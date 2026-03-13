Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte schließen ( Finanztrends)

13.03.2026, 5866 Zeichen

Deutschlands Unternehmer altern rapide – und mit ihnen ihre Betriebe. Eine historische Welle von Unternehmensübergaben rollt auf den Mittelstand zu. Doch die Suche nach einem Nachfolger wird zum Hindernislauf. Neue Daten zeigen: Immer mehr Firmen droht die Schließung.

Demografie-Tsunami trifft den Mittelstand

Die Zahlen sind alarmierend. Laut dem aktuellen KfW-Nachfolge-Monitoring Mittelstand 2025, das Anfang 2026 veröffentlicht wurde, sind 57 Prozent der Inhaber kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) 55 Jahre oder älter. Vor zwanzig Jahren lag dieser Anteil noch bei 20 Prozent. Diese demografische Realität hat konkrete Folgen: Jährlich planen zwischen 2025 und 2029 etwa 109.000 Unternehmer, ihr Lebenswerk in neue Hände zu geben. Hochgerechnet auf fÜnf Jahre suchen somit rund 545.000 Betriebe eine Zukunftsperspektive.

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Doch die Bilanz ist ernüchternd. Die Zahl der geplanten Betriebsschließungen liegt sogar noch etwas höher. Pro Jahr rechnen die Experten mit etwa 114.000 Schließungen, insgesamt also 569.000 bis Ende 2029. Damit könnte erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik mehr als jede zweite zur Übergabe anstehende Firma einfach verschwinden. Die Schließung wird für viele zur pragmatischen Alternative, wenn die Nachfolge scheitert.

Der Preis ist heiß: Erwartungen schießen in die Höhe

Ein zentraler Streitpunkt bei jeder Übergabe ist der Preis. Und hier klaffen die Erwartungen von Verkäufern und potenziellen Käufern oft weit auseinander. Der durchschnittliche gewünschte Kaufpreis für ein KMU liegt heute bei 499.000 Euro. Das ist ein starker Anstieg gegenüber 2019 (372.000 Euro) – selbst inflationsbereinigt ein Plus von 9,5 Prozent.

Die Ansprüche der Verkäufer steigen massiv. Erwarteten 2019 nur 18 Prozent der Inhaber mehr als eine Million Euro, sind es heute bereits 27 Prozent. Gleichzeitig sinkt die Bereitschaft, das Unternehmen für unter 50.000 Euro abzugeben, von 18 auf nur noch 5 Prozent. Kein Wunder also, dass für etwa 30 Prozent der Betriebe die Preisverhandlungen die größte Hürde auf dem Weg zur Nachfolge darstellen.

Bürokratie und fehlende Köpfe blockieren die Übergabe

Doch das Geld ist nicht das einzige Problem. Zwei strukturelle Hindernisse blockieren viele Übergaben: Bürokratie und der Mangel an geeigneten Nachfolgern.

Die Suche nach einem willigen und qualifizierten Nachfolger gestaltet sich zunehmend schwierig. Das klassische Modell der Familiennachfolge funktioniert immer seltener. Viele Unternehmer schließen ihren Betrieb, weil sich weder die Kinder noch andere Familienmitglieder für die Übernahme interessieren.

Parallel dazu erstickt der Verwaltungsaufwand viele Übergabepläne im Keim. 28 bis 30 Prozent der Unternehmen geben an, dass übermäßige Bürokratie ein Haupthindernis ist. Steuerrechtliche Regelungen wie das Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz, Meldeverpflichtungen und der Schutz von Arbeitnehmerrechten erfordern einen enormen Beratungsaufwand. Diese Komplexität schreckt viele potenzielle Übernehmer ab.

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Drei bis fünf Jahre Vorlauf sind das Minimum

Angesichts dieser Herausforderungen raten Industrie- und Handelskammern (IHK) sowie Berater dringend zu langfristiger Planung. Ein erfolgreicher Generationswechsel ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Experten sind sich einig: Für die Vorbereitung sind mindestens drei bis fünf Jahre einzuplanen.

Diese Zeit wird für mehrere zentrale Aufgaben benötigt:

* Sanierung von Investitionsstau: Veraltete Maschinen, eine überalterte Fahrzeugflotte oder eine schlechte digitale Infrastruktur schrecken Käufer ab. Das Geschäftsmodell muss modernisiert werden.

* Steuerliche Optimierung: Steuerfreiberträge, wie der Freibetrag von 400.000 Euro pro Kind, erneuern sich nur alle zehn Jahre. Bei wertvollen Unternehmen muss die Übertragung von Anteilen daher frühzeitig geplant werden, um hohe Steuerlasten für den Nachfolger zu vermeiden.

* Suche und Einarbeitung: Die Zeit wird gebraucht, um Kandidaten zu finden, sie in den Betrieb zu integrieren und Verantwortung schrittweise zu übertragen. Nur so gelingt ein reibungsloser Übergang, der Mitarbeiter und Kunden vertraut.

Paradigmenwechsel im Mittelstand

Die Daten spiegeln einen tiefgreifenden Wandel wider. Das traditionelle Modell der automatischen Familiennachfolge verliert an Bedeutung. Externe Verkäufe, Management-Buy-outs (MBO) oder der Einstieg externer Manager (Management-Buy-in, MBI) gewinnen an Boden. Diese professionelleren Übergabeformen stellen jedoch höhere Anforderungen an die Vorbereitung des Unternehmens.

Die Lücke zwischen übergabebereiten Firmen und interessierten Nachfolgern verschärft den Wettbewerb. Betriebe, die zu spät mit der Planung beginnen oder mit Investitionsrückständen kämpfen, landen schnell in der Statistik der Schließungen. Attraktiv ist nur, wer ein modernes, rechtlich einwandfreies und finanziell transparentes Unternehmen präsentieren kann.

Die Zeit bis 2029 wird zur Nagelprobe für den deutschen Mittelstand. Ob digitale Matching-Plattformen und politische Reformen die bürokratischen Hürden senken können, bleibt offen. Sicher ist: Wer die Nachfolge als langfristiges Strategieprojekt begreift, hat die besten Chancen, sein Lebenswerk zu erhalten.

(13.03.2026)

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