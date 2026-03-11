Taxibranche vor dem Kollaps: Mindestlohn treibt Preise in die Höhe ( Finanztrends)
Die deutsche Taxibranche steht vor einer existenziellen Krise. Steigende Mindestlöhne und explodierende Betriebskosten zwingen Städte zu drastischen Tariferhöhungen – und gefährden die Grundversorgung.
Der Auslöser ist der neue Mindestlohn von 13,90 Euro, der seit Januar 2026 gilt. Weil Taxis an feste kommunale Tarife gebunden sind, können sie die sprunghaft gestiegenen Personalkosten nicht selbst abfedern. Die Folge: Städte müssen die Preise anheben. Das löst hitzige Debatten über die Zukunft der Mobilität und fairen Wettbewerb aus.
Notrufe aus den Ländern: „Grundversorgung in Gefahr“
Die Dramatik der Lage zeigte sich diese Woche deutlich. Der Niedersächsische Verkehrsverbund (GVN) warnte am 11. März öffentlich vor dem Zusammenbruch des Taxi- und Mietwagengewerbes. Die Kombination aus höherem Mindestlohn und extremen Spritpreisen – teilweise um 60 Cent pro Liter gestiegen – sei nicht mehr zu stemmen. Besonders betroffen: essentielle Fahrdienste für Dialyse-, Chemotherapie-Patienten und Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
Bereits am 8. März hatte der Bayerische Taxi- und Mietwagenverband (LVBTM) einen Brandbrief an die Landesregierung geschickt. Dauerhaft über zwei Euro teurer Diesel und der Mindestlohn führten zu existenzbedrohenden Verlusten. Ohne sofortiges politisches Eingreifen bei den Tarifen drohe vor allem im ländlichen Raum und nachts ein massiver Versorgungsengpass.
Köln als Vorreiter: Proteste gegen Mindestpreis für Uber
Während die Branche mit den Kosten kämpft, versuchen Städte, den Markt neu zu ordnen. Köln ist zum Vorreiter geworden – und zum Schauplatz heftiger Proteste.
Die Stadt plant eine deutliche Anhebung der Taxitarife sowie eine umstrittene Neuregelung für App-basierte Mietwagen wie Uber und Bolt. Diese sollen künftig mindestens 80 Prozent des Taxipreises verlangen. Ein Schritt gegen Lohndumping, wie die Stadt argumentiert.
Dagegen formierte sich am 9. März Protest. Rund 100 Mietwagenfahrer zogen in einer Kolonne durch die Kölner Innenstadt. Der Verband „wirfahren“ spricht von einem „künstlichen Preisdiktat“. Die Regelung mache Fahrten bis zu 50 Prozent teurer und schließe Geringverdiener aus. Auch Uber kritisiert die Pläne scharf.
Die Taxiseite begrüßt die Intervention. Plattformen wie Freenow sehen den Mindestpreis als notwendiges Instrument, um Wettbewerber auszubremsen, die sich durch Tarifflucht Vorteile verschaffen. Der Kölner Stadtrat entscheidet am 19. März über die Tarifanpassung – eine wegweisende Abstimmung für ganz Deutschland.
Die Preisspirale: So wirkt der Mindestlohn
Die Mathematik hinter der Krise ist eindeutig. Durch den Mindestlohn machen Personalkosten inzwischen über die Hälfte der Betriebskosten eines Taxis aus. Inklusive Nachtschicht-Zulagen, Lohnnebenkosten und Urlaubsgeld liegen die jährlich Personalkosten pro Fahrer 2026 bei über 55.700 Euro. 2027 werden es voraussichtlich 58.500 Euro sein.
Diese Last geben die Städte an die Kunden weiter. In Köln soll eine Standardfahrt von sechs Kilometern mit vier Minuten Wartezeit bis Juni 2026 von 22,50 auf 24,70 Euro steigen – ein Plus von rund 10 Prozent. Bis März 2027 sind 25,40 Euro geplant. Der Grundpreis soll auf 5,00 Euro, der Kilometerpreis auf 3,00 Euro klettern.
Ähnliche Anpassungen gab es bereits in Berlin, Hamburg und München. Dort wurden die Tarife in den letzten zwei Jahren ebenfalls im zweistelligen Prozentbereich erhöht.
Was kommt auf den Markt zu?
Die Weichen für die Zukunft der Mobilität werden jetzt gestellt. Sollte der Kölner Stadtrat die Mindestpreis-Regelung beschließen, könnte dies bundesweit Schule machen. Andere Großstädte, die ihre Taxiflotten schützen wollen, dürften nachziehen.
Doch die Lage bleibt angespannt. Das starre Personenbeförderungsgesetz erlaubt Taxibetrieben keine flexiblen Preisanpassungen bei plötzlichen Kostensteigerungen. Experten warnen: Ohne flexiblere Tarifkorridore oder staatliche Zuschüsse für systemrelevante Dienste wie Patiententransporte wird die Zahl der Taxikonzessionen weiter schrumpfen.
Am Ende könnte der Mindestlohn den Markt grundlegend verändern. Das klassische Taxi würde zum Premium-Dienst, während die Niedrigpreis-Sparte, die bisher von internationalen Fahrdienst-Apps dominiert wurde, durch kommunale Mindestpreise verschwindet. Die Frage ist: Wer kann sich Mobilität dann noch leisten?
- Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse G...
- Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio ...
- #gabb Volumensradar: FACC, CPI Europe, Wienerberg...
- PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und...
- (Christian Drastil)
- Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa (Börse G...
- Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia (audio ...
- #gabb Volumensradar: FACC, CPI Europe, Wienerberg...
- PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und...
- (Christian Drastil)
