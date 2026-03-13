Finanzkontrolle Schwarzarbeit schlägt bundesweit auf Baustellen zu ( Finanztrends)

13.03.2026, 5581 Zeichen

In einer großangelegten Razzia hat die deutsche Zollverwaltung diese Woche hunderte Verstöße gegen das Arbeitsrecht in der Bauwirtschaft aufgedeckt. Die Aktion unterstreicht den verschärften Kampf gegen Mindestlohnbetrug und illegale Beschäftigung.

Am Dienstag, dem 10. März 2026, setzte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) rund 3.200 Beamte bundesweit ein. Im Fokus der unangekündigten Kontrollen standen tausende Bauarbeiter auf Hunderten Baustellen. Erste Ergebnisse sind alarmierend: Die Behörden leiteten etwa 340 Strafverfahren und 500 Bußgeldverfahren ein. Bei über 670 Arbeitgebern besteht der Verdacht, dass sie den gesetzlichen Mindestlohn von 13,90 Euro nicht gezahlt haben.

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Hunderte Verdachtsfälle bei Sozialversicherung und Aufenthaltsrecht

Die Bilanz der Großrazzia geht weit über reine Lohnbetrugsfälle hinaus. Die FKS dokumentierte knapp 600 mutmaßliche Verstöße gegen die Melde- und Beitragspflicht zur Sozialversicherung. Zudem stießen die Beamten auf etwa 250 Verdachtsfälle von illegalem Aufenthalt. In 220 Fällen wurden Verfahren wegen des Einsatzes ausländischer Arbeitskräfte ohne gültige Genehmigung eingeleitet.

Besonders brisant: In rund 2.200 weiteren Fällen ergaben sich erste Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten, die nun durch vertiefte Prüfung der Lohnunterlagen geklärt werden müssen. Die Dimension der Operation zeigt das systematische Ausmaß von Verstößen in einer Branche, die historisch als Hochrisikobereich für Arbeitsrechtsverletzungen gilt.

Von Köln bis Kiel: Regionale Schwerpunkte der Kontrollen

Die Razzia wurde dezentral durch die Hauptzollämter in ganz Deutschland umgesetzt, mit teils dramatischen Einzelfunden.

Im Raum Köln überprüften 110 Beamte 152 Beschäftigte auf Baustellen. Auf einer Schulbaustelle in Bergisch Gladbach entdeckten sie zwei Putzarbeiter aus Ausland, die nur mit polnischen Aufenthalts- und Arbeitserlaubnissen in Deutschland tätig waren – eine strafbare Handlung. In Sankt Augustin standen bei 18 von 23 überprüften Arbeitern aus Rumänien, Serbien und dem Kosovo die Sozialversicherungsmeldungen in Verdacht.

Im Norden identifizierte das Hauptzollamt Kiel unter 328 befragten Arbeitern 16 illegal Beschäftigte. In Braunschweig konnten zehn ausländische Arbeiter auf verschiedenen Baustellen keine gültigen Aufenthaltspapiere vorlegen, was sofortige Ermittlungen auslöste.

Hintergrund: Höhere Mindestlöhne und schärfere Strafen

Die Dringlichkeit der Kontrollen hängt direkt mit der jüngsten Mindestlohnerhöhung zusammen. Seit dem 1. Januar 2026 gilt ein allgemeiner Mindestlohn von 13,90 Euro. In der Bauindustrie gelten jedoch oft deutlich höhere, tariflich festgelegte Branchenmindestlöhne. Für Dachdecker etwa liegen diese 2026 zwischen 14,96 und 16,60 Euro pro Stunde.

Arbeitgeber umgehen diese Sätze mit verschiedenen Tricks: unbezahlte Überstunden, unrechtmäßige Abzüge für Arbeitskleidung oder Scheinselbstständigkeit. Die Strafen dafür sind drastisch. Bußgelder können bis zu 500.000 Euro betragen. Die Berechnungsformel verdoppelt den hinterzogenen Lohn und schlägt 30 Prozent obendrauf. Bei Vorsatz verdoppelt sich die Summe erneut. Besonders heikel für Generalunternehmer: Sie haften für die Verstöße ihrer Subunternehmer.

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Systematisches Problem: Jede vierte Kontrolle zeigt Verstöße

Die März-Razzia ist nur ein Teil eines anhaltenden Problems. Daten des Bundesfinanzministeriums von Februar 2026 zeigen das Ausmaß. 2025 führte die FKS über 25.700 Arbeitgeberprüfungen durch. In 6.121 Fällen wurde ein Verstoß gegen das Mindestlohngesetz vermutet.

Statistisch gesehen wird bei jeder vierten Zollkontrolle ein Mindestlohnverstoß aufgedeckt. Die Bauwirtschaft verursacht mit etwa 60 Prozent den größten finanziellen Schaden. Doch auch Gastgewerbe, Transport, Logistik, Friseurbetriebe und Sicherheitsdienste weisen hohe Fallzahlen auf.

Gewerkschafter und Politiker kritisieren, dass die Zollbehörde nur einen Bruchteil aller betroffenen Betriebe kontrollieren kann. Sie fordern schärfere Zeiterfassungsregeln, mehr Personal und Ressourcen für die FKS, um Betrug wirksamer zu bekämpfen.

Ausblick: Strengere Compliance für Unternehmen wird Pflicht

Die Großrazzia ist eine klare Warnung an Personalabteilungen und Compliance-Beauftragte. Die Bundesregierung verschärft die Durchsetzung der Lohnvorschriften spürbar. Unternehmen müssen ihre internen Audits und Lohnabrechnungspraktiken überprüfen.

Für die Bauindustrie beginnen nun monatelange Detailprüfungen von Lohnunterlagen, Subunternehmerverträgen und Sozialversicherungsmeldungen. Firmen mit komplexen Subunternehmer-Ketten tragen das höchste Risiko.

Experten rechnen damit, dass der Zoll 2026 weitere groß angelegte Schwerpunktaktionen durchführen wird. Der Druck auf risikobehaftete Branchen bleibt hoch. Meticulöse Dokumentation von Arbeitszeiten, die Überprüfung von Aufenthaltsstatus und Arbeitserlaubnissen sowie eine strenge Überwachung der Subunternehmer werden zur existenziellen Notwendigkeit, um hohe Strafen und Imageschäden zu vermeiden.

(13.03.2026)

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