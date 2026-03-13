SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Bloober Team Aktie: Horror-Offensive 2026 ( Finanztrends)

13.03.2026, 2671 Zeichen

Bloober Team bereitet den Boden für ein entscheidendes Jahr. Nach dem Erfolg von „Cronos: The New Dawn“ Ende 2025 plant das polnische Studio für 2026 eine massive Kommunikationsoffensive. Mehrere neue Projekte sollen im Jahresverlauf enthüllt werden, um die Position als führender Entwickler im Horror-Genre zu untermauern.

Fokus auf neue Großprojekte

Das Studio setzt aktuell auf eine zweigleisige Strategie, um das Wachstum zu beschleunigen. Während zwei interne Produktionsteams an großangelegten Horrortiteln arbeiten, bedient das Segment „Broken Mirror Games“ mit dem Titel „Project M“ exklusiv Nintendo-Plattformen.

Besonders im Fokus steht jedoch „Project H“. Das Team, das zuletzt „Cronos“ entwickelte, befindet sich hierfür bereits in der Vorproduktion. Intern gilt das Vorhaben als das bisher ambitionierteste Projekt der Firmengeschichte. Die Erwartungen an das kommerzielle Potenzial dieses Titels sind entsprechend hoch angesetzt.

Bekannte Marken und Eigenfinanzierung

Neben neuen IPs pflegt Bloober Team seine bestehenden Partnerschaften und Franchises. Das Team, das bereits das Remake von „Silent Hill 2“ verantwortete, arbeitet nun an einer Neuauflage des ersten Teils der Kultreihe, um eine konsistente kreative Vision innerhalb der Serie zu gewährleisten. Parallel dazu entsteht „Layers of Fear 3“ bei einem Partnerstudio, wobei die kreative Kontrolle bei den Schöpfern der Marke verbleibt.

Finanziell agiert das Unternehmen derzeit aus einer Position der Stärke. Die positiven Ergebnisse aus dem späten Jahr 2025 ermöglichen es dem Studio, einen Großteil der aktuellen Projekte aus eigenen Mitteln zu finanzieren.

Die wichtigsten Projekte in der Übersicht:
- Project H: Ambitioniertestes internes Projekt (Pre-Production)
- Project M: Exklusivtitel für Nintendo-Plattformen
- Silent Hill: Remake des Originalspiels durch das interne Kernteam
- Layers of Fear 3: Entwicklung durch ein Partnerstudio

Die kommenden Monate werden durch die schrittweise Enthüllung dieser Titel auf den großen Branchenevents geprägt sein. Mit dieser proaktiven Strategie will Bloober Team seine Präsenz im wettbewerbsintensiven Gaming-Markt im Jahr 2026 deutlich ausbauen.

(13.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. Trading

