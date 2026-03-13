Mindestlohn steigt auf 13,90 Euro – Debatte um 15 Euro hält an ( Finanztrends)

13.03.2026, 4603 Zeichen

Die Debatte um den deutschen Mindestlohn ist neu entfacht. Nach der Erhöhung auf 13,90 Euro zu Jahresbeginn fordern Gewerkschaften und linke Parteien eine Anhebung auf 15 Euro. Sie berufen sich dabei auf eine EU-Richtlinie. Arbeitgeber warnen davor, die unabhängige Mindestlohnkommission zu umgehen.

Aktuelle Lage: Höherer Lohn, neue Minijob-Grenze

Seit dem 1. Januar 2026 gilt in Deutschland ein gesetzlicher Mindestlohn von 13,90 Euro pro Stunde. Das ist ein deutlicher Sprung von zuvor 12,82 Euro. Die Erhöhung geht auf einen Beschluss der unabhängigen Mindestlohnkommission vom Juni 2025 zurück. Sie soll faire Bezahlung mit der wirtschaftlichen Tragfähigkeit für Unternehmen in Einklang bringen. Millionen Beschäftigte im Niedriglohnsektor profitieren direkt, besonders Frauen und Arbeitnehmer in Ostdeutschland.

Automatisch mitgestiegen ist die Einkommensgrenze für Minijobs. Sie ist dynamisch an den Mindestlohn gekoppelt und liegt seit Jahresbeginn bei 603 Euro monatlich (2025: 556 Euro). Arbeitgeber müssen ihre Lohnabrechnung dringend anpassen. Minijobber können nun bis zu 7.236 Euro im Jahr verdienen, ohne reguläre Sozialabgaben zahlen zu müssen. Der nächste Schritt steht bereits fest: Am 1. Januar 2027 steigt der Mindestlohn auf 14,60 Euro.

Pflegebranche: Sektor-Mindestlöhne ziehen nach

Während der allgemeine Mindestlohn die Untergrenze bildet, gelten in einigen Branchen höhere, tarifliche Mindestlöhne. Die Pflegebranche steht vor einer weiteren spürbaren Erhöhung zum 1. Juli 2026.

Die Anpassungen erfolgen gestaffelt nach Qualifikation:

* Pflegehilfskräfte: von 16,10 auf 16,52 Euro pro Stunde

* Qualifizierte Pflegefachkräfte: von 17,35 auf 17,80 Euro

* Fachkraft für Pflege (3-jährige Ausbildung): von 20,50 auf 21,03 Euro

Rund 1,3 Millionen Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen sind betroffen. Zusätzlich zum höheren Lohn haben sie Anspruch auf neun zusätzliche bezahlte Urlaubstage im Jahr. Weitere Erhöhungen sind für Juli 2027 festgelegt – ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den akuten Personalmangel.

Politische Kontroverse: Reicht der Mindestlohn aus?

Trotz der jüngsten Erhöhung ist die Diskussion um die Angemessenheit des Mindestlohns voll entbrannt. Im Zentrum steht die EU-Mindestlohnrichtlinie. Sie empfiehlt den Mitgliedstaaten, Mindestlöhne auf mindestens 60 Prozent des nationalen Medianlohns festzulegen, um einen angemessenen Lebensstandard zu gewährleisten.

Gewerkschaften und linke Politiker argumentieren, dass die aktuellen 13,90 Euro dieses Ziel verfehlen. Ihre Forderung: eine gesetzliche Anhebung auf mindestens 15 Euro pro Stunde. Nur so ließen sich Armut trotz Arbeit bekämpfen und spätere Altersarmut verhindern. Millionen verdienten noch immer Niedriglöhne.

Die Arbeitgeberseite stemmt sich vehement gegen politische Eingriffe in den Lohnfindungsprozess. Sie pocht auf die Unabhängigkeit der Mindestlohnkommission. Ein politisch diktiertes Tempo würde etablierte Tarifmechanismen aushebeln und vor allem kleine und mittlere Unternehmen in Gastronomie und Einzelhandel überfordern. Die Folge könnten höhere Preise oder sogar Stellenabbau sein.

Ausblick: Steuerentlastung und strukturelle Herausforderungen

Neben höheren Löhnen entlastet die Bundesregierung Geringverdiener auch steuerlich. Der Grundfreibetrag wurde 2026 auf 12.348 Euro für Alleinstehende angehoben. So bleibt ein größerer Teil des höheren Lohns netto.

Für Unternehmen bedeutet die Lage erhöhten Aufwand. Die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung bleibt streng, um Umgehungen des Mindestlohns zu verhindern – ein steter Zankapfel zwischen Wirtschaft und Aufsichtsbehörden.

Der Blick richtet sich bereits auf 2027 und die nächste Erhöhung. Analysten betonen: Der Mindestlohn ist ein wichtiges Sicherheitsnetz. Langfristige Stabilität am Arbeitsmarkt schaffen aber vor allem flächendeckende Tarifverträge. Die Balance zwischen fairer Bezahlung und wettbewerbsfähigen Unternehmen bleibt das zentrale Thema der deutschen Arbeitsmarktpolitik.

(13.03.2026)

