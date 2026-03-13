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Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)

13.03.2026, 957 Zeichen
In der Episode #1114 der Wiener Börse Party berichtete Host Christian Drastil über einen erneut schwachen Handelstag am österreichischen Aktienmarkt – doch ausgerechnet Semperit setzte sich mit einem deutlichen Kursplus an die Spitze der Gewinnerliste und liefert damit einen positiven Impuls vor dem bevorstehenden Börsentag Wien. Semperit führt die Gewinnerliste an Am Freitag, dem 13. März 2026, konnte die Semperit-Aktie gegen den allgemein schwachen Markttrend ein Tagesplus von 3,2 Prozent verbuchen. Damit war das Papier der größte Tagesgewinner aus der Private Investor Relations Group – einer Gruppe börsenotierter Unternehmen, die aktiv Investor Relations für Privatanleger betreiben. In einem Marktumfeld, das Drastil als „schrecklich" bezeichnete, sticht diese Performance besonders hervor. ATX rutscht unter den Jahresstartwert Der Gesamtmarkt in Wien präsentierte sich...

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(13.03.2026)

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    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

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