und Anlegern einen möglichst einfachen und kosteneffizienten Zugang zu den Finanzmärkten ermöglichen. Unser Anspruch ist es, ein umfassendes Angebot bereitzustellen, ohne unsere Kundinnen und Kunden auf einzelne Produkte oder Handelsplätze zu beschränken.”

In Wien kündigt sich ein Börsenlisting an: Die FIT Group AG, ein Unternehmen mit Fokus auf den Vertrieb von Nahrungsergänzungs‑ und Health‑Produkten, plant eine Notierung im Freiverkehr an der Wiener Börse (Vienna MTF (Marktsegment „direct market plus“)). Vom 12. März 2026 bis 27. März 2026 findet die Angebotsfrist für 190.000 neue Aktien statt. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland sowie einer Privatplatzierung in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands und der Vereinigten Staaten von Amerika. Der Angebotspreis beträgt 10,55 Euro je Angebotsaktie und bewertet die Gesellschaft mit rund 15 Miio. Euro. Die Mindestzeichnung je Anleger beträgt zehn Angebotsaktien.Das Angebot und die Abwicklung der Zeichnung der Angebotsaktien erfolgen direkt über die FIT Group, wie die Gesellschaft mitteilt.

