Ambia Trading Group Aktie: Ausgelistet ( Finanztrends)

13.03.2026, 2377 Zeichen

Wer heute nach aktuellen Kursen der Ambia Trading Group sucht, wird an den öffentlichen Börsen nicht fündig. Das schwedische Unternehmen, das einst im Einzel- und Großhandel aktiv war, kehrte dem Spotlight Stock Market bereits vor Jahren den Rücken. Für Anleger bedeutet dieser Schritt bis heute eine erhebliche Einschränkung der Liquidität ihrer Anteile.

Der Weg zum Börsen-Aus

Der Abschied vom Parkett war das Ergebnis eines gescheiterten Regulierungsprozesses. Im April 2020 setzte der Spotlight Stock Market die Aktie zunächst auf die Beobachtungsliste. Ziel dieser Maßnahme war es, sicherzustellen, dass die Ambia Trading Group alle notwendigen Anforderungen für eine dauerhafte Listung erfüllt.

Das Unternehmen entschied sich jedoch gegen den geforderten neuen Listungsprozess. In der Konsequenz entzog die Börse der Aktie die Zulassung. Der letzte Handelstag fand am 30. Juni 2020 statt, womit der Zugang zu Echtzeit-Kursdaten und den etablierten Handelsmechanismen endgültig endete.

Fokus auf Einzel- und Großhandel

Vor dem Delisting war die Gruppe in zwei Kernbereichen tätig. Unter der Marke Intropris betrieb das Unternehmen einen Online-Shop, der sich auf Jagd- und Angelprodukte sowie Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik spezialisierte.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Ambia Trading Group Ab ?

Die zweite Säule bildete die Sparte Netpact. Als Großhändler importierte dieser Bereich elektronische Geräte wie Smartphones und Tablets für den schwedischen Einzelhandel. Zusätzlich vertrieb Netpact Produkte für den Outdoor-Bereich.

Da die Aktie nicht mehr öffentlich gehandelt wird, greifen klassische Marktanalysen ins Leere. Aktionäre sind auf direkte Mitteilungen des Unternehmens angewiesen, um Informationen über den aktuellen operativen Status zu erhalten. Konkrete Termine für eine Rückkehr in den öffentlichen Handel liegen derzeit nicht vor.

Anzeige

Ambia Trading Group Ab-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Ambia Trading Group Ab-Analyse vom 13. März liefert die Antwort:

Die neusten Ambia Trading Group Ab-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Ambia Trading Group Ab-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Ambia Trading Group Ab: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(13.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

Random Partner Frequentis

Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn). >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)

» Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...

» AleAnna Aktie: Deutliches Reserven-Plus ( Finanztrends)

» KI-gestützte Wirbelsäulentherapie gewinnt an Fahrt ( Finanztrends)

» Nierenärzte warnen vor Zucker in Softdrinks ( Finanztrends)

» Pflegekosten: So können Kinder die Steuerlast senken ( Finanztrends)

» Liberty Media Aktie: Strategische Weichenstellungen ( Finanztrends)

» UniWorld: KI-Ökosystem im Fokus ( Finanztrends)