Wiener Börse zu Mittag schwächer: Verbund, Palfinger und Agrana gesucht

12.03.2026, 1333 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 14:27 liegt der ATX mit -1.70 Prozent im Minus bei 5342 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 0.29% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +2.00% auf 64.925 Euro, dahinter Palfinger mit +1.35% auf 35.725 Euro und Agrana mit +1.11% auf 11.425 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23551 ( -0.38%, Ultimo 2025: 24490, -3.47% ytd). Topperformer DAX sind Zalando mit +11.71% auf 22.465 Euro, dahinter Symrise mit +4.05% auf 72.98 Euro und DAIMLER TRUCK HLD... mit +4.00% auf 43.68 Euro.

- PIR-News: Zahlen von Post, VIG, News zu Aktienbarometer, Strabag, Andritz, Flughafen Wien, Warimpex, neues Kursziel für Erste Group

- #gabb Jobradar: Palfinger, Uniqa, DO & CO

- Nachlese: Richard Dobetsberger Komplett-Shift

- Börsegeschichte 12.3.: Erinnerungen an den schlimmsten ATX-Tagesverlust ever

- Börse Social Depot Trading Kommentar

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.41% vs. last #gabb, +2.35% ytd, +119.80% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Peter Thier: https://audio-cd.at/page/podcast/8487

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Martin Seiter: https://audio-cd.at/page/podcast/8457

(12.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

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