Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

iShares MSCI World ETF: Wandel naht ( Finanztrends)

13.03.2026, 3074 Zeichen

Der iShares MSCI World ETF hat sein erstes Quartals-Rebalancing für 2026 abgeschlossen und bricht dabei mit einer jahrelangen Tradition. Erstmals wurde das Gewicht von US-Aktien in dem globalen Leitindex reduziert. Marktbeobachter werten diesen Schritt als strategischen Vorboten für einen weitreichenden strukturellen Umbau, der bereits im Mai ansteht.

KI und Raumfahrt rücken in den Fokus

Das jüngste Revirement fiel bewusst konservativ aus. Der Fonds nahm 18 neue Werte auf und strich 27 bestehende Positionen. Auffällig ist die Asymmetrie bei den US-Titeln: Acht Neuaufnahmen stehen 15 Abgängen gegenüber. Inhaltlich spiegeln Neuzugänge wie AST SpaceMobile oder Coherent Corp die anhaltende Nachfrage nach KI-Hardware und Satellitenkommunikation wider.

Trotz dieser Anpassungen bleibt die geografische Ausrichtung mit über 70 Prozent US-Anteil stark konzentriert. Auch der Technologie-Schwerpunkt dominiert weiterhin das Portfolio:

  • Nvidia: 5,04 %
  • Apple: 4,55 %
  • Microsoft: 3,25 %
  • Amazon: 2,37 %
Krypto-Ausschluss vom Tisch

Eine im Vorfeld intensiv diskutierte Regeländerung wurde derweil verworfen. Der Indexanbieter MSCI hatte erwogen, Unternehmen mit massiven Beständen an Kryptowährungen aus dem Index zu verbannen. Diese Pläne sind nun endgültig ad acta gelegt. Firmen, deren Krypto-Bestände mehr als die Hälfte der Gesamtaktiva ausmachen, bleiben investierbar, sofern sie die übrigen Kriterien erfüllen.

Rund um den Stichtag wechselten über 486.000 Fondsanteile den Besitzer. Solche Volumenspitzen sind typisch, wenn passive Vehikel ihre Portfolios an den neuen Benchmark anpassen müssen.

Der eigentliche Härtetest folgt im Mai

Dass die aktuellen Anpassungen eher moderat ausfielen, hat einen konkreten Grund. MSCI will größere Marktverwerfungen vor einer umfassenden methodischen Überarbeitung im Mai 2026 vermeiden. Dann tritt eine neue Berechnungslogik für den Streubesitz in Kraft. Diese Anpassung dürfte die Gewichtung einzelner Mega-Cap-Aktien spürbar verschieben und für einen deutlich höheren Portfolioumschlag sorgen. Nach dem leichten Rücksetzer in dieser Woche ging der ETF gestern bei 183,45 USD aus dem Handel und notiert damit nur knapp unter seinem im Februar erreichten 52-Wochen-Hoch.

Bevor das neue Regelwerk greift, richtet sich der Blick auf die US-Notenbank. Am 17. und 18. März entscheidet die Fed über mögliche Zinssenkungen oder eine Pause aufgrund der jüngsten Ölpreisschocks. Angesichts der massiven US-Konzentration des Portfolios wird dieser geldpolitische Beschluss die kurzfristige Performance des ETFs maßgeblich diktieren.

(13.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei MSCI World ETF?

    Anzeige

    MSCI World ETF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue MSCI World ETF-Analyse vom 13. März liefert die Antwort:

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

