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ATX unter Druck, doch Österreichs Aktienkultur wächst: Boschan und Oblin liefern die Sager des Tages (Podcast)

12.03.2026, 932 Zeichen
In der Episode #1113 der Wiener Börse Party analysiert Host Christian Drastil einen spürbar schwächeren Handelstag am österreichischen Aktienmarkt – und ordnet dabei zwei bemerkenswerte Aussagen ein, die weit über das Tagesgeschehen hinausreichen. ATX rutscht ab, hält sich aber gerade noch über dem Jahresstartwert Der Donnerstag, 12. März 2026, gestaltete sich für den Wiener Leitindex als schwieriger Handelstag. Zur Mittagszeit notierte der ATX bei 5.342 Punkten, ein Minus von 1,7 Prozent. Damit schmolz der ohnehin bescheidene Jahresgewinn auf ein Minimum zusammen – der Index lag nur noch knapp über dem Jahresstartwert von 2026. Die Tagesgewinner in Wien wardie Verbund-Aktie mit einem Plus von 2 Prozent- Der deutsche Leitindex DAX hielt sich vergleichsweise besser und gab lediglich 0,38 Prozent auf 23.551...

Weiterlesen: ATX unter Druck, doch Österreichs Aktienkultur wächst: Boschan und Oblin liefern die Sager des Tages


(12.03.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

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