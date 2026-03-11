Wiener Börse zu Mittag schwächer: AT&S, Bajaj Mobility und Semperit gesucht

11.03.2026, 1249 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:57 liegt der ATX mit -0.43 Prozent im Minus bei 5429 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.93% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +1.72% auf 50.25 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +1.48% auf 15.77 Euro und Semperit mit +1.06% auf 12.43 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23799 ( -0.71%, Ultimo 2025: 24490, -2.13% ytd). Topperformer DAX sind Brenntag mit +1.47% auf 45.995 Euro, dahinter Volkswagen Vz. mit +1.23% auf 91.41 Euro und BMW mit +1.09% auf 81.28 Euro.

- PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für Wiener Börse

- #gabb Volumensradar: FACC, CPI Europe, Wienerberger

- Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia

- Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa

- Österreich-Depots: Etwas schwächer

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.63% vs. last #gabb, +2.77% ytd, +120.70% seit Start 2013

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Peter Thier: https://audio-cd.at/page/podcast/8487

Melanie Steiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8477

Eva Naux: https://audio-cd.at/page/podcast/8472

Andreas Opelt: https://audio-cd.at/page/podcast/8462

Martin Seiter: https://audio-cd.at/page/podcast/8457

(11.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance

