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Börsegeschichte 13.3.: Semperit, Erste Group, AT&S, EVN, FACC, Verbund (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

13.03.2026, 1382 Zeichen

Extrema:
13.03.2020: Flop 3: Semperit: -12.5556% - [Flop 1: -15.5556% (17.03.2020), Flop 2: -12.8154% (05.05.2015)] zum Kalender

Gleichbleibende Serie in Tagen:
13.03.2001: Erste Group: Längste gleichbleibende Serie: 3 Tage (endete am 13.03.2001) zum Kalender

Negative Serie in Performance:
13.03.2020: AT&S: Schlechteste Performance Serie: -37.29% (7 Tage von Kurs 16.25 Euro auf 10.19 Euro, die Serie endete am 13.03.2020), ein Alpha von -8.78 zum ATX TR zum Kalender
13.03.2020: EVN: Schlechteste Performance Serie: -24.59% (6 Tage von Kurs 15.7 Euro auf 11.84 Euro, die Serie endete am 13.03.2020), ein Alpha von 1.88 zum ATX TR zum Kalender
13.03.2020: FACC: Schlechteste Performance Serie: -36.39% (6 Tage von Kurs 9.935 Euro auf 6.32 Euro, die Serie endete am 13.03.2020), ein Alpha von -9.92 zum ATX TR zum Kalender
13.03.2020: Verbund: Schlechteste Performance Serie: -28.80% (6 Tage von Kurs 45.9 Euro auf 32.68 Euro, die Serie endete am 13.03.2020), ein Alpha von -2.33 zum ATX TR

Bisher gab es an einem 13. März 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 13.03. beträgt -0,08%. Der beste 13.03. fand im Jahr 2012 mit 1,71% statt, der schlechteste 13.03. im Jahr 2023 mit -4,08%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 13.03. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.03.)


(13.03.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

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    13.03.2020: Flop 3: Semperit: -12.5556% - [Flop 1: -15.5556% (17.03.2020), Flop 2: -12.8154% (05.05.2015)] zum Kalender

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