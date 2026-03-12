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Wiener Börse zu Mittag schwächer: Verbund, Palfinger und Agrana gesucht


Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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12.03.2026, 1333 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 14:27 liegt der ATX mit -1.70 Prozent im Minus bei 5342 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 0.29% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +2.00% auf 64.925 Euro, dahinter Palfinger mit +1.35% auf 35.725 Euro und Agrana mit +1.11% auf 11.425 Euro. Zum Vergleich der DAX: 23551 ( -0.38%, Ultimo 2025: 24490, -3.47% ytd). Topperformer DAX sind Zalando mit +11.71% auf 22.465 Euro, dahinter Symrise mit +4.05% auf 72.98 Euro und DAIMLER TRUCK HLD... mit +4.00% auf 43.68 Euro.

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- #gabb Jobradar: Palfinger, Uniqa, DO & CO
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- Börsegeschichte 12.3.: Erinnerungen an den schlimmsten ATX-Tagesverlust ever
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(12.03.2026)

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    Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. 2026 nicht mehr zwingend täglich, aber ...

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    Autor: Christian Drastil

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