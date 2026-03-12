SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Cygnus Gold Aktie: Handelsstopp ( Finanztrends)

12.03.2026, 2561 Zeichen

Cygnus Gold hat den Handel seiner Papiere an der australischen ASX und der kanadischen TSX Venture Exchange gestern vorübergehend ausgesetzt. Hintergrund ist eine geplante Kapitalerhöhung, deren Details in Kürze veröffentlicht werden sollen. Anleger warten nun auf die Bedingungen der Finanzierung, die die weitere Exploration der Rohstoffprojekte absichern soll.

Details zur Handelsaussetzung

Der koordinierte Stopp wurde vor Handelsbeginn am Mittwoch eingeleitet. Die Aussetzung bleibt so lange in Kraft, bis das Unternehmen die Einzelheiten der Kapitalmaßnahme bekannt gibt oder der reguläre Handel morgen wieder startet. Durch dieses Vorgehen will das Management sicherstellen, dass alle Investoren weltweit gleichzeitig über die neuen Finanzdaten informiert werden, um unkontrollierte Volatilität im Vorfeld der Veröffentlichung zu vermeiden.

Bewertung und Analystenstimmen

Vor dem Handelsstopp notierte die Aktie bei 0,170 AUD, was einem Börsenwert von etwa 180,9 Millionen AUD entspricht. Seit Beginn des Jahres verzeichnete der Titel ein Minus von rund 5,56 %. Analysten blicken dennoch positiv auf den Wert: Zwei Experten vergeben derzeit ein „Buy“-Rating mit einem Kursziel von 0,300 AUD. Doch wie stark wird die anstehende Verwässerung durch neue Aktien diese Bewertung beeinflussen? Die endgültigen Konditionen könnten die Kursziele noch maßgeblich verschieben.

Fokus auf Kupfer und Lithium

Die frischen Mittel sollen direkt in die Entwicklung des Portfolios fließen, das auf kritische Metalle wie Kupfer und Lithium spezialisiert ist. Besonders die Projekte in Quebec, wie das Chibougamau-Kupfer-Gold-Projekt, sowie die Lithium-Vorkommen in der James-Bay-Region stehen im Mittelpunkt. Erst Ende Februar startete das Unternehmen dort neue Bohrprogramme, um das Ressourcenpotenzial genauer zu definieren.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Cygnus Gold?

Die Marktteilnehmer richten ihren Blick nun auf den Ausgabepreis der neuen Aktien und das angestrebte Emissionsvolumen. Diese Faktoren werden maßgeblich bestimmen, in welche Richtung sich der Kurs bei der Wiederaufnahme des Handels morgen bewegt.

Anzeige

Cygnus Gold-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Cygnus Gold-Analyse vom 12. März liefert die Antwort:

Die neusten Cygnus Gold-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Cygnus Gold-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Cygnus Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(12.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/26: Johanna Hager




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

REPLOID Group AG
Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX unter Druck, doch Österreichs Aktienkultur wächst: Boschan und Oblin...

» Österreich-Depots: Die Phase um die Null-Linie 2026 (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.3.: Erinnerungen an den schlimmsten ATX-Tagesverlust ...

» Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch kna...

» Nachlese: Richard Dobetsberger Komplett-Shift (audio cd.at)

» Zarcash: Handel steht still ( Finanztrends)

» Waste Management Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

» Verbraucherzentrale NRW startet Kampagne gegen digitale Abzocke ( Finanz...

» IT-Sicherheit: Deutsche Unternehmen im Stresstest ( Finanztrends)

» Deutschland bleibt Schlusslicht bei Wohneigentum ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil deutlich fester
AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
Hände trainieren das Gehirn – TV-Doku zeigt neue Erkenntnisse ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
GigaDevice stellt den MCU GD32M531 vor und fördert damit technologische Innovationen im Bereich der Motorsteuerung
Coats veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025 und erreicht seine zentralen Ziele für 2026 ein Jahr früher als geplant




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event Zalando
    #gabb #2059
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects



    Autor: Finanztrends

    12.03.2026, 2561 Zeichen

    Cygnus Gold hat den Handel seiner Papiere an der australischen ASX und der kanadischen TSX Venture Exchange gestern vorübergehend ausgesetzt. Hintergrund ist eine geplante Kapitalerhöhung, deren Details in Kürze veröffentlicht werden sollen. Anleger warten nun auf die Bedingungen der Finanzierung, die die weitere Exploration der Rohstoffprojekte absichern soll.

    Details zur Handelsaussetzung

    Der koordinierte Stopp wurde vor Handelsbeginn am Mittwoch eingeleitet. Die Aussetzung bleibt so lange in Kraft, bis das Unternehmen die Einzelheiten der Kapitalmaßnahme bekannt gibt oder der reguläre Handel morgen wieder startet. Durch dieses Vorgehen will das Management sicherstellen, dass alle Investoren weltweit gleichzeitig über die neuen Finanzdaten informiert werden, um unkontrollierte Volatilität im Vorfeld der Veröffentlichung zu vermeiden.

    Bewertung und Analystenstimmen

    Vor dem Handelsstopp notierte die Aktie bei 0,170 AUD, was einem Börsenwert von etwa 180,9 Millionen AUD entspricht. Seit Beginn des Jahres verzeichnete der Titel ein Minus von rund 5,56 %. Analysten blicken dennoch positiv auf den Wert: Zwei Experten vergeben derzeit ein „Buy“-Rating mit einem Kursziel von 0,300 AUD. Doch wie stark wird die anstehende Verwässerung durch neue Aktien diese Bewertung beeinflussen? Die endgültigen Konditionen könnten die Kursziele noch maßgeblich verschieben.

    Fokus auf Kupfer und Lithium

    Die frischen Mittel sollen direkt in die Entwicklung des Portfolios fließen, das auf kritische Metalle wie Kupfer und Lithium spezialisiert ist. Besonders die Projekte in Quebec, wie das Chibougamau-Kupfer-Gold-Projekt, sowie die Lithium-Vorkommen in der James-Bay-Region stehen im Mittelpunkt. Erst Ende Februar startete das Unternehmen dort neue Bohrprogramme, um das Ressourcenpotenzial genauer zu definieren.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Cygnus Gold?

    Die Marktteilnehmer richten ihren Blick nun auf den Ausgabepreis der neuen Aktien und das angestrebte Emissionsvolumen. Diese Faktoren werden maßgeblich bestimmen, in welche Richtung sich der Kurs bei der Wiederaufnahme des Handels morgen bewegt.

    Anzeige

    Cygnus Gold-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Cygnus Gold-Analyse vom 12. März liefert die Antwort:

    Die neusten Cygnus Gold-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Cygnus Gold-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Cygnus Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (12.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/26: Johanna Hager




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    REPLOID Group AG
    Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX unter Druck, doch Österreichs Aktienkultur wächst: Boschan und Oblin...

    » Österreich-Depots: Die Phase um die Null-Linie 2026 (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 12.3.: Erinnerungen an den schlimmsten ATX-Tagesverlust ...

    » Wiener Börse Party #1113: ATX spürbar schwächer, ytd wieder nur noch kna...

    » Nachlese: Richard Dobetsberger Komplett-Shift (audio cd.at)

    » Zarcash: Handel steht still ( Finanztrends)

    » Waste Management Aktie: Dividende steigt ( Finanztrends)

    » Verbraucherzentrale NRW startet Kampagne gegen digitale Abzocke ( Finanz...

    » IT-Sicherheit: Deutsche Unternehmen im Stresstest ( Finanztrends)

    » Deutschland bleibt Schlusslicht bei Wohneigentum ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Linz Textil deutlich fester
    AXA und Zurich Insurance vs. VIG und Talanx – kommentierter KW 42 Peer Group Watch Versicherer
    Hände trainieren das Gehirn – TV-Doku zeigt neue Erkenntnisse ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    GigaDevice stellt den MCU GD32M531 vor und fördert damit technologische Innovationen im Bereich der Motorsteuerung
    Coats veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025 und erreicht seine zentralen Ziele für 2026 ein Jahr früher als geplant




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event Zalando
      #gabb #2059
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Daido Moriyama
      Farewell Photography (English Version
      2018
      Getsuyosha, bookshop M

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de