Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Größter Portfolio-Shift seit der Pandemie: Umbrella-Strategie setzt massiv auf Öl und fährt Cash auf 40 Prozent hoch (Podcast)

12.03.2026, 1002 Zeichen
In der 15. Folge von „Inside Umbrella powered by wikifolio" zeichnet Stratege Richard Dobetsberger im Gespräch mit Moderator Christian Drastil ein Bild, das an die ersten Tage der Corona-Pandemie erinnert: Die Umbrella-Strategie hat die größte Umschichtung seit Jahren vollzogen – weg von europäischen Industrietiteln, hin zu einem konzentrierten Öl-Portfolio mit historisch hoher Cash-Quote. Bigger Picture: Minus 5 Prozent seit Jahresbeginn, aber 3.700 Prozent seit Start Die nackten Zahlen zum Stichtag 11. März 2025 zeigen ein gemischtes Bild. Der Mittelkurs der Umbrella-Strategie liegt bei 3.800, was einer Performance von rund 3.700 Prozent seit Strategiestart entspricht – ein beeindruckender Langfristwert. Doch seit dem Vormonat steht ein Minus von knapp 5 Prozent zu Buche, das zugleich dem Year-to-Date-Verlust entspricht, ausgehend von einem Jahresstartwert...

(12.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/26: Johanna Hager




 

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post.

wienerberger
wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement.

