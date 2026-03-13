SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Ambia Trading Group Aktie: Ausgelistet ( Finanztrends)

13.03.2026, 2377 Zeichen

13.03.2026, 2377 Zeichen

Wer heute nach aktuellen Kursen der Ambia Trading Group sucht, wird an den öffentlichen Börsen nicht fündig. Das schwedische Unternehmen, das einst im Einzel- und Großhandel aktiv war, kehrte dem Spotlight Stock Market bereits vor Jahren den Rücken. Für Anleger bedeutet dieser Schritt bis heute eine erhebliche Einschränkung der Liquidität ihrer Anteile.

Der Weg zum Börsen-Aus

Der Abschied vom Parkett war das Ergebnis eines gescheiterten Regulierungsprozesses. Im April 2020 setzte der Spotlight Stock Market die Aktie zunächst auf die Beobachtungsliste. Ziel dieser Maßnahme war es, sicherzustellen, dass die Ambia Trading Group alle notwendigen Anforderungen für eine dauerhafte Listung erfüllt.

Das Unternehmen entschied sich jedoch gegen den geforderten neuen Listungsprozess. In der Konsequenz entzog die Börse der Aktie die Zulassung. Der letzte Handelstag fand am 30. Juni 2020 statt, womit der Zugang zu Echtzeit-Kursdaten und den etablierten Handelsmechanismen endgültig endete.

Fokus auf Einzel- und Großhandel

Vor dem Delisting war die Gruppe in zwei Kernbereichen tätig. Unter der Marke Intropris betrieb das Unternehmen einen Online-Shop, der sich auf Jagd- und Angelprodukte sowie Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik spezialisierte.

Die zweite Säule bildete die Sparte Netpact. Als Großhändler importierte dieser Bereich elektronische Geräte wie Smartphones und Tablets für den schwedischen Einzelhandel. Zusätzlich vertrieb Netpact Produkte für den Outdoor-Bereich.

Da die Aktie nicht mehr öffentlich gehandelt wird, greifen klassische Marktanalysen ins Leere. Aktionäre sind auf direkte Mitteilungen des Unternehmens angewiesen, um Informationen über den aktuellen operativen Status zu erhalten. Konkrete Termine für eine Rückkehr in den öffentlichen Handel liegen derzeit nicht vor.

(13.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

PIR-Zeichnungsprodukte
