Größter Portfolio-Shift seit der Pandemie: Umbrella-Strategie setzt massiv auf Öl und fährt Cash auf 40 Prozent hoch (Podcast)
12.03.2026, 1002 Zeichen
In der 15. Folge von „Inside Umbrella powered by wikifolio" zeichnet Stratege Richard Dobetsberger im Gespräch mit Moderator Christian Drastil ein Bild, das an die ersten Tage der Corona-Pandemie erinnert: Die Umbrella-Strategie hat die größte Umschichtung seit Jahren vollzogen – weg von europäischen Industrietiteln, hin zu einem konzentrierten Öl-Portfolio mit historisch hoher Cash-Quote. Bigger Picture: Minus 5 Prozent seit Jahresbeginn, aber 3.700 Prozent seit Start Die nackten Zahlen zum Stichtag 11. März 2025 zeigen ein gemischtes Bild. Der Mittelkurs der Umbrella-Strategie liegt bei 3.800, was einer Performance von rund 3.700 Prozent seit Strategiestart entspricht – ein beeindruckender Langfristwert. Doch seit dem Vormonat steht ein Minus von knapp 5 Prozent zu Buche, das zugleich dem Year-to-Date-Verlust entspricht, ausgehend von einem Jahresstartwert...
In der 15. Folge von „Inside Umbrella powered by wikifolio" zeichnet Stratege Richard Dobetsberger im Gespräch mit Moderator Christian Drastil ein Bild, das an die ersten Tage der Corona-Pandemie erinnert: Die Umbrella-Strategie hat die größte Umschichtung seit Jahren vollzogen – weg von europäischen Industrietiteln, hin zu einem konzentrierten Öl-Portfolio mit historisch hoher Cash-Quote. Bigger Picture: Minus 5 Prozent seit Jahresbeginn, aber 3.700 Prozent seit Start Die nackten Zahlen zum Stichtag 11. März 2025 zeigen ein gemischtes Bild. Der Mittelkurs der Umbrella-Strategie liegt bei 3.800, was einer Performance von rund 3.700 Prozent seit Strategiestart entspricht – ein beeindruckender Langfristwert. Doch seit dem Vormonat steht ein Minus von knapp 5 Prozent zu Buche, das zugleich dem Year-to-Date-Verlust entspricht, ausgehend von einem Jahresstartwert...
