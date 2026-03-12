SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 12.3.: Erinnerungen an den schlimmsten ATX-Tagesverlust ever (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

12.03.2026, 2365 Zeichen

Extrema:
12.03.2020: Flop 2: EVN: -10.8434% - [Flop 1: -11.636% (28.10.1997), Flop 3: -10.8108% (16.03.2020)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 1: FACC: -20.7524% - [Flop 2: -16.7319% (20.01.2016), Flop 3: -14.1757% (16.10.2014)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 3: Flughafen Wien: -16.5202% - [Flop 1: -75.2368% (28.06.2013), Flop 2: -17.0732% (18.03.2020)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 1: OMV: -19.198% - [Flop 2: -17.56% (16.10.2008), Flop 3: -16.6879% (18.03.2020)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 3: S Immo: -15.737% - [Flop 1: -31.03% (19.12.2008), Flop 2: -16.15% (08.10.2008)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 3: SBO: -13.0785% - [Flop 1: -16.7692% (09.03.2020), Flop 2: -13.42% (22.05.2006)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 2: Strabag: -14.8515% - [Flop 1: -19.2825% (16.03.2020), Flop 3: -14.8023% (22.03.2024)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 3: Verbund: -12.4799% - [Flop 1: -16.9444% (01.03.2022), Flop 2: -12.8205% (05.05.2022)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 1: voestalpine: -15.7351% - [Flop 2: -15.56% (15.10.2008), Flop 3: -14.33% (05.11.2008)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 3: Wienerberger: -14.1822% - [Flop 1: -22.59% (10.07.2008), Flop 2: -16.457% (27.06.2016)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 1: ATX: -13.6486% - [Flop 2: -10.463% (16.03.2020), Flop 3: -9.74457% (27.10.2008)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 2: DAX: -12.2386% - [Flop 1: -12.8116% (16.10.1989), Flop 3: -9.39921% (19.08.1991)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 1: Addiko Bank: -18% - [Flop 2: -13.3537% (16.03.2020), Flop 3: -10.8434% (07.10.2019)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 1: ATX TR: -13.6489% - [Flop 3: -9.74477% (27.10.2008), Flop 2: -10.4634% (16.03.2020)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 1: Bawag: -17.9718% - [Flop 2: -11.8127% (09.03.2020), Flop 3: -10.7038% (16.03.2020)] zum Kalender
12.03.2020: Flop 1: Frequentis: -13.7044% - [Flop 2: -12.5437% (18.03.2020), Flop 3: -11.4286% (15.07.2020)] zum Kalender

over MA200:
12.03.2018: Amag: Am längsten über MA200: 467 Tage (endete am: 12.03.2018) zum Kalender

Bisher gab es an einem 12. März 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 12.03. beträgt -0,71%. Der beste 12.03. fand im Jahr 2008 mit 1,27%statt, der schlechteste 12.03. im Jahr 2020 mit -13,65%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 12.03. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.03.)


(12.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

Random Partner

Porr
Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 13.3.: Semperit, Erste Group, AT&S, EVN, FACC, Verbund (...

» Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Akti...

» Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)

» BMF legt neue Pauschbeträge für 2026 fest ( Finanztrends)

» PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Palantir Aktie: Partnerschaftswelle ( Finanztrends)

» Fiserv Aktie: Neustart unter Druck ( Finanztrends)

» Tingsvalvet Aktie: Fokus auf Zinsen ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
iShares MSCI World ETF: Wandel naht ( Finanztrends)
ABO Energy Aktie: Überraschender Rauswurf ( Finanztrends)
Ubtech Robotics Aktie: Kontrolle übernommen ( Finanztrends)
Bauzinsen steigen überraschend – ING und Allianz erhöhen Konditionen ( Finanztrends)
Uniqa hebt Dividende um 20 Prozent an
Volkswagen: Welle von Mitarbeiterklagen nach Stellenabbau-Plan ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Porr(2), AT&S(2), Kontron(1), Zumtobel(1), EVN(1), VIG(1)
    Star der Stunde: Agrana 1.33%, Rutsch der Stunde: voestalpine -1.81%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Porr(1), Kontron(1), AT&S(1)
    Star der Stunde: Rosenbauer 1.13%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.94%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(3), Porr(1), OMV(1), Strabag(1), AT&S(1), Uniqa(1)
    Star der Stunde: Uniqa 0.8%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Fabasoft(5), OMV(1), Strabag(1), Andritz(1), Wienerberger(1), Palfinger(1), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.68%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.23%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Strabag(2), Zumtobel(2), Wienerberger(2), SBO(1), FACC(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1095: ATX stärker; Strabag, AT&S, Porr, Polytec und Do&Co schwungvoll, Bühne frei ADX Energy, oekostrom AG, Cyan

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void



    Autor: Börse Geschichte

    12.03.2026, 2365 Zeichen

    Extrema:
    12.03.2020: Flop 2: EVN: -10.8434% - [Flop 1: -11.636% (28.10.1997), Flop 3: -10.8108% (16.03.2020)] zum Kalender
    12.03.2020: Flop 1: FACC: -20.7524% - [Flop 2: -16.7319% (20.01.2016), Flop 3: -14.1757% (16.10.2014)] zum Kalender
    12.03.2020: Flop 3: Flughafen Wien: -16.5202% - [Flop 1: -75.2368% (28.06.2013), Flop 2: -17.0732% (18.03.2020)] zum Kalender
    12.03.2020: Flop 1: OMV: -19.198% - [Flop 2: -17.56% (16.10.2008), Flop 3: -16.6879% (18.03.2020)] zum Kalender
    12.03.2020: Flop 3: S Immo: -15.737% - [Flop 1: -31.03% (19.12.2008), Flop 2: -16.15% (08.10.2008)] zum Kalender
    12.03.2020: Flop 3: SBO: -13.0785% - [Flop 1: -16.7692% (09.03.2020), Flop 2: -13.42% (22.05.2006)] zum Kalender
    12.03.2020: Flop 2: Strabag: -14.8515% - [Flop 1: -19.2825% (16.03.2020), Flop 3: -14.8023% (22.03.2024)] zum Kalender
    12.03.2020: Flop 3: Verbund: -12.4799% - [Flop 1: -16.9444% (01.03.2022), Flop 2: -12.8205% (05.05.2022)] zum Kalender
    12.03.2020: Flop 1: voestalpine: -15.7351% - [Flop 2: -15.56% (15.10.2008), Flop 3: -14.33% (05.11.2008)] zum Kalender
    12.03.2020: Flop 3: Wienerberger: -14.1822% - [Flop 1: -22.59% (10.07.2008), Flop 2: -16.457% (27.06.2016)] zum Kalender
    12.03.2020: Flop 1: ATX: -13.6486% - [Flop 2: -10.463% (16.03.2020), Flop 3: -9.74457% (27.10.2008)] zum Kalender
    12.03.2020: Flop 2: DAX: -12.2386% - [Flop 1: -12.8116% (16.10.1989), Flop 3: -9.39921% (19.08.1991)] zum Kalender
    12.03.2020: Flop 1: Addiko Bank: -18% - [Flop 2: -13.3537% (16.03.2020), Flop 3: -10.8434% (07.10.2019)] zum Kalender
    12.03.2020: Flop 1: ATX TR: -13.6489% - [Flop 3: -9.74477% (27.10.2008), Flop 2: -10.4634% (16.03.2020)] zum Kalender
    12.03.2020: Flop 1: Bawag: -17.9718% - [Flop 2: -11.8127% (09.03.2020), Flop 3: -10.7038% (16.03.2020)] zum Kalender
    12.03.2020: Flop 1: Frequentis: -13.7044% - [Flop 2: -12.5437% (18.03.2020), Flop 3: -11.4286% (15.07.2020)] zum Kalender

    over MA200:
    12.03.2018: Amag: Am längsten über MA200: 467 Tage (endete am: 12.03.2018) zum Kalender

    Bisher gab es an einem 12. März 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 12.03. beträgt -0,71%. Der beste 12.03. fand im Jahr 2008 mit 1,27%statt, der schlechteste 12.03. im Jahr 2020 mit -13,65%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 12.03. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.03.)


    (12.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    Porr
    Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 13.3.: Semperit, Erste Group, AT&S, EVN, FACC, Verbund (...

    » Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Akti...

    » Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)

    » BMF legt neue Pauschbeträge für 2026 fest ( Finanztrends)

    » PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

    » (Christian Drastil)

    » Palantir Aktie: Partnerschaftswelle ( Finanztrends)

    » Fiserv Aktie: Neustart unter Druck ( Finanztrends)

    » Tingsvalvet Aktie: Fokus auf Zinsen ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    iShares MSCI World ETF: Wandel naht ( Finanztrends)
    ABO Energy Aktie: Überraschender Rauswurf ( Finanztrends)
    Ubtech Robotics Aktie: Kontrolle übernommen ( Finanztrends)
    Bauzinsen steigen überraschend – ING und Allianz erhöhen Konditionen ( Finanztrends)
    Uniqa hebt Dividende um 20 Prozent an
    Volkswagen: Welle von Mitarbeiterklagen nach Stellenabbau-Plan ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Porr(2), AT&S(2), Kontron(1), Zumtobel(1), EVN(1), VIG(1)
      Star der Stunde: Agrana 1.33%, Rutsch der Stunde: voestalpine -1.81%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Porr(1), Kontron(1), AT&S(1)
      Star der Stunde: Rosenbauer 1.13%, Rutsch der Stunde: Frequentis -0.94%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(3), Porr(1), OMV(1), Strabag(1), AT&S(1), Uniqa(1)
      Star der Stunde: Uniqa 0.8%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Fabasoft(5), OMV(1), Strabag(1), Andritz(1), Wienerberger(1), Palfinger(1), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.68%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.23%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Strabag(2), Zumtobel(2), Wienerberger(2), SBO(1), FACC(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1095: ATX stärker; Strabag, AT&S, Porr, Polytec und Do&Co schwungvoll, Bühne frei ADX Energy, oekostrom AG, Cyan

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Daido Moriyama
      Farewell Photography (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de