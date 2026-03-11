SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Wiener Börse zu Mittag schwächer: AT&S, Bajaj Mobility und Semperit gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

11.03.2026, 1249 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:57 liegt der ATX mit -0.43 Prozent im Minus bei 5429 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.93% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +1.72% auf 50.25 Euro, dahinter Bajaj Mobility AG mit +1.48% auf 15.77 Euro und Semperit mit +1.06% auf 12.43 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23799 ( -0.71%, Ultimo 2025: 24490, -2.13% ytd). Topperformer DAX sind Brenntag mit +1.47% auf 45.995 Euro, dahinter Volkswagen Vz. mit +1.23% auf 91.41 Euro und BMW mit +1.09% auf 81.28 Euro.

- PIR-News: Research zu Palfinger, News zu Porr und Dad.at, neue Aktie für Wiener Börse
-  #gabb Volumensradar: FACC, CPI Europe, Wienerberger
- Nachlese: Peter Thier, Deadline by Thalia
- Börsegeschichte 11.3.: Extremes zu Uniqa
- Österreich-Depots: Etwas schwächer
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.63% vs. last #gabb, +2.77% ytd, +120.70% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Peter Thier: https://audio-cd.at/page/podcast/8487
Melanie Steiner: https://audio-cd.at/page/podcast/8477
Eva Naux: https://audio-cd.at/page/podcast/8472
Andreas Opelt: https://audio-cd.at/page/podcast/8462
Martin Seiter: https://audio-cd.at/page/podcast/8457


(11.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:CPI Europe AG, Wienerberger, RHI Magnesita, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Austriacard Holdings AG, Gurktaler AG VZ, Hutter & Schrantz Stahlbau, Hutter & Schrantz, Linz Textil Holding, Josef Manner & Comp. AG, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, DO&CO, FACC, Polytec Group, SBO, Verbund, voestalpine, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

