Koalition am Scheideweg: Steuerstreit zwischen Union und SPD spitzt sich zu ( Finanztrends)

12.03.2026

Die schwarz-rote Koalition steuert auf einen grundsätzlichen Konflikt in der Steuerpolitik zu. Während die Union höhere Einkommen und Unternehmen entlasten will, pocht die SPD auf gezielte Hilfe für Gering- und Mittelverdiener. Die Debatte wird zum Lackmustest für die Handlungsfähigkeit der Regierung.

Hintergrund ist die angespannte wirtschaftliche Lage. Trotz eines leichten Aufschwungs im vierten Quartal 2025 steht die deutsche Industrie unter Druck. Geopolitische Unsicherheiten und der harte Wettbewerb mit den USA und China lassen Wirtschaftsverbände laut nach Entlastungen rufen. Sie fordern zügige Reformen für den Standort Deutschland.

Beschlossene Entlastungen als Grundstein

Zum Jahresbeginn 2026 sind bereits erste Maßnahmen in Kraft getreten. Der Grundfreibetrag stieg auf 12.348 Euro, der Kinderfreibetrag auf 6.828 Euro. Die Gastronomie profitiert von einem ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent, und die Gasspeicherumlage wurde abgeschafft.

Doch Experten mahnen: Diese Erleichterungen könnten für viele Haushalte durch steigende Sozialbeiträge und den höheren CO2-Preis wieder aufgefressen werden. Die eigentliche Schlacht um die Steuerreform steht also noch bevor.

Union fordert Entlastung für „Mittlere Einkommen“

Die CDU prescht mit einem konkreten Vorstoß vor. Generalsekretär Carsten Linnemann will die Grenze für den Spitzensteuersatz von rund 68.000 auf 80.000 Euro Jahreseinkommen anheben. Das Ziel: Fachkräfte sollen nicht zu schnell in die höchste Steuerprogression rutschen.

Kritiker halten dagegen. Sie argumentieren, dass von dieser Maßnahme vor allem Besserverdiener profitieren, während der Großteil der Vollzeitbeschäftigten leer ausgeht. Zusätzlich drängt die Union darauf, die geplante Senkung der Körperschaftsteuer von 15 auf 10 Prozent vorzuziehen – ursprünglich war dies erst ab 2028 vorgesehen.

SPD kontert mit Fokus auf Geringverdiener

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) kündigte an, noch 2026 einen eigenen Reformvorschlag vorzulegen. Sein Fokus liegt klar auf der Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen. Die SPD signalisiert zwar Gesprächsbereitschaft bei der Spitzensteuergrenze, knüpft dies aber an eine Bedingung: sehr hohe Vermögen müssten stärker besteuert werden.

„Eine Anhebung ist nur denkbar, wenn im Gegenzug sehr hohe Vermögen stärker zum Gemeinwohl beitragen“, so die sozialdemokratische Linie. Damit will die Partei eine soziale Schieflage verhindern.

Zusätzlicher Zündstoff: Das Ehegattensplitting

Ein weiterer Konfliktherd ist die Reform des Ehegattensplittings. Bundesfrauenministerin Karin Prien (CDU) spricht sich für eine Abschaffung der Steuerklassen drei und fünf aus, um für Frauen mehr Arbeitsanreize zu schaffen. Dieser Vorstoß findet bei SPD und Grünen Zustimmung.

Doch die CSU und Teile der CDU stemmen sich kategorisch gegen Änderungen am traditionellen Familienmodell. Diese ideologischen Gräben machen eine schnelle Einigung unwahrscheinlich und belasten die Koalitionsgespräche zusätzlich.

Kompromiss unter Zeitdruck

Die kommenden Monate werden zeigen, ob Union und SPD ihre unterschiedlichen Ansätze überbrücken können. Klingbeils angekündigter Reformvorschlag wird mit Spannung erwartet. Ein möglicher Kompromiss könnte eine moderate Anhebung der Spitzensteuergrenze sein, gekoppelt an gezielte Entlastungen für untere Einkommen.

Der Druck von Wirtschaft und Bürgern ist hoch. Die Koalition muss beweisen, dass sie handlungsfähig ist. Der Steuerstreit ist somit mehr als eine finanzpolitische Debatte – er ist ein Test für den Zusammenhalt der gesamten Regierung.

(12.03.2026)

